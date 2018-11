Von Harald Berlinghof

Oftersheim. Er spricht von "viereckigen Rädern" die Krach machen, von "unmenschlichen Bedingungen im Mittelrheintal schon heute" und von einer "geplanten Lärmhölle" zwischen Frankfurt und Karlsruhe. Länger als eine Stunde referierte auf Einladung des SPD-Ortsvereins im Oftersheimer Gemeindezentrum der stellvertretende Vorsitzende der Hockenheimer Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS) Konrad Sommer zum Thema Bahnlärm.

Der kleine Saal war brechend voll, und Sommer forderte seinen Zuhörern einiges ab. Am Ende gab es Aufrufe, entweder eine Oftersheimer Bürgerinitiative gegen Bahnlärm zu gründen oder sich der Schwetzinger Bürgerinitiative gegen Bahnlärm (BgB) anzuschließen.

Zwischen Genua und Rotterdam soll der Güterverkehr bald quer durch Europa rollen. Oftersheim liegt - wie Mannheim, Schwetzingen und Hockenheim - an der Bahnstrecke, die eine der großen Hauptgüterverkehr-Schlagadern Europas werden soll. Und mehr: Die neue chinesische Seidenroute wird ihre Waren zum Teil in Genua anlanden und dann nach Rotterdam bringen, wo sie nach Übersee gehen. Der Welthandel führt dann quasi mitten durch Oftersheim und die Metropolregion Rhein-Neckar.

Gegenwärtig ist die Situation mit 175 Güterzügen pro Tag schon schlimm genug für die Anwohner. Bis 2030 sollen es laut Bahnangaben 348 täglich werden. "Und 400 sind denkbar", prognostiziert Konrad Sommer. Das gebe die Kapazität der Strecke her, wenn die Digitalisierung im Güterverkehr ankomme. Im Drei-Minuten-Abstand könnten dann die Güterzüge über die Gleise quer durch die Region rattern, prophezeit er. Im Moment sind es Sechs-Minuten-Abstände - auch in der Nacht.

In Oftersheim sind 8300 Menschen von nächtlichem Bahnlärm betroffen, in Schwetzingen sind es 19.500 und in Hockenheim 10.900 Menschen, rechnet Sommer vor. In Oftersheim sind es sogar 90 Anwohner, die mehr als 75 Dezibel ertragen müssen. Sommer gibt zu bedenken: "Eine negative Beeinträchtigung beginnt bereits bei 35 Dezibel. Auch wenn Sie als Betroffener sagen, dass Sie gar nicht aufwachen, ist das kein Gegenargument. Der Krach verändert ihren Schlafrhythmus und ihre Tiefschlafphase, ohne dass Sie aufwachen. Aber es beeinträchtigt Ihre Gesundheit."

Die Bürgerinitiative habe in Hockenheim zahlreiche Messungen durchgeführt und es habe erhebliche Abweichungen gegeben zwischen den gemessenen Werten und den berechneten Werten der Bahn. "Beim Lärm wird viel gerechnet und wenig gemessen." Hinzu kommt, dass die Bahn immer nur von Durchschnittswerten spricht. "Entscheidend sind aber die Lärmspitzen und ihre Dauer", schimpft der Bahnlärm-Experte.

Er fordert deshalb mit der BISS eine Radikallösung: Eine Umfahrung Mannheims und des gesamten Spargelsprengels bis hinunter nach Neulußheim für den Bahn-Güterverkehr. Konrad Sommer wirft der Bahn vor, dass man sich dort gar nicht um Schallminderung bemühe: "Gut die begonnene Umrüstung der Bremsen ist richtig und bringt auch etwas. Aber insgesamt hat man im Güterverkehr seit 1970 kaum eine Lärmminderung erreicht." Es gebe tatsächlich zahlreiche Todesfälle aufgrund von Bahnlärm, die Behandlungskosten für Erkrankungen aufgrund von Bahnlärm gehen in die Milliarden im Zeitraum einer Dekade. "Das sind allerdings Zahlen, die aus Studien zum Luftverkehrslärm abgeleitet wurden. Eine Studie zu Auswirkungen des Bahnlärms will niemand bezahlen".