Sennfeld. (mami) Es scheint so etwas wie ein neuer unschöner Trend zu sein. Mit einem Auto mitten in der Nacht über einen Sportplatz zu fahren, so dass sich dadurch tiefe Reifenspuren in den Rasen drücken und das Spielfeld danach eigentlich komplett erneuert werden muss. Vor einigen Wochen war das beim FC Bammental und bei der TSG Wilhelmsfeld der Fall. Dort waren Unbekannte in der Nacht vom 7. auf den 8. November über die jeweiligen Kunstrasenplätze gefahren und haben erheblichen Schaden angerichtet. Noch eine Nacht zuvor war jemand mit seinem Auto auf dem Sportplatz des TSV Krautheim auf Abwegen.

Jetzt hat es auch den VfB Sennfeld erwischt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangene Woche war ein Auto auf dem Trainingsplatz des VfB unterwegs und hat damit einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. "Das ist natürlich eine sehr unschöne Sache", sagt der Vorsitzende Jürgen Walter. Pressewart Sigi Karrer wird deutlicher und spricht von einer "Schande". Der Trainingsplatz wurde erst kürzlich neu gemacht, jetzt ist er schon wieder zerstört. "Kurz vor Saisonbeginn wurde der Platz zum ersten Mal in Betrieb genommen", erklärt Karrer. Jetzt sind vor allem unzählige tiefe Reifenspuren auf dem Rasen zu sehen.

Tiefe Reifenspuren im neuen Rasen: Diese Verwüstung richteten ein oder mehrere unbekannte Täter vergangene Woche auf dem Sennfelder Sportplatz an. Foto: zg.

"Natürlich war das kein Top-Platz, kein englischer Rasen. Aber dennoch steckte in dem Umbau eine Menge Aufwand, Zeit und auch Geld." Wie es nun weitergehe, das wisse man noch nicht. "Ich habe ehrlich gesagt nicht sehr viel Hoffnung, dass der oder die Täter gefunden werden", gibt sich Karrer, früher selbst Polizist, nicht sehr optimistisch. Auch wenn der Sennfelder Sportplatz direkt in einem Wohngebiet liegt, sei nicht zu erwarten, dass Anwohner mitten in der Nacht etwas beobachtet hätten. "Wenn man sich aber die Spuren ansieht – das geht nicht gerade in zwei oder drei Minuten. Das muss also schon eine ganze Zeit gedauert haben."

Mittlerweile hat der Verein auch Anzeige gestellt. Doch auch die Polizei ist nicht gerade guter Dinge, was die Ermittlung der Täter betrifft. "Es ist nicht wirklich viel bekannt", erklärt ein Sprecher: "Es wurde zwar die Breite der Reifenspuren ausgemessen, aber ohne ein passendes Auto werden diese Spuren nicht viel Aufschluss geben können."

Ebenfalls wenig Hoffnung wird dem VfB Sennfeld die Aussage des Ligakonkurrenten aus Krautheim machen. "Wir haben vor vier Wochen ebenfalls eine Anzeige gestellt, allerdings konnte bis heute noch kein Täter ermittelt werden", erklärt Dalibor Stupar, Abteilungsleiter des TSV Krautheim.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, der soll sich bei der Polizei in Buchen unter der Nummer 06281/9040 oder den Verantwortlichen des VfB Sennfeld melden.