Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Rhein-Neckar. (ze) Viel besser als erwartet entwickelt sich die finanzielle Lage des Rhein-Neckar-Kreises in diesem Jahr. Ein geringes Plus von 0,9 Millionen Euro sah der im Dezember vergangenen Jahres vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan als Gesamtergebnis vor. Nach den neuesten Hochrechnungen, die Verwaltungsdezernent Ulrich Bäuerlein dem Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags präsentierte, beträgt der Überschuss aber voraussichtlich 35,5 Millionen Euro.

"Das gute Ergebnis verteilt sich auf viele Budgets", erläuterte Bäuerlein. Allen voran steht beim Sozialamt ein Plus von 17,6 Millionen Euro, von denen alleine 14 Millionen Euro auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft entfallen. Auch bei der allgemeinen Finanzwirtschaft zeichnet sich eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan um 9,5 Millionen Euro ab. Dazu tragen die Corona-Soforthilfe in Höhe von 2,7 Millionen und die gestiegenen Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer von rund sechs Millionen Euro bei.

Diese Entwicklung führt zu einem weiteren Schuldenabbau. So wird der Schuldenstand des Kreises Ende des Jahres voraussichtlich 68,2 Millionen Euro betragen, zwei Millionen Euro weniger als ursprünglich geplant. Gleichzeitig verbessern sich die zur Verfügung stehenden freien liquiden Mittel gegenüber dem Haushaltsplan um knapp 44 Millionen auf über 65 Millionen Euro. Das Ergebnis des Kreishaushaltes könnte sich noch weiter verbessern.

Wie Bäuerlein mitteilte, erhöht sich der über den Finanzausgleich den Kreisen zukommende Betrag noch einmal um etwa zwölf Euro pro Einwohner, was für dieses Jahr rund 4,6 Millionen Euro zusätzlich in die Kasse des Kreises spülen würde. Angesichts der Belastungen durch die Corona-Pandemie und die sich abschwächende Konjunktur waren sich Frank Werner (CDU) und Ralf Frühwirt (Grüne) jedoch sicher, dass man das vorhandene Geld in den nächsten Jahren noch benötigen werde.

Wie sich die Corona-Pandemie bereits auswirkt, zeigte Bäuerlein anhand des zusätzlich eingestellten Personals im Gesundheitsamt auf. "Die zweite Welle zeigt sich dabei deutlich", bemerkte er. Denn zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr wurden maximal 63 Hilfskräfte zusätzlich im Gesundheitsamt eingestellt. Im November waren dagegen etwa 125 Personen zusätzlich beschäftigt und im Dezember sollen es sogar 142 sein.

Das verursacht über das ganze Jahr hinweg Kosten von 1,15 Millionen Euro. Darin enthalten sind noch nicht die weiteren Personalstellen für das Zentrale Impfzentrum, die Kreisimpfzentren und das mobile Impfteam im Monitoring sowie die sich daraus ergebenden Kosten.