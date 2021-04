Das Landgericht in Frankenthal. Foto: dpa

Frankenthal. (alb/lrs) Der zweite Prozess vor dem Landgericht Frankenthal ist für die 46-jährige Angeklagte wie der erste zu Ende gegangen: Die dreifache Mutter aus Stuttgart muss wegen erpresserischen Menschenraubs sowie Mordes an zwei Unternehmern aus Brühl und Ludwigshafen lebenslang in Haft. Außerdem stellten die Richter erneut die besondere Schwere der Schuld fest.

Damit ist eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig – im Gegensatz zu den Urteilen gegen ihre beiden Komplizen. Die beiden Männer waren 2018 zur gleichen Strafe wie die Frau verurteilt worden. Die Angeklagte wollte sich damit aber nicht abfinden. Deshalb reichte ihr Anwalt Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Der BGH stufte den Tatbeitrag der Deutsch-Türkin als nicht ausreichend geklärt ein. Die Richter hoben das Urteil aus der ersten Instanz teilweise auf und ordneten eine Neuverhandlung an. Die Staatsanwaltschaft forderte abermals lebenslange Haft für die Frau, die Verteidigung plädierte auf höchstens acht Jahre Gefängnis. Die Zweite Große Strafkammer folgte der Anklage. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 46-Jährige die Opfer zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter einem falschen Vorwand in eine abgedunkelte Lagerhalle im Mannheimer Stadtteil Waldhof gelockt hatte. Dort übernahmen die beiden Komplizen die Männer und versuchten sie zu erpressen. Die gelernte Friseurin machte sich derweil aus dem Staub.

Von dem pfälzischen Bauunternehmer erpressten die kaltblütigen Täter knapp eine Million Euro, die der Geschäftsmann bei Verwandten und Familie orderte. Er gab unter dem Druck seiner späteren Mörder vor, in Berlin zu sein, dort ein Grundstück erwerben zu wollen und dringend Geld zu brauchen.

Dennoch wurde der Firmenchef (49) ebenso erdrosselt wie der 64-jährige Automatenhersteller aus Brühl, der sich nicht erpressen ließ. Die zum zweiten Mal verurteilte Frau stellte sich in beiden Verfahren als Helfershelferin dar, die lediglich von den Entführungen gewusst habe. Von dem Doppelmord habe sie nichts mitbekommen. Diese Rolle nahmen ihr die Richter jedoch nicht ab.

Sie gingen davon aus, dass die Angeklagte die Mordmerkmale Heimtücke und Verdeckungsabsicht erfüllt hat. Schließlich war sie es, die das in einer Aktentasche verstaute Geld für den angeblichen Grundstücksdeal auf offener Straße in Mannheim-Neckarau von einem im Auto sitzenden Strohmann entgegennahm.

Der Mann erkannte die Täterin später beim ersten Prozess wieder, obwohl sie damals einen dunklen Kapuzenpullover getragen hatte. Mit dem Schuldspruch änderte sich für die inhaftierte Frau nichts. Sie kann allerdings auch gegen diese Entscheidung Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Das steht nach Angaben ihres Anwalts jedoch noch nicht fest.