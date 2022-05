Ob Sanierung oder Ausbau: Während der Arbeiten an den Schleusen, wie jener in Heidelberg, wird nur je eine Schleusenkammer zur Verfügung stehen. Eine Verlängerung für 135-Meter-Schiffe würde, Stand 2019, am Neckar rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Foto: bec

Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Heidelberg.Den CO₂-Ausstoß reduzieren, Bundesstraßen und Autobahnen entlasten und die Zukunftsfähigkeit des Güterverkehrs auf dem Neckar sichern: Seit Jahren warten Anliegerkommunen, regionale Körperschaften, Wirtschaft und Regionalverbände auf den im Jahr 2007 zwischen Bund und Land vereinbarten Ausbau der Schleusen. Nach jüngsten Äußerungen aus dem Bundesverkehrsministerium müssen sie sich wohl noch weiter gedulden. In Berlin hat allein die Sanierung der 27 Neckarschleusen Priorität.

Dass die Verlängerung der Schleusen von derzeit 105 auf 135 Meter "offenbar auf unbestimmte Zeit verschoben" wurde, hat Kommunalpolitik und Verbände entlang des Neckars "bestürzt und befremdet". In einem offenen Brief fordern die Landräte aus dem Rhein-Neckar- und dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie aus den Landkreisen Heilbronn und Ludwigsburg gemeinsam mit dem Heilbronner Oberbürgermeister, dem Verband Region Rhein-Neckar sowie dem Regionalverband, der Wirtschaftsregion und der Handwerkskammer Heilbronn-Franken von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), seine "Entscheidung rückgängig zu machen und einen klaren Plan für einen zeitnahen Ausbau der Neckarschleusen vorzulegen". Zunächst nur die Sanierung in den Fokus zu nehmen, widerspricht in ihren Augen "eindeutig" den Zielen der 15 Jahre alten Vereinbarung.

Hintergrund > Die Binnenschifffahrt hat im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern den geringsten Energieverbrauch, ist am sichersten, am umweltfreundlichsten und auch am wirtschaftlichsten. Ein 135-Meter-Schiff kann mehr als 130 Lkw ersetzen, wie Klaus Michels, Leiter des Amts für Neckarausbau [+] Lesen Sie mehr > Die Binnenschifffahrt hat im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern den geringsten Energieverbrauch, ist am sichersten, am umweltfreundlichsten und auch am wirtschaftlichsten. Ein 135-Meter-Schiff kann mehr als 130 Lkw ersetzen, wie Klaus Michels, Leiter des Amts für Neckarausbau Heidelberg, bereits im Dezember 2019 im Verkehrsausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises erklärte. Weil die Neckarschleusen zu kurz seien, habe sich der jährliche Gütertransport von 14,3 Millionen Tonnen (1970) auf rund 5,4 Millionen Tonnen (2017) reduziert. Im Jahr 2020 waren es 5,1 Millionen Tonnen. (cao)

[-] Weniger anzeigen

Der Schleusenausbau sollte den Neckar zu einer modernen Wasserstraße machen, auf der auch die wirtschaftlich deutlich rentableren und klimafreundlicheren 135-Meter-Schiffe Güter transportieren können, wie sie es auf dem Rhein seit Jahren tun. Für sie sind die Neckarschleusen zu kurz – "und wenn die Situation noch Jahre oder Jahrzehnte so bleibt, wird der Neckar immer unattraktiver als Verkehrsträger", argumentieren die Unterzeichner des offenen Briefs. Der Ausbau müsse zeitnah erfolgen, damit die Güter-Schifffahrt eine verlässliche wirtschaftliche Perspektive habe und der Neckar eine leistungsfähige, zuverlässige Transportalternative bleibe.

Zudem sei bereits viel Geld aus Bundesmitteln in moderne Containerterminals für den Umschlag zwischen Wasserstraße und Schiene oder Lastwagen investiert worden. "Ihr Erfolg hängt am Neckar letztlich auch vom Ausbau der Schleusen ab", heißt es in dem offenen Brief weiter. Es sei immer das Ziel der bisherigen Planung gewesen, die notwendigen Sanierungen mit dem Ausbau der Neckarschleusen zu verknüpfen. "Dass das jetzige Bundesverkehrsministerium nun deutlich davon abrückt, wollen wir nicht akzeptieren", zumal es auch volkswirtschaftlich keinen großen Sinn ergibt, "in zwei Zeiträumen mit langen Baustellenplanungen vorzugehen". Der Deutsche Bundestag habe die Dringlichkeit des Schleusenausbaus erkannt und deswegen bereits 2016 den Ausbau der Neckarschleusen beschlossen und im Ausbaugesetz zum Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben, betont auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Auch sie hat sich gemeinsam mit ihren baden-württembergischen Parteikollegen aus dem Verkehrsausschuss und den CDU-Direktkandidaten entlang des Neckars an Verkehrsminister Wissing gewandt.

2021 gab es nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamts in Heidelberg noch eine Zeitplanung, die Schleusen in drei Abschnitten auszubauen: bis 2035 am unteren Neckar, anschließend bis 2040 im Abschnitt nach Heilbronn. Und 2050 sollten die Erweiterungen bis nach Plochingen erledigt sein. "Wir erwarten, dass dieser Prozess zeitnah in Gang gesetzt wird", fordern die Landräte und Verbände. Ansonsten würde es die wirtschaftsstarke Metropolregion "empfindlich treffen". Nicht ohne Grund sei im Koalitionsvertrag ein "beschleunigter Ausbau" von Schleusen und die Stärkung des Güterverkehrs per Schiff vereinbart worden.

"Der Bund steht zu der mit dem Land Baden-Württemberg geschlossenen Vereinbarung, die Infrastruktur am Neckar mittelfristig auszubauen", teilt das Bundesverkehrsministerium auf RNZ-Anfrage mit. Dazu zähle auch die Verlängerung der Schleusen von derzeit 105 auf 135 Meter. "Kurzfristig müssen wir uns aber darauf konzentrieren, dass die Binnenschifffahrt auf dem Neckar für die Wirtschaft als verlässliches Transportmittel zur Verfügung steht." Dafür seien vor allem zahlreiche Instandhaltungs- und Sicherungsarbeiten nötig, die keinen weiteren Aufschub dulden würden. "Nur so können wir die Binnenschifffahrt auf dem Neckar sichern."