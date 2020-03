Walldorf. (dpa) Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis war die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim am Sonntagabend gesperrt worden. Der Einsatz sei mittlerweile beendet, wie die Deutsche Bahn in der Nacht auf Montag auf Twitter mitteilte.

Zuvor waren Fernverkehrszüge umgeleitet worden, wodurch nach Bahn-Angaben Verspätungen von 30 Minuten, vereinzelt auch 60 Minuten entstanden waren. Der Einsatz erfolgte bei Walldorf im Kreis Groß-Gerau. Die Fernverkehrszüge konnten wegen Bauarbeiten auf einer anderen Strecke nur über die Strecke Mainz - Worms - Ludwigshafen - Mannheim umgeleitet werden, wie ein Sprecher sagte.