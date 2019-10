Darmstadt. (mpt) Die Staatsanwaltschaft hat im Fuchsbuckel-Prozess ihr Plädoyer abgegeben. Die Behörde fordert für den 19-jährigen Angeklagten aus Groß-Bieberau, der am 30. Dezember 2018 auf dem Autobahn-Parkplatz bei Heppenheim einen tödlichen Unfall verursachte, eine Jugendhaftstrafe von neun Jahren mit fünf Jahren isolierter Haft. Die Beweisführung ist am zwölften Verhandlungstag am Darmstädter Landgericht abgeschlossen.

Laut Staatsanwalt David Kirkpatrick habe der geständige Angeklagte schon vor dem tragischen Unfall, bei welchem eine 39-jährige Frau ums Leben kam, mehrere Straftaten begangen. Er war am Abend vor Silvester gegen 16.54 Uhr in Hemsbach in den Ford Focus gestiegen. Ohne Führerschein und mit abgelaufenen Kurz-Kennzeichen, mit welchen er erst wenige Tage zuvor von der Polizei angehalten wurde.

Nachdem die Verteidigung immer wieder auf die mit dem Audi A 6 des Stiefvaters erworbene Fahrpraxis verwies und den Prozess dahin lenkte, dass mit Sicherheitstechniken wie ESP und Servotronic-Lenkung die folgenschwere Kollision wohl hätte verhindert werden können, geht nun auch die Staatsanwaltschaft von einem "hypothetischen Sachverhalt" aus. Auf dem Weg zu seiner Freundin nach Trebur habe sich der damals 18-Jährige verfolgt gefühlt. Um festzustellen, ob auf der A 5 tatsächlich eine Zivilstreife hinter ihm herfährt, hätte er einfach auf den Parkplatz "Erlensee" bei Seeheim-Jugenheim abfahren können.

Stattdessen fuhr er auf die südliche A 5 in Richtung Heidelberg, bis sich die Polizei tatsächlich vor ihn setzte und an der Raststätte Alsbach zum Anhalten aufforderte. Der Angeklagte täuschte ein Abbiegen vor, um dann mit bis zu 180 km/h die Flucht zu ergreifen. Doch mit seinem 17 Jahre alten 90 PS-Ford konnte er die Zivilstreife nicht "abschütteln". "In einer nicht zu verantwortenden Geschwindigkeit, die keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug erlaubt, fährt der Angeklagte dann in ein dunkles Loch hinein", formuliert es Kirkpatrick. Die Rede ist vom "Fuchsbuckel"-Parkplatz. "Rücksichtslos" habe er den eigenen und den Tod anderer in Kauf genommen, als er in den abgestellten Familienwagen aus Düsseldorf raste. "Es gab laut Zeugen keinen Bremsversuch, und das ist nicht dem Fehlen eines ESP geschuldet. Er ist das Risiko bewusst eingegangen", bleibt die Staatsanwaltschaft bei ihrer Mord-Anklage. Und erkennt im 19-Jährigen einen "notorischen Verkehrsstraftäter". Bereits ab dem elften Lebensjahr habe der "Autonarr" illegal Fahrpraxis erworben und Gesetze missachtet. Bevor er den Ford kaufte, hatte er seiner Mutter Schmuck im Wert von 16.000 Euro geklaut.

Die Verteidigung fordert hingegen ein milderes Urteil. Sie hält die Mord-Absicht für überzogen und spricht von fahrlässiger Tötung. Der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass sein riskantes Fahrmanöver gelingt. Er habe sich mit dem plötzlichen Einscheren auf den Parkplatz "unbeabsichtigt in eine dann unvermeidliche Situation" begeben. "Vater und Sohn wurde ein unvorstellbares Leid angetan", betont Anwalt Stephan Kuhn. "Aber ist der Täter auch ein Mörder?" Die Verteidigung plädiert darauf, dass vielmehr ein riskantes Fahrmanöver mit einer folgenschweren Fehleinschätzung vorlag. "Es war jugendlicher Größenwahn und eine Verkennung der Situation", so Kuhn, der eine klare Abgrenzung zu aktuellen Raser-Prozessen in Hamburg, Berlin oder Stuttgart fordert. Der Mandant habe nicht willentlich das Leben Dritter gefährdet.

Die leidtragende Familie aus Düsseldorf befand sich auf dem Weg nach Ulm, um Silvester zu feiern. Die Mutter starb um 19 Uhr im Heidelberger Klinikum, der Sohn (10) erlitt schwere Verletzungen. Am Montag, 4. November, wird das Urteil gegen den sogenannten "Autobahn-Raser" erwartet.