Von Peter Wiest

Heidelberg. Den Ritterschlag erhielten sie bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung von höchster Stelle: Keine Geringeren als die Deep-Purple-Mitglieder Jon Lord und Roger Glover bescheinigten bei einer Begegnung Mitte der 1990er Jahre dem Organisten Frank Ziegler und seinen Mitmusikern, dass die 1992 in Heidelberg ins Leben gerufene Band mit Verve, Geschick, absolutem Können und mehr als genug Rock-Power auf ihren Spuren wandle. Cheap Purple, bestätigten Lord und Glover, seien eine der besten Coverbands der Rock-Legende. Das sind Cheap Purple fast 30 Jahre später immer noch und und zählen damit zu den führenden Rockgruppen der Region und darüber hinaus.

Bei ihrer Musik ist sich die Band stets treu geblieben, auch wenn ihre Mitglieder im Lauf der Jahre immer wieder mal wechselten. Bei Deep Purple selbst war das in fünf Jahrzehnten schließlich nicht anders.

Ebenso wie ihre großen Vorbilder haben Cheap Purple längst eigene Rock-Geschichte geschrieben, unter anderem mit vier unterschiedlichen Besetzungen. In der aktuellen Formation spielt die Gruppe mit den Gründungsmitgliedern Andy "Doc" Kraus an der Gitarre, Matz Kraus am Schlagzeug und Frank Ziegler an der Hammond-Orgel. Dazu kommen Bernd Küspert am Bass und der neue Sänger Peter "Balsamico" Saueressig. Viel lieber als ihre eigenen Namen lesen sie aber diejenigen, die sie sich in Anlehnung an die echten Deep Purple augenzwinkernd selbst gegeben haben – was übrigens Lord und Glover seinerzeit auch witzig fanden: Ritchie Backdoor (nach Ritchie Blackmore), Ian Face (Ian Paice), Jon K. Board (Jon Lord), Roger Lover (Roger Glover) und Ian Killhim (Ian Gillan).

Aufgetreten sind Cheap Purple in den zurückliegenden drei Jahrzehnten immer wieder erfolgreich mit eigenen Konzerten, aber auch im Vorprogramm großer Bands wie Sweet, Uriah Heep oder den Rodgau Monotones. Nicht zuletzt gehörte die Band zusammen mit der Heidelberger AC/DC-Coverband Dirty Deeds zu den Gründern des längt legendären jährlichen X-Mas-Rockfestivals in Eppelheim, das in diesem Jahr coronabedingt erneut abgesagt wurde.

Ursprünglich 1992 auf einem Straßenfest in Kirchheim als "Die Pöpel" gegründet, wurde die Band schnell zu Cheap Purple, eilte mit ihren Coversongs von Erfolg zu Erfolg und riss das Publikum mit bei ihrem Ritt durchs komplette Deep-Purple-Repertoire. Was die Fans bis auf den heutigen Tag begeistert, ist die Mischung aus musikalischer Intensität sowie instrumentaler und gesanglicher Perfektion, gepaart mit totaler Lässigkeit. Längst sind Cheap Purple auf ihre eigene Art authentisch geworden. Und auch wenn sie sich selbst nach wie vor als Tribute-Band sehen, haben sie doch ihren eigenen Stil entwickelt (Foto: Die erste Visitenkarte der Band aus den 1990ern war liebevoll von Hand gemalt.).

Nicht zu kurz kommt bei allen Auftritten auch der Humor, der die gesamte Crew von Anfang an auszeichnete. Nur all zu gerne werden nicht nur die Namen der Deep Purple-Mitglieder lächelnd verunglimpft, sondern auch deren Songtitel immer wieder mal durch den musikalischen Kakao gezogen, etwa wenn der "Stormbringer" zum "Strombringer" wird oder Frank Ziegler vor dem "Highway Star" lächelnd erzählt, dass "wir uns immer gerne an einer Highway Bar wiederfinden".

Foto: Michael Wiersch/Uli Hillenbrand​

Dass der X-Mas-Rock dieses Jahr erneut ausfiel – ein Schock: "Das haben wir zwar geahnt, aber als es dann doch wahr wurde, hat es uns, ehrlich gesagt, doch irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt Ziegler.

Immerhin hat die Stadt Eppelheim der Band bereits eine Zusage für die Neuauflage der Veranstaltung im neuen Jahr gegeben. Und mit etwas Glück könnte es in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle am Gründonnerstag 2022 erstmals als Ersatz für den jetzt ausgefallenen Gig einen "Easter-Rock" geben.

Was die Fans dabei erwartet, ist klar: Ein absolutes Brillant-Feuerwerk der besten und beliebtesten Deep Purple-Songs aus über einem halben Jahrhundert.

Steckbrief

Bandname: Cheap Purple

Gründung: 1992

Besetzung: Peter "Balsamico" Saueressig (Gesang), Andy "Doc" Kraus (Gitarre, Gesang), Matz Kraus (Schlagzeug), Bernd Küspert (Bass, Gesang), Frank Ziegler (Hammond-Orgel, Synthesizer)

Musikstil: Klassischer Rock von Deep Purple in allen Schattierungen

Alben: Bisher keine und keine geplant

Live: In den zurückliegenden Jahren überwiegend in der Region. Traditionsveranstaltung "Xmas-Rock" in Eppelheim dieses Jahr abgesagt.

Geplant 2022: am 23. Juni in "Omas Garten" hinter dem Heidelberger Messplatz, im Oktober Benefizkonzert zum 30-jährigen Bestehen.

Kontakt: bernd@cheap-purple.com

Homepage: www.cheap-purple.de