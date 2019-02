Blick auf ein Wohnhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am 14.05.2016. Hier soll ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen und getötet haben. Foto: Klaus Bolte/dpa

Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Eingefallene Wangen, traurige Augen: Ismet S. sieht mitgenommen aus, erschöpft, ausgelaugt. Was in ihm vorgeht, steht auf der Rückseite seines weißen Sweatshirts: "Unser Engel Senna ist immer mit uns." Vorne ist das Foto seiner Enkelin aufgedruckt.

Senna durfte nur zwei Monate leben. Ihr Vater David L. hat sie in der Nacht zum 14. Mai 2016 vom Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal sieben Meter in die Tiefe geworfen. Das Mädchen war sofort tot. Sennas Opa sagt, er empfinde "großen Hass" gegenüber dem Mann. Und kündigt tapfer an: "Ich werde vom ersten bis zum letzten Verhandlungstag hier sein."

Dann ist Schluss. "Ehrlich, ich kann nicht mehr", lässt der 49-Jährige die Journalisten im Frankenthaler Landgericht wissen. Der Großvater muss die juristische Aufarbeitung des Falls ein zweites Mal ertragen. Zehn Monate hatte der erste Prozess gegen David L. gedauert, stand kurz vor dem Urteil. Weil die Vorsitzende Richterin der Ersten Großen Strafkammer erkrankte, muss das Verfahren neu beginnen. Eine Zumutung für alle Beteiligten. Und zu viel für Sennas Mutter. Jesmira S. bleibt dem Prozessauftakt fern. Richter Alexander Schräder verkündet später, sie sei bis Ende Februar nicht vernehmungsfähig. Eine enge Freundin sagt am Rande, der Anfang Zwanzigjährigen gehe es sehr schlecht, sie könne kein normales Leben führen.

Sennas Opa muss schlucken, als David L. unter Blitzlichtgewitter in den Saal geführt wird. Der 34-jährige Angeklagte wirkt gefasst. Konzentriert folgt er den Ausführungen von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz. Die Vorwürfe gegen ihn sind heftig. Am Abend des 13. Mai 2016 sei er mit dem Baby, Jesmira S., zwei Töchtern aus einer früheren Beziehung und einem Kumpel daheim gewesen. David L. sei "extrem eifersüchtig" gewesen, heißt es in der Anklage. So habe er Jesmira S. vorgehalten, zu viel Zeit mit dem Baby zu verbringen - dieses wiederum nehme ihm die Frau weg. In der grundlosen Annahme, dass ihn seine Partnerin auch noch betrüge, sei er ins Schlafzimmer gegangen, wo sich Jesmira S. mit den drei Mädchen hingelegt hatte.

Mit einem Küchenmesser soll er seiner Freundin mehrfach in Rücken und Schulter gestochen haben. Aufgeschreckt von dem Geschrei, kam der Bekannte in das Zimmer. Beim Versuch, Jesmira S. zu helfen, zog er sich Schnittverletzungen zu. Während es der Frau gelang, alleine aus der Wohnung zu rennen, nahm David L. die schreiende Senna aus der Wiege und sei, so die Staatsanwältin, mit den Worten "Jetzt mache ich den Rest" auf den Balkon gelaufen. Dort habe er das Baby "in einer ausladenden Bewegung" auf die Straße geworfen - mit voller Tötungsabsicht und um sich an der Mutter zu rächen. Als die Polizei eingetroffen sei, habe er eine andere Tochter als Druckmittel eingesetzt und ihr zweimal in den Bauch gestochen.

Bei alldem soll David L. unter Kokaineinfluss gestanden haben, weshalb Richter Schräder es für möglich hält, dass er vermindert schuldfähig ist. Wie Alexander Klein, der Verteidiger des Angeklagten, in einer Erklärung verliest, räume sein Mandant erneut ein, Senna "mit seinen eigenen Händen" getötet zu haben. Allerdings habe David L. bereits vor der Ermittlungsrichterin bestritten, das Baby absichtlich umgebracht zu haben. Vielmehr soll er es während einer "paranoiden Episode" fallen gelassen haben. Der Anwalt hält Jesmira S. für unglaubwürdig. Klein wirft der jungen Frau Rachegelüste und glühenden Belastungseifer vor. Ihre Schwägerin ist erbost: Natürlich habe Jesmira S. Hassgedanken - aber sie wolle sich nicht auf die gleiche Stufe wie ihr Ex-Freund stellen.