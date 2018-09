Wie hier in Weinheim helfen Ehrenamtliche bei diversen Projekten beim Freiwilligentag. Foto: MRN

Rhein-Neckar. (dpa-lrs) Zehn Jahre nach seiner Gründung feiert der Freiwilligentag Rhein-Neckar ein würdiges Jubiläum. Für den Termin am Samstag, 15. September, haben rund 70 Städte in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg mehr als 360 Projekte angemeldet. Spitzenreiter ist Ludwigshafen, gefolgt von Heidelberg, Lampertheim und etwa Bürstadt.

Die Idee: Kommunen melden auf einer Internetseite Projekte an, dann können sich Interessierte zur Hilfe anmelden. Die Palette ist breit und reicht von handwerklichen Initiativen bis zu Aktionen mit Kindern und Senioren. Spielplätze werden aufgehübscht, Friedhofswege renoviert, Kitas aufpoliert und Bäume und Hecken geschnitten.

Hintergrund Freiwilligentag 2018 Wie kann ich mitmachen? Wer sich am Freiwilligentag beteiligen will, sollte sich zunächst auf www.wir-schaffen-was.de über die einzelnen Projekte informieren und schauen, wo noch Helfer gebraucht werden. Ebenfalls auf dieser Seite kann man sich auch registrieren und für einen [+] Lesen Sie mehr Freiwilligentag 2018 Wie kann ich mitmachen? Wer sich am Freiwilligentag beteiligen will, sollte sich zunächst auf www.wir-schaffen-was.de über die einzelnen Projekte informieren und schauen, wo noch Helfer gebraucht werden. Ebenfalls auf dieser Seite kann man sich auch registrieren und für einen ehrenamtlichen Einsatz anmelden. Das sei aber kein Muss, so Roderick Haas vom Freiwilligenteam der Metropolregion Rhein-Neckar: "Selbstverständlich können Kurzentschlossene am 15. September auch ganz spontan vorbeikommen und mit anpacken." Voraussetzung ist natürlich, dass bei dem jeweiligen Projekt noch helfende Hände benötigt werden. Und wer es gar nicht schafft, zu schaffen, der muss sich auch nicht grämen. Der Freiwilligentag findet alle zwei Jahre statt. "Wir haben sogar schon den nächsten Termin", verkündete Roderick Haas gestern. Die siebte Auflage steigt am 19. September 2020. alb

Die Metropolregion gründete den Freiwilligentag 2008, um das Ehrenamt zu fördern und Kindergärten, Schulen, Vereinen und anderen Gruppen zu unterstützen. Er findet alle zwei Jahre statt.

Mit zuletzt rund 7300 Helfern war er der größte Freiwilligentag in Deutschland. Nicht immer herrscht Gleichwicht: Für manche Projekte melden sich deutlich mehr Freiwillige als veranschlagt, für andere hingegen zu wenig.

Die Idee stammt aus den USA, wo sie als "Make a difference day" bekannt ist. In Deutschland fand der erste Freiwilligentag 2001 in Berlin statt, im Jahr darauf schlossen sich Kassel und Hamburg an. Seit 2003 verbreitet sich die Idee bundesweit.

Manchen Städten reicht ein Freiwilligentag alle zwei Jahre nicht - zum Beispiel Viernheim. Die Stadt im südhessischen Kreis Bergstraße veranstaltet im Jahresturnus einen solchen Helfertag. In allen drei Bundesländern, da sind sich die Organisatoren einig, wirkt der Freiwilligentag auch identitätsstiftend für die Region.