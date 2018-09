Gorxheimertal. (rnz/mare) Es ist zumindest ein kleines Happy End: Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand auf dem sogenannten Abrahamshof, bei dem das im Untergeschoss befindliche Restaurant "La Fattoria" durch Löschwasser arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat die weithin bekannte Pizzeria eine neue Heimat gefunden.

Und dies ist auch eine Geschichte, in der eine kleine Gemeinde in einer schweren Stunde zusammenrückt. Nachdem Anfang September der Dachstuhl des fast 300 Jahre alten Hauses abgebrannt war, schien die Zukunft des Restaurants von Inhaber Antonio Campanelli ungewiss. Doch noch in der Brandnacht machte die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Uwe Spitzer und Hauptamtsleiter Udo Zink Nägel mit Köpfen.

Die Idee: Die "Fattoria" soll in den seit Monaten leer stehenden und zur Verpachtung ausgeschriebenen Räumen der Gaststätte im Bürgerhaus in der Siedlungsstraße öffnen. Gesagt, getan.

Kurzerhand wurde das Lokal an Campanelli verpachtet, rechtzeitig zur Kerwe am letzten Wochenende öffnete das Restaurant wieder, auch das Catering der örtlichen Kita konnte das "Fattoria"-Team wieder übernehmen. Und die Mitarbeiter, die ihre Wohnungen im Abrahamshof durch die Flammen verloren, fanden im Bürgerhaus auch wieder Obdach.

Ganz die Alt ist das Restaurant aber nicht: Sie heißt jetzt nämlich "La Fattoria II".

Das historische Fachwerkgebäude wird indes von einer Spezialfirma gesichert. Den Schaden bezifferte dei Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro.