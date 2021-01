Brühl. (stek) Die Zahlen für den kommunalen Haushalt 2021, die Kämmerer Klaus Zorn in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag präsentierte, geben nur wenig Anlass zur Begeisterung. Wieder einmal musste Bürgermeister Ralf Göck einen defizitären Haushalt vorlegen. "Ausgaben und Einnahmen können derzeit nicht in Einklang gebracht werden", so der Rathauschef. Das heißt: Im Ergebnishaushalt werden dieses Jahr mehr als zwei Millionen Euro fehlen.

Trotzdem sei die Gemeinde mittelfristig auf einem guten Weg, meinte Göck. Er räumte allerdings ein, dass die erwarteten Steuereinnahmen angesichts der Corona-Pandemie mit großer Unsicherheit verbunden sind. Doch CDU, Freie Wähler und SPD waren bereit, diese Unsicherheit mitzutragen. Die drei Fraktionen stimmten der Satzung zu – gegen die drei Stimmen der Grünen Liste.

"Brühl ist eine steuerarme Gemeinde", erklärte der Bürgermeister. "Uns fehlen die großen Gewerbesteuerzahler." Schon 2018 und 2019 verzeichnete die Kommune je eine Million Euro weniger Einnahmen bei der Gewerbesteuer. 2020 konnte man den Haushalt mit einer Erhöhung der Gemeindesteuern stabilisieren. Allerdings wurde auch deutlich weniger investiert als geplant.

2021 wird der kommunale Haushalt also wieder defizitär. Eine Ursache dafür sind die steigenden Personalkosten. Im laufenden Jahr sind dafür fünf Prozent mehr Ausgaben eingeplant. Ein Grund ist die Kinderbetreuung. Auch bei den Transferzahlungen an freie Kita-Träger sind diesmal vier Millionen Euro vorgesehen. 2017 waren es noch 2,3 Millionen Euro. "Solche Steigerungen kann die Gemeinde nicht auffangen", so Göck.

Für das laufende Jahr sind Investitionen in Höhe von sechs Millionen Euro geplant. Dabei geht es vor allem um den Sportpark-Süd, die Krippe vor dem Schillerschulpavillon, den Bau von Sozialwohnungen in der Albert-Einstein-Straße und die letzte Stufe der Fassadensanierung an der Schillerschule.

Bei der Liquidität, also der Zahlungsfähigkeit, gibt es eine gute Überraschung. Dort verzeichnet die Gemeinde fünf Millionen Euro statt der erwarteten halben Million. Das liegt ebenfalls daran, dass im vergangenen Jahr viel geplant aber nur wenig verwirklicht wurde. Die Investitionen im Jahr 2021 seien damit gedeckt, sagte Göck. Und 2022 werde sich die Lage dank des Verkaufs der Grundstücke auf dem Schrankenbuckel wieder entspannen. Bernd Kieser (CDU) sah die Gemeinde "auf einem soliden Weg". Die aktuellen Zahlen seien jedoch nicht schön. Bei den Schulden könne man im schlimmsten Fall bis Ende des Jahres bei neun Millionen Euro liegen. Mittelfristig sehe es wieder besser aus. Claudia Stauffer (FW) sorgte sich vor allem um die liquiden Mittel. Dass sie so gut aussähen, sei allein der Verschiebung von Investitionen geschuldet. "2021 wird uns dafür einen Liquiditätsengpass bescheren, den es in Brühl seit Jahren nicht mehr gegeben hat." Sie forderte, die Ausgaben weiter zu drosseln.

Auch Hans Hufnagel (SPD) bezeichnete die finanzielle Lage als "angespannt". Trotzdem werde die Kommune ihren Aufgaben gerecht und treibe etwa den sozialen Wohnungsbau voran. Für Peter Frank (GL) war der Haushaltsplan 2021 nicht akzeptabel. Ihm fehle die nachhaltige Verankerung des Klimaschutzes. Zudem sei die Gemeinde bei der Abarbeitung der Punkte des Klimaschutzkonzepts von 2017 im Rückstand. Die GL lehnte die Haushaltssatzung 2021 deshalb als einzige Fraktion ab.