Stephanie Huber und Andreas Starker in Peru, am höchsten Punkt ihrer langen Reise. Fotos: Gerold/privat

Von Volker Endres

Mannheim/Heddesheim. "Wo alles begann": Dieser Slogan galt nicht nur für das Mannheimer Radjubiläum 2017. Ganz besonders galt er für die Viernheimerin Stephanie Huber (32) und Andreas Starker (31) aus Heddesheim. Am Wasserturm, dort wo die beiden am 2. April 2016 mit ihren 26-Zoll-Touring-Fahrrädern aufgebrochen waren, endete am Samstag nach fast 1200 Tagen, knapp 50.000 Kilometern und 618 Tagen im Sattel ihre über dreijährige Weltreise.

Hier, wo vor 202 Jahren das Fahrrad seinen Siegeszug rund um die Welt angetreten hatte, waren die beiden als Botschafter des Fahrradjubiläums "Monnem Bike" aufgebrochen. Hierher kehrten sie nun um ungezählte Erfahrungen und Eindrücke reicher wieder zurück. Unter Tränen umarmten Luitgard und Alois Huber sowie Barbara und Manfred Starker ihre Kinder, die sie so lange nicht gesehen hatten. Nur über den Reiseblog der beiden, der unter www.ride-worldwide.com nachzulesen ist, gab es Kontakt. Und für Notfälle hatten die Weltumradler ein GPS-Signal, was zumindest die Ortung per Satellit ermöglichte.

Glückliche Rückkehr: Nach knapp 1200 Tagen und 50 000 Kilometern im Sattel sind die Weltenbummler wieder in Mannheim, am Ausgangspunkt ihrer Weltreise durch fast 40 Länder, angekommen.

"Damals haben sie uns gesagt, dass sie rund ein Jahr wegbleiben wollten", lachte Manfred Starker. Beim Start war daraus ein Plan für "rund zweieinhalb Jahre und 40.000 Kilometer" geworden, wie das Paar verriet. Änderungen hatten sie sich aber auch da schon vorbehalten. Am Ende wurde es eine Fahrt durch gut 40 Länder, Richtung Osten über die Türkei und den Pamir Highway nach Asien. Ab Mai 2017 fuhren sie die Panamericana von Alaska bis nach Feuerland ab, wollten aber Alaska noch ein bisschen genauer erkunden, flogen deshalb von Peru wieder zurück. Von hier ging der Flieger in diesem Jahr nach London.

"Bei Aachen haben wir dann wieder deutschen Boden betreten. Das war ungewohnt, weil im Kopf noch alles auf Englisch ablief", bekannte die studierte Ernährungsberaterin Huber. Die letzten Etappen waren dann eher Entspannung: Am Vorabend vor der Ankunft in Mannheim, wo Freunde und Familie schon warteten, machten die beiden in Speyer bei der Familie von Starkers Bruder Station, hatten hier nicht nur wieder ein richtiges Bett, sondern auch handfeste Nahrung. "Sie haben gegrillt", verriet Alois Huber.

Unvergessliche Eindrücke haben die beiden Radtouristen gesammelt: "Es gab gute und weniger gute Tage", bekannte Andreas Starker: "Aber wir haben überall den direkten und unverfälschten Blick auf die Länder erfahren."

Überall freundliche Menschen - sogar hierzulande

Vor allem von der Freundlichkeit der Menschen weltweit zeigten sich die beiden begeistert: "Diese Offenheit und Gastfreundlichkeit war unglaublich." Diese erfuhren sie aber auch hierzulande. "Vor vier Tagen musste ich anhalten, weil ich einen Schlauch wechseln musste", berichtete der 31-Jährige. "Da hat jemand neben uns angehalten, hat uns zwei eiskalte Getränke in die Hand gedrückt und gesagt, dass wir die jetzt sicher gebrauchen könnten." Freundlichkeit in der Heimat, die sie so nicht in Erinnerung hatten.

Überhaupt: die Heimat. "Was wir wirklich lange Zeit vermisst haben, war ein richtig leckeres Sauerteigbrot", so Stephanie Huber. Lediglich in Guatemala habe es etwas Ähnliches gegeben. Hier waren auch die Grenzen der Ernährungsberaterin erreicht, die ansonsten die Mahlzeiten auf der Flamme eines einzigen Gaskochers zubereitet hatte. "Wir haben schon gesagt, dass sie ja mal das Kochbuch ’Kochen auf einer Flamme’ herausbringen könnte", lachte die Mutter.

Starker war als ausgebildeter Mechatroniker hingegen für Reparaturen und teilweise auch Improvisationen zuständig - auch mal mit Hilfe aus der Heimat: "Fahrradtouristen sind unglaublich gut vernetzt. Wenn irgendein spezielles Bauteil gefehlt hat, dann haben wir das in Viernheim besorgt und es ihnen auf die unterschiedlichsten Arten zugeschickt", berichtete Manfred Starker. Teilweise hatten andere Fahrradreisende den Transport übernommen, manchmal reisten auch die Geschwister mit wertvoller Fracht im Gepäck zum jeweiligen Aufenthaltsort der Weltenbummler.

Im Gegenzug kamen auch immer wieder Pakete in Deutschland an. Schmutzwäsche sei es nicht direkt gewesen, Klamotten waren aber trotzdem dabei. "Sie sind ja durch alle Klimazonen und Jahreszeiten gefahren, und in Alaska braucht man eben andere Kleidung, als in Asien", berichtete Mutter Luitgard Huber. Fragen, die sich die beiden nun nicht mehr stellen müssen - vorerst: "Jetzt wollen wir erst einmal wieder hier ankommen und müssen Geld verdienen. Und dann werden wir sehen, was noch kommt", sagte Stephanie Huber.