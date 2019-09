Mit kreativ gestalteten Plakaten gingen viele Teilnehmer am Freitagnachmittag in Mannheim auf die Straße. Foto: Gerold

Rhein-Neckar. (gol/luw/web) Mit Verspätung, dafür aber umso lautstarker ist am Freitagnachmittag in Mannheim eine der größten Demonstrationen der jüngeren Stadtgeschichte gestartet. Der friedliche Klimastreik mobilisierte mehr als 8000 Aktivisten und Sympathisanten. Vor dem Hauptbahnhof sammelten sich Unzufriedene aller Schichten und Couleur, Rentner, Kinder, Studenten und Arbeiter, um am Wasserturm vorbei über die Planken bis zur Alten Feuerwache zu laufen. Kilometerlange Staus an den Kreuzungen der Verkehrsachsen waren die Folge.

Die RNV stellte angesichts der Menschenmenge sicherheitshalber ab 17 Uhr für zweieinhalb Stunden sämtlichen Straßenbahnbetrieb in der City ein. Erstes Fazit der Polizei, die verstärkt mit mobilen Einheiten unterwegs war: keine besonderen Vorkommnisse. Premiere im Klimaschutzkonzert hatten morgens, Punkt 11.55 Uhr, die Glocken der Konkordien- und Christuskirche.

Klimademonstrationen in Mannheim, Ludwigshafen und Hockenheim



























































Im Rahmen des Aktionstags signalisierten beide christlichen Gemeinden ihre Unterstützung. "Für das Klima ist es fünf vor zwölf", begründete der evangelische Dekan Ralph Hartmann, der auch als Streikordner mit grünem Bändchen fungierte, das Engagement.

Schon Stunden bevor die Abschlusskundgebung in Mannheim begann, versammelten sich mehrere Dutzend Menschen am "FFF-Streikposten" vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Dort gab’s kostenlos Brot, Marmelade und Kuchen. Schilder wurden präpariert, Sprechchöre geübt. "There is no Planet B" oder "Zug statt Flug" war auf den Transparenten zu lesen. Leon, einer der Hauptverantwortlichen des Aktionstages, erklärte seine persönliche Motivation für "Fridays for Future": "Das Klima wandelt sich seit Bestehen der Erde langsam. Es sei denn, ein Asteroid schlägt auf der Erde ein. Heute geht’s um Veränderungen innerhalb von Jahrzehnten. Der Asteroid, der das neue Artensterben produziert, sind wir selbst."

Unter den frühen Aktivisten warben in der angenehmen Herbstsonne auch die jungen Stadträtinnen Hanna Böhm und Lea Schöllkopf von der neu gegründeten Fraktionsgemeinschaft "Lipartie" für einen Klimaschutz, der über das "bei Nacht panikartig und unseriös geschnürte Paket der Regierung" hinausgeht. Andere Parteien wie die Grünen oder die KPD/ML reihten sich am Nachmittag in den "Streik der Gesellschaft" ein, ebenso Organisationen wie "Großkraftwerk Mannheim abschalten", die "Seebrücke" oder der BUND.

Bereits zum dritten Mal haben sich Weinheimer Schüler, Studenten und junge Familien am Klimastreik beteiligt. Rund 500 Teilnehmer zählte die Protestaktion. Die Initiatoren Frieda Fiedler und Elias Furlan Cano forderten die Bürger auf, sich für den Klimaschutz einzusetzen. "Es reicht eben nicht mehr, auf die Plastiktüte im Supermarkt zu verzichten, wir müssen unseren Appell an die Politik laut aussprechen!" Die Demo führte unter anderem an einer freundlich grüßenden Hochzeitsgesellschaft vorbei auf den Marktplatz. Dort riefen Vertreter von Eltern- und Bodenschutzverbänden die Jugendlichen auf, weiter zu protestieren - und sich nicht einschüchtern zu lassen.

Auf den Neckargemünder Marktplatz waren rund 400 Demonstranten gekommen. Als "Scientist for future" sprach dort die frühere BUND-Vorsitzende Angelika Zahrnt. Die mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Wirtschaftswissenschaftlerin attestierte der Politik einen "Mangel an politischem Willen", wissenschaftliche Erkenntnisse in Taten umzusetzen. Auch Hockenheim war bei "Fridays for Future" dabei. Laut Polizei protestierten rund 300 Teilnehmer für die Einhaltung der Klimaziele und eine umweltbewusstere Politik - darunter auch der neue Oberbürgermeister Marcus Zeitler.