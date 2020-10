Heidelberg.(cab) Nach den neuen Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes haben sich viele Jazzfans bei Rainer Kern, dem Leiter des gerade laufenden "Enjoy Jazz"-Festivals, gemeldet. Sie sind besorgt und fürchten negative Auswirkungen auf das Festival. Doch Kern beruhigt. Genau das Gegenteil sei der Fall. Auch die übliche Begrenzung auf 100 Personen gelte für Kulturveranstaltungen nicht, sondern bis zu 500 Besucher seien möglich, wenn die Abstandsregeln eingehalten würden. Der Intendant im RNZ-Interview über die Sicherheit bei den Konzerten, seine Einstellung zu den Maßnahmen und den bisherigen Verlauf von "Enjoy Jazz".

Herr Kern, die neue Corona-Verordnung des Landes hat bei Jazz-Freunden für Verunsicherung gesorgt. Kann man die Konzerte von "Enjoy Jazz" denn weiterhin genießen?

In meiner Wahrnehmung hat die neue Verordnung doch eher für Klarheit gesorgt. Aber ja, die gute Nachricht: Kunst live zu genießen, ist auch weiterhin möglich. "Enjoy Jazz" und die anderen Kulturveranstalter können ihre Arbeit fortsetzen.

Was hat sich denn durch die neuen Vorgaben aus Stuttgart für das Festival verändert?

Die einzige Veränderung, die sich aus der neuen Verordnung ergibt, ist die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht nur auf den Wegen von und bis zum Platz, sondern auch auf dem Platz, also während der gesamten Veranstaltung. Ich würde sagen, eine kleine und verkraftbare Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit.

Wie bewerten Sie die Regelungen des Landes?

Wir begrüßen die Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung für die Sicherheit von Publikum wie Künstlern und halten sie für angemessen. Aus unserer Sicht drückt die Politik damit auch ihre Wertschätzung für das verantwortungsvolle Verhalten der Bürgerinnen und Bürger aus. Es ist auch eine Äußerung von Vertrauen in deren Handeln. Dadurch und durch die bisher getroffenen Maßnahmen im Veranstaltungssektor haben Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel Live-Konzerte bislang – toi, toi, toi – keine Rolle bei der Verbreitung des Virus gespielt. Mit der neuen Verordnung soll den Menschen daher weiterhin der Besuch von Kulturveranstaltungen ermöglicht werden. Das ist ein klares Signal der Politik. Dem muss jetzt – vor allem auf Bundesebene – endlich auch ein klares und wirkungsvolles Unterstützungskonzept für die Kulturbranche folgen. Daran muss sich messen lassen, was mit dem Begriff "Kulturland Deutschland" wirklich gemeint ist.

Sie schöpfen die maximal erlaubten Besucherzahlen an Ihren Spielorten nicht aus, haben ein Hygienekonzept und sorgen für ausreichend Abstand zwischen einzelnen Besuchern. Spüren Sie dennoch eine Verunsicherung beim Publikum?

Ich denke, wir spüren derzeit eine allgemeine Verunsicherung in der Gesellschaft, bezogen auf die weitere Entwicklung der Pandemie und die Beeinträchtigungen unseres Lebens. Und das ist absolut verständlich. Problematisch ist der diffuse Eindruck, der bei vielen Menschen entsteht und der von sich überschlagenden, zum Teil auch widersprüchlichen Meldungen von verschiedenen Seiten verstärkt wird. Daher halten wir es für wichtig – bezogen auf unseren Bereich, die Kultur und die öffentlichen Veranstaltungen – zu erklären und aufzuklären, wie wir es ja auch hiermit in Bezug auf die aktuelle Verordnung tun. Bei unserem Publikum habe ich insgesamt das Gefühl, dass es sich bei unseren Veranstaltungen sicher fühlt. Dadurch, dass diese Menschen zu Konzerten kommen, erleben sie, was von uns und unseren Partnern alles unternommen wurde, um für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Und wie sinnvoll die von der Politik vorgegebenen Regelungen zu ihrem Schutz sind.

"Enjoy Jazz" geht dieses Jahr unter denkbar schwierigen Voraussetzungen über die Bühne. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?

Die bisherigen Veranstaltungen haben mich in der Überzeugung bestärkt, dass es richtig war, die viele zusätzliche Arbeit zu investieren und das Festival 2020 unter veränderten Rahmenbedingungen stattfinden zu lassen. Mein Team kann sehr stolz sein auf das, was wir bisher erreicht haben. Die Künstler sind dankbar für das Forum, das wir ihnen in diesen Zeiten bieten können. Das Publikum freut sich über die wunderbare Livemusik, und wir alle zusammen genießen die gemeinschaftliche Erfahrung und dass uns die Kunst in diesen Zeiten zusammenführt.

Info: enjoyjazz.de