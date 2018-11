A5/A6 in der Region. (pol/mare) Die Polizei spricht von einem "erschreckenden" Ergebnis: Bei einer Großkontrolle an den Tank- und Rastanlagen auf den Autobahnen A5 und A6 in der Region waren 37 Lastwagen-Fahrer mindestens angetrunken - kurz vor der Weiterfahrt. Zudem fanden die Beamten auf einem Truck sogar ein regelrechtes Saufgelage vor.

Die Polizeipräsenz war groß am Sonntagabend auf den Tank- und Rastanlagen Hardtwald-Ost und -West, Kraichgau-Nord und -Süd und Am Hockenheimring-Ost und -West. Der Grund: Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkoholkonsum bei Lastwagenfahrern. Knapp vier Stunden lang überprüften die Beamten die Brummifahrer, da es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben hatte, in denen sich Fahrer betrunken ans Steuer gesetzt hatten.

Das Ergebnis der Aktion am Sonntag bestätigte dies: Von den 476 überprüften Fahrern hatten 37 kurz vor Ende des Sonntagsfahrverbots noch mindestens 0,5 Promille intus. 18 hatten mehr als ein Promille. Der Spitzenreiter pustete sogar einen Wert von 2,8 Promille.

Ein Lastwagen-Fahrer fand die Aktion gar nicht lustig. Bei ihm wurden mit 0,7 Promille, wonach er sich in seinem Führerhaus verbarrikadierte. Um zu verhindern, dass der Mann weiterfährt, legte die Polizei den Truck danach kurzerhand an die Kette.

Doch der Höhepunkt der Kontrollaktion war ein laut Polizeibericht "besonders erschreckender" Fall: Auf der Ladefläche eines 40-Tonners wurden vier Lastwagen-Fahrer erwischt, die ein regelrechtes Trinkgelage abhielten. Zahlreiche Bierflaschen, Schnaps und Wodka fanden die Beamten dabei auf einem provisorischen Tisch vor. Drei der vier Teilnehmer waren sichtlich betrunken.

Alle erwischten Fahrer durften nicht mehr weiterfahren, ihre Frachtpapiere wurden einkassiert. Wegen des kalten Wetters durften sie aber die Lastwagen-Schlüssel behalten.

Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei die Männer dann nochmals. Drei der Fahrer hatten nichts gelernt und wurden erneut mit zu viel Alkohol im Atem erwischt. Der 2,8-Promille-Spitzenreiter vom Sonntag wollte am Morgen um 8 Uhr weiterfahren und hatte immer noch 1,5 Promille im Blut. Das wurde ihm natürlich untersagt. Die Polizei wollte ihn erst weiterfahren lassen, sobald er nüchtern ist.

"Allen alkoholisierten osteuropäischen Fahrern wurden die zehn Max-Achtzig-Regeln der Unfallpräventions-Initiative 'Hellwach mit 80 km/h' in deren Landessprache ausgehändigt", sagte Polizeidirektor Dieter Schäfer, Verkehrspolizeichef des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Max-Achtzig-Regel Nummer sieben besagt: "Alkohol und sonstige die Reaktion und Konzentration beeinflussende Mittel, aber auch Medikamente, die das Fahren ausschließen, sind direkt vor und während den Fahrtzeiten strikt untersagt."