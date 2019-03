Mannheim. (alb) Wochenlang hat ein Ehepaar aus Brühl seinen dreijährigen Pflegesohn Justin im Jahr 2017 misshandelt, gequält sowie mit Eisduschen und Schlägen gezüchtigt - dafür ist die 44-jährige Frau vom Mannheimer Amtsgericht am Donnerstag zu drei Jahren und elf Monaten verurteilt worden, ihr gleichaltriger Mann muss drei Jahre ins Gefängnis. Die beiden haben aber auch noch zwei leibliche Kinder. Da der Prozess gegen ihre Eltern weitgehend nicht öffentlich war, sind keine Details über sie bekannt geworden. Was passiert nun mit ihnen?

"Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig", sagt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Vertreter des Jugendamts würden aber demnächst ein Gespräch mit den Eltern führen. Dabei soll geklärt werden, ob es Angehörige gibt, die die Kinder aufnehmen könnten, wenn das Paar tatsächlich in Haft muss. "Sollte sich niemand finden lassen, wären wir zuständig und würden nach einer Pflegefamilie suchen", erklärt Hartmann das weitere Prozedere.

Es sei aber nicht so, dass die leiblichen Eltern bei Haftantritt ihr Sorgerecht verlören oder dieses zeitweise ruhe. Im Gegenteil dürften sie auch hinter Gittern wichtige Entscheidungen für ihre Kinder treffen, etwa bei einem Schulwechsel. Die Pflegeeltern seien dagegen für "Alltägliches" zuständig. "Sie können bestimmen, ob das neue T-Shirt eines Kindes rot oder blau ist", nennt Silke Hartmann ein Beispiel. Dem Jugendamt sei nichts bekannt, dass sich die Eltern auch schlecht gegenüber den leiblichen Kindern verhalten hätten.

Die Frau habe ihren Job verloren und werde beim Bäcker nicht mehr bedient, sagte Richterin Ulrike Schrade bei der Urteilsbegründung. Ihr Mann ist Angestellter bei der Stadt Mannheim. "Wir prüfen das Urteil aus rechtlicher Sicht auch im Hinblick auf das Einleiten arbeitsrechtlicher Schritte", sagte Rathaus-Sprecher Ralf Walther der RNZ.

Das Jugendamt der Stadt Mannheim hatte Justin an die Familie aus Brühl vermittelt. Davor in Kurz- und heute in Vollzeitpflege lebt der Junge bei einer Frau, die der Behörde vorhielt, nicht oft genug nach dem Kind geschaut zu haben. Dies wies das zuständige städtische Dezernat jedoch zurück. Auch ein frisch gebackenes Pflegelternpaar nahm das Jugendamt am Rande des Prozesses in Schutz. Die Auswahl der Eltern sei sorgfältig. "Mitarbeiter des Jugendamtes sind mehrfach zu uns nach Hause gekommen und haben alles vollkommen durchleuchtet", sagte der Pflegevater.

Justins leibliche Mutter (22) verfolgte den Prozess als Nebenklägerin. Die angehende Hauswirtschafterin hatte den Jungen kurz nach der Geburt abgegeben, weil sie sich als damals 17-Jährige zu jung fühlte, den Buben großzuziehen. Bis Juli 2017 hatte sie Kontakt zu Justin - dann sei sie von den Eltern mit immer neuen Erklärungen hingehalten worden. Inzwischen sieht sie ihr Kind wieder regelmäßig, selbst versorgen können wird sie es in absehbarer Zeit jedoch nicht.