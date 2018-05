Von Harald Berlinghof

Altlußheim. Aufregung im mobilen Hühnerstall. Es ist zehn Uhr morgens und gleich müssen sich die Luken und Ausgänge des Hühnermobils automatisch öffnen. 200 Hühner der braunweißen Legerasse Lohmann und ein weißer Hahn warten ungeduldig, dass sie ihre Sitzstangen im Hühnermobil des gelernten Obstbaumeisters Florian Schmidt endlich verlassen können. Dann geht es raus zum Scharren und Gackern, zum Picken und sich Aufplustern, zum Staub aufwirbeln und zum Flanieren. Eben alles, was glückliche Hühner gern tun.

Und zum Flanieren ist genug Platz da. Die rund 200 Hühner können sich jeden Morgen über eine elektrisch eingezäunte Fläche von etwa 400 Quadratmetern verteilen. Das entspricht zwei Quadratmetern pro Huhn. Kein Wunder dass die glücklichen Hühner brav jeden Tag 185 bis 190 braune Eier in die Nester im Hühnermobil ablegen. Jedes Küken, das von Florian Lohmann angekauft wird, kann sich glücklich schätzen.

Bleibt ihm doch das Leben in den üblichen Hühnerkonzentrationslagern, genannt Legebatterien, erspart, wo jedem Huhn nur die Fläche eines DIN-A-4-Blatts zur Verfügung steht. Auch die Batteriehühner legen zwar brav ihre Eier, aber verletzen sich mit den Schnäbeln oft gegenseitig. In Altlußheim auf dem Gelände der Familie Schmidt kommt es bestenfalls zu kleinen Raufereien. Man kann sich leicht aus dem Weg gehen, wenn es zwischen Hühnerdamen zu Reibereien kommt. Die Hackordnung muss eingehalten werden, das gehört bei Hühnern dazu.

Morgens gehen die Klappen am Hühnermobil auf und die Tiere gelangen ins Freie, wo sie den ganzen Tag über geschäftig picken können. Foto: Lenhardt

Es ist zu spüren, dass der Junglandwirt seine Hühner liebt. "Ei love mei Freiländer" hat er auf sein Hühnermobil gepinselt. Wenn da nicht das tägliche Eier einsammeln wäre, müsste er gar nicht so oft nach dem Rechten sehen. Der mobile Hühnerhof funktioniert weitgehend von selbst. Morgens werden die Hühner automatisch heraus gelassen, abends geht das Licht im Innern an, was das Signal für die Hühner ist, sich auf ihre Sitzstangen zu begeben. Dann geht das Licht automatisch wieder aus und die Klappen schließen sich von selbst. Gute Nacht.

Das eingekaufte Legefutter aus Mais, Soja und Getreideschrot in den Behältern reicht für Wochen und fällt immer wieder von oben nach. Das Wasser reicht ebenfalls eine Woche. Weil Schmidt seinen Hühnern etwas Gutes tun will, bringt er in kürzeren Abständen Weizenkorn als kleine Delikatesse vorbei.

Etwa zwei Wochen bleiben die Hühner an derselben Stelle, dann ist das eingezäunte Gelände von Ihnen "abgenagt". Jetzt ist es an der Zeit, die Hühner abends, wenn sie im mobilen Stall versammelt sind, ein Stück weiter zu ziehen. "Die Versetzung des Zauns dauert vielleicht eine Stunde, dann steht den Tieren wieder ein Stück grüne Wiese zur Verfügung", beschreibt Schmidt den eher geringen Aufwand für den Wechsel des Standorts.

Knapp ein Hektar groß ist die Wiesenfläche unweit des Rheins, die für die Hühner wie ein kleines Paradies wirkt, und auf der das Hühnermobil umher wandert. Auf die abgegrasten Flächen wird Gras- und Senfsaat ausgebracht. Bis das Hühnermobil wieder an dieselbe Stelle angelangt, vergehen etwa vier bis fünf Monate.

So haben die Flächen immer wieder Gelegenheit, sich mit Hilfe der Neusaat zu erholen. Die Hühner gehen das ganze Jahr über ins Freie. Eine Heizung wird auch im Winter nicht benötigt, im Stall ist es warm. Der nötige Strom für die Klappen, den Elektrozaun und das Licht erzeugt ein Fotovoltaik-Modul, das tagsüber eine Batterie auflädt. Nachdem das Hühnermobil aufgestellt ist und die Eierproduktion läuft, ist der Arbeitseinsatz des Jungbauern überschaubar.

Bis das Gelände aber erst einmal gerodet war von Brombeeren und anderem Aufwuchs, hat viel Mühe gekostet. Inzwischen denkt Florian Schmidt aber über ein zweites Hühnermobil nach. Auf der Fläche nebenan liegen schottische Hochlandrinder im Schatten der Bäume, Erdbeer- und Obstplantagen machen mehr Arbeit als die Hühnerherde.

Der Eierabsatz in der Gemeinde läuft prima. Auch mit Unterstützung eines Verkaufsautomaten, wo Kunden am Hofladen sogar sonntags frische Eier kaufen können.