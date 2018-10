Die albanischen Pflegefachkräfte Enora Dhaskali (l.) und Albert Lloti betreuen eine Patientin während eines EKG in der Ambulanz der GRN-Klinik Schwetzingen. Foto: GRN

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Von einem Pflegenotstand will der Geschäftsführer der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN), Rüdiger Burger, nicht sprechen. Derzeit seien am Standort Schwetzingen knapp 300 Mitarbeiter im Bereich Pflege beschäftigt, womit eine gute Pflege gewährleistet werden könne. Aber, so Burger mit ernstem Blick, es werde immer schwieriger.

Die mahnenden Worte richtet der GRN-Geschäftsführer an den FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist mit einigen Parteifreunden in die GRN-Klinik nach Schwetzingen gekommen, um vor Ort zu sehen, wie es um die Pflege in der Klinik bestellt ist.

Hintergrund Die GRN-Klinik Schwetzingen ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 277 Planbetten, die sich auf die Fachabteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kardiologie und Gastroenterologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Radiologie sowie Wirbelsäulenchirurgie verteilen. Etwa 700 Mitarbeiter versorgen hier im Jahr rund 13.000 stationäre [+] Lesen Sie mehr Die GRN-Klinik Schwetzingen ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 277 Planbetten, die sich auf die Fachabteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kardiologie und Gastroenterologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Radiologie sowie Wirbelsäulenchirurgie verteilen. Etwa 700 Mitarbeiter versorgen hier im Jahr rund 13.000 stationäre Patienten; hinzu kommen noch rund 16.000 ambulante Notfälle und 1500 ambulante Operationen. Jährlich erblicken in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe knapp 800 Babys in Schwetzingen das Licht der Welt. (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Gerade in der Metropolregion, fährt Burger fort, sei der Wettbewerb um Pflegekräfte beträchtlich, so dass Engpässe manchmal nur verzögert behoben werden könnten. Gefragt seien daher flexible Antworten und Unterstützung auf diesem Weg. Manchmal, sagt Burger in Richtung der Politiker, wären etwas weniger Steine im Weg zu begrüßen.

Dann geht Burger ins Detail: Schon seit einigen Jahren arbeite das Krankenhaus mit der Prüfgesellschaft "Dekra" zusammen, die albanische Pflegekräfte fit für den deutschen Arbeitsmarkt macht, erläutert er seinen Gästen. Derzeit würden, ergänzt Judith Masuch, Leiterin des Geschäftsbereichs Personalmanagement, zehn Pflegekräfte aus Albanien am Schwetzinger Krankenhaus arbeiten. "Hochqualifiziert und ein Gewinn für uns", lautet ihr Fazit.

Aber der ganze Prozess sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden, mit dem das Krankenhaus größtenteils allein gelassen werde. Gerade zum Start in Deutschland sei für die Pflegekräfte aus Albanien eine Eins-zu-Eins-Betreuung nötig. Sonst, sagt Isolde Neureuther, Praxisanleiterin und verantwortlich für die albanischen Mitarbeiter, würde die Integration kaum gelingen. Wohnungssuche, Anerkennung, Arbeitsrecht und Visum, Deutschkurse, Versicherungen und Führerschein bis hin zu den Prozessen und Gebräuchen an deutschen Krankenhäusern - all dies verlange enorm viel Engagement.

Gerade im Anerkennungsverfahren wünschte sich Burger mehr Transparenz. "Ein Onlinezugriff, um den aktuellen Bearbeitungsstand der Anträge einzusehen, würde für uns deutlich mehr Planungssicherheit und damit auch eine bessere Vorbereitung bedeuten. Dann wüssten wir genau, wann wir mit der Hilfe rechnen können."

Haußmann zeigte sich überrascht, dass das Krankenhaus den Deutschunterricht aus eigener Kraft stemmt. Eigens eine Germanistin habe man geholt, so Burger. In Albanien werden die zukünftigen Pflegekräfte bis zum Sprachniveau B2 ausgebildet. Für den Krankenhausalltag sei dies nicht genug, findet Neureuther. Ein Problem, mit dem man sich allein gelassen fühlt. "Eine zentrale Instanz wäre hier sehr schön", regt Burger an und lässt eine Kalkulation über die Kosten folgen. Bei 40 Wochen á vier Stunden in der Woche mit zehn Sprachschülern rechnet er pro Kurs mit 960 Euro pro Kopf.

Ebenfalls Einzelkämpfergefühle kämen im Rahmen der Integrationsbegleitung auf. "Das machen wir bis dato alles allein", sagt Burger. Der Mehraufwand sei beträchtlich, und die Arbeitskraft würde dann an anderer Stelle fehlen. Unverständlich sei, dass Bewerber im Anerkennungsverfahren oft kein Visum bekämen und ausgewiesen würden.

Ohne Anerkennung dürften sie aber noch nicht auf ihrer eigentlichen Stelle arbeiten. Die Hilfsstellen stünden auch nicht auf der Liste der Mangelberufe, anhand derer Arbeitserlaubnis und Visum ausgestellt würden. Die Katze beiße sich hier laufend in den Schwanz, ärgert sich Burger.

Im Gespräch: Isolde Neureuther (Praxisanleiterin), GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger, Judith Masuch (Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement), Tina Schmid (Marketing-Referentin), FDP-Kreisvorsitzender Alexander Kohl, Landtagsabgeordneter und stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender Jochen Haußmann sowie FDP-Kreisrat Hartmut Kowalinski (v. l.). Foto: Len

Für die FDP-Politiker war es genau das Gespräch, das sie gesucht hatten. Politik, so Haußmann, funktioniere nur, wenn die Politik auch zuhöre und wisse, wo der Schuh tatsächlich drücke. Gerade im Pflegebereich "brauchen wir innovative Institutionen wie die GRN, die aus eigener Kraft Lösungen schaffen". Und das Mindeste, was die Politik tun könne, sei diese innovativen Kräfte zu stärken. Deutschland, daran ließ Haußmann keinen Zweifel, sei auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen.

"Ein reibungsloses, transparentes und schnelles Verfahren liegt in unserem Interesse." Dazu gehört auch der sogenannte Spurwechsel, den die Südwest-FDP für gut integrierte Geflüchtete, die laut Asylrecht aber nicht bleiben dürfen, unmissverständlich fordert. Es sei ein absolutes Unding, diese Menschen zurück zu schicken.