Von Stefan Kern

Brühl. Auf den ersten Blick scheint es wie eine Bagatelle: Beim Freibad kurz auf dem Parkplatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr parken, um die Kinder abzuholen oder es einfach nicht so weit zum Freibad zu haben. "Doch genau damit werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt", betont Benjamin Noller, der stellvertretende Kommandant der Brühler Feuerwehr. Es sei sicher nicht jeder Einsatz so dramatisch, doch manchmal entscheiden eben ein oder zwei Minuten über Leben und Tod. "Wenn dann für die Einsatzkräfte bei der Parkplatzsuche wertvolle Minuten verstreichen, kann das fatale Folgen haben. Am schlimmsten ist es, wenn man dann noch in Diskussionen gerät", weiß Noller aus Erfahrung.

Immer öfter stoßen die Feuerwehrleute auf Parker, die nicht nur wenig Verständnis hätten, sondern sich auch noch aufregen und die Einsatzkräfte anpöbeln. Für Benjamin Noller ist dieses Verhalten vollkommen unverständlich: "Wie kann es sein, dass man beim Helfen und Retten zunehmend auf solche Hindernisse stößt?"

Auch in der Verwaltung ist das Problem angekommen. Bürgermeister Ralf Göck betonte, dass das Ordnungsamt in solchen Fällen durchgreife. Die Ordnungsamtskräfte seien in der Badesaison bei schönem Wetter laufend vor Ort und kontrollieren. Laut Hauptamtsleiter Christian Stohl kostet das widerrechtliche Parken auf den Stellplätzen für die Angehörigen der Feuerwehr 35 Euro. Wenn dann noch Behinderung oder Beleidigung hinzu kommen, kann es auch deutlich teurer werden. Vom Ordnungsamt bekamen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr übrigens auch den Auftrag, selbst aktiv zu werden: Autos fotografieren, Uhrzeiten notieren und ans Ordnungsamt schicken. "Die Anzeige wird verfolgt", versprach Stohl.

Vor allem an heißen Tagen werden die fünf Parkplätze genutzt. Göck vermutet, dass die Besucher nicht so weit laufen wollen oder einfach nicht bemerken, dass sie ihr Auto gerade verbotenerweise parken. Letzteres erscheint angesichts der klaren Beschilderung jedoch eher unwahrscheinlich. Noller weiß, dass die Parkplatzsituation rund um das Freibad manchmal eng wird. Aber deswegen die Feuerwehrparkplätze zu nutzen, gehe nicht an. Bis zu 25 Einsatzkräfte kommen bei einer Alarmierung. Einige mit dem Fahrrad, aber eben auch einige mit dem Fahrzeug. Dann vor Ort kein Parkplatz zu finden oder gar in eine Diskussion verwickelt zu werden, sei frustrierend und könne im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.

Immer wieder begegnen die Einsatzkräfte auch dem Misstrauen, ob sie wirklich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr seien. "Klar kommen alle mit ihrem eigenen Auto und in Zivilkleidung angefahren", verdeutlicht Noller. Aber er glaubt nicht, dass es Leute gibt, die sich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ausgeben, nur um zu parken.

Am Ende bleibt für den Bürgermeister und den stellvertretenden Feuerwehrkommandanten nur die Bitte um Verständnis. Ein Unfall oder Unglück könne jeden treffen, und damit wäre auch jeder froh, wenn die Feuerwehr möglichst schnell vor Ort ist.