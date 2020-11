Heidelberg.(cab) Die drei von der Deutschen Bahn (DB) gestrichenen IC-Zugverbindungen 2010/2011 und 1510, die auch für Pendler zwischen Stuttgart, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Main-Gebiet wichtig sind, sollen nur zeitlich befristet ausfallen. Das hat der DB-Konzernbevollmächtigte für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, auf Anfrage des Heidelberger Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers (CDU) mitgeteilt. Grundsätzlich plane die DB Fernverkehr, die Verbindungen wieder einzusetzen, sobald es das Pandemie-Geschehen zulasse, so Krenz in einem Schreiben an Lamers, das der RNZ vorliegt. Der Bundestagsabgeordnete freute sich über diese Aussage. Lamers hatte sich nach einer Anfrage der RNZ an Krenz gewandt.

Der Konzernbevollmächtigte erläutert in dem Brief auch die Hintergründe der Zugstreichung. So sei die Nachfrage bei den Reisenden aufgrund der Corona-Pandemie erheblich zurückgegangen. Dennoch bediene die Bahn etwa 90 Prozent des regulären Fahrplan-Angebots aus der Zeit vor Corona. Gleichwohl müsse die Bahn "in moderatem Maße" auf die veränderte Nachfrage reagieren, so Krenz. Das treffe auch die jetzt gestrichenen Züge. Als Alternativen am Morgen für Heidelberger Pendler in die Rhein-Main-Region nennt Krenz ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember den Regional- und S-Bahn-Verkehr über Ludwigshafen, Mannheim oder Darmstadt – "wohl wissend, dass diese eine längere Fahrzeit aufweisen". Nachmittags empfiehlt Krenz den IC 2217, der eine halbe Stunde früher als der IC 2011 von Mainz (ab 16.42 Uhr) über Mannheim nach Heidelberg fährt. Krenz schreibt an Lamers zudem: "Die aktuelle Corona-Pandemie verlangt uns allen sehr viel ab. Ich bedauere, Ihnen derzeit keine zufriedenstellendere Antwort geben zu können."

Krenz hatte das vorläufige Aus der Züge auch in einer Videokonferenz ganz ähnlich begründet, die der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Sinsheim, Albrecht Schütte, initiiert hatte. An dem Austausch nahmen auch Kommunalpolitiker der Region teil. Krenz’ Aussagen bewertete Schütte gegenüber der RNZ ebenfalls positiv. Gleichwohl sei es für Pendler ärgerlich, dass die Züge zeitlich befristet ausfallen, so der Landtagsabgeordnete.