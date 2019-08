Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar. Die Unwetterfront, die in der Nacht zum Mittwoch über die Region zog, hat vor allem Mannheim stark getroffen. In Bensheim musste ein Musik-Festival geräumt werden. Bei Karlsruhe erschwerte die Witterung die Suche nach einem vermissten Schwimmer in einem Baggersee. Später wurde er tot aufgefunden. Heidelberg sowie die Städte und Gemeinden in der Umgebung kamen glimpflich davon. In der Gegend rund um Wiesloch sowie im Neckar-Odenwald-Kreis blieb es bei Regenfällen, die keine Schäden anrichteten.

Ganz anders in der Quadratestadt. Die Mannheimer Feuerwehren hatten in knapp sechs Stunden 102 Einsatzstellen abzuarbeiten. Schluss damit war erst am Mittwochmorgen um 2.30 Uhr. Bis dahin hatten Starkregen und Sturmböen vor allem im Süden der Stadt zahlreiche Bäume umgeknickt. Diese beschädigten geparkte Autos und blockierten Straßen - etwa in der Augustaanlage, rund um die Christuskirche und auch am Nationaltheater.

Der Farlachtunnel musste aufgrund der Wassermassen kurzzeitig komplett gesperrt werden. Diese drückten zudem Gullideckel heraus, überfluteten Straßen oder drangen in Keller ein. Der Sturm deckte darüber hinaus Teile von Dächern ab. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis zum gestrigen Vormittag hin. Nach ersten Schätzungen betrug der Sachschaden rund 230.000 Euro. Verletzte wurden nicht gemeldet. Insgesamt waren 130 Feuerwehrleute im Einsatz.

Deren Kameraden in Ludwigshafen hatten hingegen nur mit 18 Einsatzstellen zu tun. In Ilvesheim liefen ebenfalls zahlreiche Keller voll, und auch hier wurde ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen. In Ladenburg beschädigte der Sturm das Sonnensegel auf der Festwiese am Wasserturm. Einzelne Unwettereinsätze meldeten Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim. Die Kameraden der Weinstadt halfen auch im benachbarten Dossenheim, das schlimmer getroffen wurde.

Im südhessischen Bensheim entschieden sich die Veranstalter nach der Unwetterwarnung am Dienstagabend dazu, das "Vogel in der Nacht"-Musikfestival im Stadtpark zu räumen. Dabei gab es keine Zwischenfälle, alles verlief reibungslos. Keiner der Besucher wurde verletzt.

Rund 30 Minuten, nachdem der Park evakuiert worden war, setzten auch hier Gewitter und schwere Regengüsse ein. Derweil musste das Seekonzert im Neckarbischofsheimer Schlosspark wegen des Gewitters abgebrochen werden. In Wald-Michelbach im Odenwald wurde ein Baum von einem Blitz getroffen und geriet dadurch in Brand.

Rund 85 Kilometer südlich davon, in Weingarten bei Karlsruhe, starb ein 26-Jähriger in einem Baggersee. Der Mann war laut Aussagen der Feuerwehr schwimmen gegangen. Etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, habe er seiner Freundin signalisiert, "dass etwas nicht stimmt". Dann sei er untergegangen. Die Frau gab über den Notruf Alarm. Vor Ort verzögerte sich der Einsatz von Booten aufgrund des Unwetters. Später suchten 13 Taucher nach dem Vermissten. Sie fanden den leblosen Körper nach einer Dreiviertelstunde.

Update: Mittwoch, 7. August 2019, 18.16 Uhr

Ettlingen/Mannheim. (dpa/lsw) Unwetter haben in der Nacht zu Mittwoch vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs Sachschäden angerichtet und den Verkehr beeinträchtigt. Die Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe, Ludwigsburg, Stuttgart und Aalen berichteten am Mittwochmorgen von zahlreichen herabgestürzten Ästen und umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen.

Die Feuerwehr in Mannheim rückte in der Nacht zu mehr als 100 Einsätzen aus. Viele Autos wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt, Keller waren voll gelaufen. Der Fahrlachtunnel musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauern am heutigen Mittwochmorgen noch an. Die Polizei schätzt nach eigenen Angaben den Schaden auf rund 230.000 Euro. Auch in der Region Heidelberg, vor allem in Dossenheim, ist es zu überfluteten Straßen gekommen, wie das Video der Feuerwehr zeigt:

In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) verursachte ein heruntergerissenes Blechdach einen Schaden von rund 150.000 Euro. Nach Angaben der Polizei flog das rund 150 Quadratmeter große Dach am späten Dienstagabend auf ein benachbartes Autohaus und beschädigte neben dem Gebäude zahlreiche Fahrzeuge.

Wegen vieler abgerissener Äste war die Autobahn 5 bei Karlsruhe in der Nacht für rund sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich vorübergehend über acht Kilometer. Laut einem Sprecher der Polizei stand auch das Wasser auf der Strecke zwischendurch 30 Zentimeter hoch. Ein Auto kam wegen Aquaplaning von der Fahrbahn ab, der Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Die Polizeipräsidien in Ludwigsburg und Aalen berichteten von insgesamt drei Autos, die in Gullischächten festhingen, nachdem die Gullideckel durch das Wasser hochgedrückt worden waren. Verletzt wurde dabei laut Polizei aber niemand.