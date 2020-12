Von Philipp Weber

Weinheim. Karin Edler will nicht allzu viel Aufhebens von sich machen. Es gehe ja nicht um sie, sagt die Ärztin. Nur so viel: Die 56-Jährige lebt in Heidelberg und arbeitet derzeit als Notärztin an der Weinheimer GRN-Klinik. Bevor sie dort anfing, hatte sie sich eine Auszeit genommen und Afrika bereist. Simbabwe faszinierte sie, aber sie erfuhr auch von der großen Not im Land. Über einen Touristenführer stieß sie auf "Umhambi" – eine gemeinnützige Organisation, die Waisenkindern hilft. Diese Arbeit ließ sie nicht mehr los.

Ärztin Karin Edler (56) beim Abtransport der Betten in ein Zwischenlager. Foto: zg

Dank großzügiger Unterstützung durch die Hector Stiftung steht nun ein Hilfsprojekt vor dem Abschluss: Ein Container mit Klinikbetten und weiteren Hilfsgütern soll in das Land im Südosten Afrikas transportiert werden. Gebraucht werden weitere Sachspenden, die dann ebenfalls mit auf die Reise gehen. Der Hauptbestandteil der Hilfslieferung kommt aus der Weinheimer Klinik. Diese hatte der Ärztin im August neun ausgemusterte, aber intakte Krankenhausbetten angeboten – als Spende. Aus Simbabwe wurde Bedarf gemeldet, die Krankenhäuser in der Stadt Victoria Falls können die Betten brauchen. "Dass sie nicht mit Elektronik bedient werden können, muss kein Nachteil sein", sagt Ärztin Edler: Strom sei vor Ort ohnehin nicht immer vorhanden.

Edlers Initiative setzte eine Kette der Hilfsbereitschaft in Gang. Aktive des Deutschen Roten Kreuzes in Hemsbach transportierten die Betten in ein Zwischenlager. Damit war der Weitertransport nach Simbabwe aber noch nicht bezahlt. Schließlich müssen hierfür ein Container angemietet und Logistikspezialisten beauftragt werden. Edler schätzt die Kosten auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Im Oktober kam die erlösende Botschaft: Die Stiftung von Hans-Werner und Josephine Hector hat sich bereit erklärt, die Transportkosten zu übernehmen. Zugesagt wurden gleich 7000 Euro, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Edler freut das sehr: "Eine solche Summe hätten wir über private Spenden kaum stemmen können."

So ein Transportcontainer ist indes groß: Mit den neun Betten ist er erst halb voll. Edler sieht darin die Chance, weitere Hilfsgüter aus Deutschland an die Vor-Ort-Helfer von "Umhambi" zu senden. Sie und weitere Aktive des neu gegründeten Vereins "Umhambi, Children‘s Fountain of Hope Deutschland" sammelten weitere Sachspenden, darunter voll funktionsfähige medizinische Hilfsmittel – die hierzulande möglicherweise nie mehr zum Einsatz gekommen wären. Was noch dringend benötigt wird, sind sogenannte Otoskope, also Ohrenspiegel, zur Untersuchung des äußeren Gehörganges. Inzwischen sind die Transportkapazitäten weitgehend erreicht, gesucht werden dennoch Nähmaschinen, um die in Simbabwe obligaten Schuluniformen anfertigen zu können. Gebraucht werden auch Fahrräder und Fahrradersatzteile für Jugendliche und Erwachsene sowie gebrauchte Smartphones und Tablets.

Wegen einer Dürre, Corona und wegfallenden Schulspeisungen hat sich die Not nun derart verschärft, dass vor Ort Nahrung verteilt wird. Foto: zg

Edler betont, dass alle Geräte gut erhalten und funktionstüchtig sein müssen: Eine Versorgung mit Ersatzteilen sei vor Ort kaum gegeben. Die digitalen Endgeräte sollten nicht älter als vier Jahre sein. Willkommen sind auch Kleider und Spielsachen für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren sowie Schreibwaren für Schüler. Bei Radersatzteilen und Schreibwaren wären Firmenspenden besonders geeignet.

Ärztin Edler hofft nun auf weitere Unterstützer. Die Not in Simbabwe sei schon vor Corona groß gewesen, sagt sie. Die hohe Zahl an Waisenkindern hänge mit der HIV-Durchseuchung zusammen – und einem offenbar unzureichend ausgebauten Gesundheitswesen. Wenn die Eltern an den Folgen der Immunschwächekrankheit sterben, kommen die Kinder oft bei Verwandten unter. Ob sie dort ebenso gut behandelt werden wie deren leibliche Kinder, hängt von den einzelnen Familien ab. "Umhambi" hat bereits einige Kinder in andere Familien weitervermittelt, zumeist in solche mit einem christlichen Hintergrund. Heime für Waisenkinder sind dagegen unüblich.

Foto: zg

Vielmehr werden die Waisen unterstützt, indem die Helfer Schulgeld, Schuluniformen und Schulspeisungen finanzieren. Den Kindern den Schulbesuch und damit eine bessere Zukunft zu ermöglichen, ist Hauptaufgabe von Umhambi.

So hofft der Verein auf weitere Spender: Denn globale Krisen wie die Corona-Pandemie und der Klimawandel haben die Lage drastisch verschärft. Der Tourismus ist eingebrochen. Er wird sich wohl auf Jahre hinaus nicht erholen. Die letzte Ernte ist einer Dürre zum Opfer gefallen. Und der Staat reagiert auf die aktuelle Pandemie nach wie vor mit der Schließung von Schulen.

Die Folgen für die Waisen sind verheerend: Schulabschlüsse rücken in weite Ferne, die Schulspeisung entfällt. Derzeit seien die Helfer von "Umhambi" in erster Linie damit beschäftigt, die Grundversorgung der Menschen sicherzustellen. "Was mich fasziniert hat, ist der große Zusammenhalt der Menschen in diesem Land; gerade unter den Ärmsten." Familien seien bereit gewesen, ihr Essen mit Waisenkindern zu teilen – obwohl sie selbst kaum etwas haben, sagt Edler.

Info: Wer bei der Sammlung für Sachspenden helfen will und kann, wendet sich bitte per Mail an info@umhambi.net. Weitere Informationen – auch über Spenden-Modelle – gibt es unter www.umhambi.net