Rhein-Neckar. (wit) Es ist ein Erfolgsmodell wie kaum ein anderes im Gesundheitswesen - profitieren doch Patienten, Ärzte und die Kassen gleichermaßen davon. Seit mittlerweile gut zehn Jahren ist die sogenannte Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) der AOK Baden-Württemberg und anderer Kassen im Südwesten gelebte Realität - und bringt ihren Teilnehmern auch laut neuen Forschungsergebnissen der Universitäten Frankfurt/Main und Heidelberg eine bessere Versorgung sowie sogar Überlebensvorteile. Letzteres belegen Studien der Universitäten über die zurückliegenden zehn Jahre, die jetzt veröffentlicht wurden.

Bei der Hausarztzentrierten Versorgung ist stets der Hausarzt erste Anlaufstelle für den Patienten und koordiniert sämtliche Behandlungsschritte. Er nimmt dabei die Funktion eines Lotsen ein. An die Wahl des Hausarztes sind die Patienten danach ein Jahr lang gebunden.

Sie erhalten dafür verbesserte Serviceangebote und haben weitere Vorteile wie etwa bei Bedarf die Überweisung an einen Facharzt sowie entsprechende Termin-Koordinierung, die Abstimmung aller Befunde, Therapien und Medikamente, die Vermeidung von Doppeluntersuchungen oder unnötigen Krankenhausaufenthalten, kurze Wartezeiten und spezielle Sprechstunden. Behandlungen im Rahmen des Hausarztzentrierten Programms orientieren sich stets an den neusten medizinischen Richtlinien, wobei regelmäßige Qualitätszirkel und Fortbildungen dem Hausarzt die Behandlung auf dem jeweils aktuellen medizinischen Stand ermöglichen.

Die Teilnahme am Hausarztprogramm ist freiwillig und kostenlos. In Baden-Württemberg nehmen allein an den entsprechenden Verträgen mit der AOK derzeit etwa 5000 Haus- und Kinderärzte sowie 2500 Fachärzte und Psychotherapeuten teil. Von der intensiven Betreuung im Rahmen des HZV profitieren laut den universitären Studien vor allem chronisch Kranke, die 60 Prozent der freiwilligen HZV-Teilnehmer stellen.

Für sie entfallen laut den Forschungsergebnissen pro Jahr allein 1,2 Millionen unkoordinierte Facharztkontakte. Herzpatienten bleiben durch das HZV jährlich etwa 46.000 Krankenhaustage erspart. Diabetiker werden laut Statistik in sechs Jahren vor circa 4000 schweren Komplikationen wie Amputation oder Schlaganfällen bewahrt. Weitere Versorgungsverbesserungen erwarten die Vertragspartner durch neue digitale Strukturen, die in diesem Jahr eingerichtet werden und teilnehmende Ärzte untereinander digital vernetzen.

Wie zahlreiche Hausarztpraxen in der Rhein-Neckar-Region beteiligt sich auch das Hausarztzentrum Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot/ Neulußheim seit über zehn Jahren an der HZV. Für die Ärztin Dr. Rita Bangert-Semb liegt dabei der Vorteil für den Patienten darin, dass er mit der Praxis einen verbindlichen und verlässlichen Ansprechpartner für seine gesundheitlichen Belange hat, der seine Informationen sammelt und die notwendigen Facharzt- und Krankenhaus-Behandlungen koordiniert. Für die Ärzte selbst ist laut Dr. Bangert-Semb die vereinfachte Abrechnung ein wesentlicher Punkt: "Hier wird ein Pauschalvertrag zur Versorgung der Patienten angesetzt, in dem sich alle Leistungen abgebildet finden." Die Studienergebnisse der Universitäten zur HZV bestätigen Dr. Bangert-Semb und ihre Kollegen in vollem Umfang. Nach ihrer Ansicht wäre es wünschenswert, die Hausarztzentrierte Versorgung per Gesetz obligatorisch festzulegen. Mit Blick auf die Tatsache, dass etwa 75 Prozent aller Hausärzte in Baden-Württemberg bereits zwischen 55 und 65 Jahren alt sind, sieht die Ärztin generell für alle Patienten Vorteile, die sich hier verbindlich festlegen. "Schließlich ist es in vielen Regionen schon jetzt schwierig, einen Hausarzt zu finden", sagt sie.

Auch wenn die Teilnahme an der Hausarztzentrierten Versorgung bis auf weiteres freiwillig bleibt, weisen Dr. Bangert-Semb und ihre Kollegen in ihrer Praxis Patienten gerne auf deren Vorteile hin. "Hier haben wir die Freiheit, eigene Schwerpunkte zu setzen wie umfassende Laboruntersuchungen, häufigere Vorsorgeuntersuchungen und telemedizinische Versorgung wie etwa in unserem neuen hauseigenen ‚Hausarzt Online‘-Projekt", so die Ärztin. Ihr Fazit: "Mit der Hausarztzentrierten Versorgung sind unsere Patienten erste Klasse in der Kasse."