Von Julia Giertz

Mannheim. Flucht ändert alles im Leben. Träume müssen begraben werden, neue Perspektiven erschließen sich. Für 15 Flüchtlinge ist der Beruf des Lokführers vielleicht der Traum, an den sie zuvor niemals einen Gedanken verschwendet hätten.

Eigentlich wollte Kalaichchelvan Kandassamy in seiner Heimat als Chirurg am OP-Tisch stehen. Aber jetzt sitzt der junge Mann aus Sri Lanka neben Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an einem Fahrsimulator für Zugführer. Drei Jahre lang hat der Tamile auf der südasiatischen Insel Medizin studiert, bis er politisch verfolgt aus dem Land fliehen musste. Seine medizinische Ausbildung wurde in Deutschland nicht anerkannt. "Ich hätte wieder bei Null anfangen müssen", sagt er.

Eine Lehre als Zerspanungstechniker musste er aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Nach den frustrierenden Erlebnissen machte seine Betreuerin den 32-Jährigen auf ein bundesweit einzigartiges Projekt aufmerksam, mit dem Flüchtlinge zu Triebwagenführern ausgebildet werden. Mit einem sicheren Aufenthaltsstatus erfüllte er bereits eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung. Gute Sprachkenntnisse gehören ebenfalls dazu.

Minister Hermann, mit dem der Azubi am Simulator gerade das Tempo eines Zuges nahe einem Bahnhof drosselt, sieht als besondere Hürde das "Eisenbahnerdeutsch", also Fachbegriffe, die auch dem Normalbürger nicht geläufig seien. Das ist nicht das einzige Problem für die Teilnehmer des einjährigen Kurses.

Kandassamy wohnt abgelegen in Althütte nordöstlich von Stuttgart und ist täglich sechs Stunden unterwegs, um mit 14 anderen Flüchtlingen die Schulbank zu drücken. Aber: "Es macht mir Spaß", sagt er beim Besuch des Ministers in den Mannheimer Ausbildungsräumen. Wichtiges Element des eine Million Euro teuren Projektes sind die drei Integrationscoaches, die bei Verständigungsproblemen und Behördengängen unterstützen. Sie sollen verhindern, was oft passiert: Die Ausbildung wird aus sprachlichen oder kulturellen Gründen abgebrochen; die Eisenbahnunternehmen, das Land und die Bundesagentur für Arbeit hätten in diesem Fall nicht nur umsonst investiert, sondern wären bei ihren Nachwuchsproblemen keinen Schritt weiter.

Experten schätzen, dass mehrere Tausend Lokführer fehlen. Daher könne er nicht verstehen, wenn sich Menschen über den Einsatz von Flüchtlingen mokierten, sagt Hermann. Sie müssten dieselben Bedingungen wie alle anderen erfüllen. Es sei nötig, einen personellen Puffer zu schaffen, damit Züge bei Krankheitsfällen nicht ausfallen müssen: "Denn Lokführer kann man nicht auf dem Markt kaufen," sagt der Minister. Und Qualifizierungskurse stünden allen offen. Wie wichtig die Personalgewinnung für die Eisenbahnunternehmen ist, zeigt das seltene Zusammenspiel der Akteure.

Hermann macht Mut

Denn die Lokomotivführer in spe haben Verträge mit der MEV-Eisenbahnverkehrsgesellschaft, der Albtal-Verkehrsgesellschaft, Go-Ahead und Abellio. Eigentlich Konkurrenten, doch angesichts der Herausforderungen üben sie im "Qualifizierungscluster" den Schulterschluss. Hermann ermutigt Kandassamy und seine Mitschüler: "Ich wünsche mir, dass Sie alle durchkommen und nie aufgeben." Mindestens einer der künftigen Lokführer antwortet mit fester Stimme: "Niemals."