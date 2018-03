Heidelberg/Leimen. (RNZ) Seit 47 Jahren drückt Peter Ziegler auf den Auslöser, sucht regelmäßig mit seiner Kamera nach spannenden Motiven - jetzt ist dem Leimener Hobbyfotografen das beste Foto des Jahres gelungen. Platz 1 im Bundesfinale des aktuellen Blende-Wettberwerbs. Mit seinem Motiv "Schottischer Nebel" hatte Ziegler beim regionalen Blende-Wettbewerb der RNZ teilgenommen, und war von der Jury auch hier schon mit dem ersten Platz bedacht worden.

"A- und B-Note 6,0" hat Andreas von Mentz sein Foto betitelt. Bundesweit belegte er damit Platz 42. Foto: Andreas von Mentz

"Als ich das Foto gemacht habe, da wusste ich, dass mir etwas Besonderes gelungen ist", erzählt Ziegler. Aber dass er damit so weit im Bundeswettbewerb kommt, damit habe er nicht gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte der 64-Jährige seinen Sohn im schottischen Edinburgh besucht. "Wir hatten tagelang traumhaftes Wetter", erinnert er sich. Doch als es für einen Tag neblig wurde, ging der passionierte Fotograf auf Motivsuche. Und landete seinen Treffer. Der sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte.

"Blende" ist seit 43 Jahren ein Dauerbrenner unter den Fotowettbewerben. Er hat Kultstatus und setzt Akzente. Über 80.000 Fotografien wurden im aktuellen, 2017er Jahrgang eingereicht. 50 Redaktionen in ganz Deutschland hatten wie die RNZ einen regionalen Wettbewerb ausgeschrieben. Die besten Fotos gehen in den von "Prophoto" in Frankfurt ausgerichteten Bundesausscheid.

Die Jury lobt den Bundessieger nun unisono: "Peter Ziegler ist bei aller schottischen, nebelverhangenen Tristesse eine Aufnahme gelungen, die eine Geschichte voller Lebendigkeit zu erzählen weiß. Die in Schwarzweiß gehaltene Aufnahme will visuell erobert werden und ist dann ein wahrer Eyecatcher, der sich im Gedächtnis festsetzt."

Zur Fotografie kam Ziegler zufällig. Als er 17 war und in Nussloch Werkzeugmacher lernte, kam eines Tages ein Kollege mit einer Kamera in die Werkstatt. Der junge Peter war sofort begeistert. "Vollends um mich geschehen" war es, erzählt er, als er kurz darauf in einer Zeitschrift ein Foto des damaligen US-Außenministers Henry Kissinger sah. In der Hand hielt der Politiker eine Mappe, auf der zu lesen war: "Top Secret". Wenn man mit dem richtigen Equipment (in dem Fall einem Tele-Objektiv) solche "geheimen" Aufnahmen machen kann, dann will er das auch! Zieglers Passion war geweckt. Da trifft es sich ganz gut, dass er nun als Preis für seinen Blende-Sieg ein hochwertiges Kameraobjektiv (70-200mm/ F/2.8) bekommt und ein Software-Paket zur Bildbearbeitung. Gesamtwert: knapp 2500 Euro.

"Wildwechsel" heißt das Foto von Peter Mahel, das im Blende-Wettbewerb auf Platz 92 landete. Foto: Peter Mahel

Bei 80.000 konkurrierenden Fotos, davon 8000 in der Endauswahl, konnten sich aber auch die RNZ-Teilnehmer Andreas von Mentz (Platz 42) und Peter Mahel (92) aus Heidelberg gut platzieren. Die RNZ richtet seit gut 30 Jahren den regionalen Blendewettbewerb aus - genau vor zehn Jahren gelang der Teilnehmerin Nina Picasso ein erster Platz in der Bundesausscheidung.

Zieglers erste Kamera, erzählt er, war eine Canon F1. Die galt damals in den 70ern als Diva - "ich habe keine Ahnung warum". Er sei immer zufrieden mit ihr gewesen - "und ich habe die Canon noch heute". Auch wenn Ziegler vor mehr als zehn Jahren komplett auf Digitaltechnik umgestiegen ist. Das aktuelle Revival von analogen Kameras versteht er nicht - "ich werde in meinem Leben keinen Film mehr einlegen!"

Seine heiß geliebte Diva hat sich der junge Ziegler im Übrigen von der Verpflichtungsprämie der Bundeswehr gekauft. 1500 D-Mark. Und das Beste: Beim Bund war er Teil eines Aufklärungsgeschwaders bei Freiburg und hat seine Zeit im Fotolabor und mit professionellen Fotografen verbracht. "In den zwei Jahren habe ich extrem viel gelernt." Ab da war er "verrückt nach Fotos", wie er sagt. Das Fotografieren zum Beruf machen, darüber habe er nach der Bundeswehr auch mal nachgedacht. Aber der Heidelberger Fotograf Lossen habe ihm davon abgeraten: Als Werkzeugmacher verdiene er einfach deutlich besser.

Hintergrund "Blende"-Wettbewerb 2018 Die eine Runde ist beendet, die nächste steht schon wieder ins Haus. Ambitionierte Hobbyfotografen können sich schon mal Gedanken machen, denn die Themen für den "Blende"-Wettbewerb 2018 stehen bereits fest. Thema 1: "Lost Places" "Lost Places - Verlassene Orte" ist ein Thema, das unter Fotobegeisterten absolut [+] Lesen Sie mehr "Blende"-Wettbewerb 2018 Die eine Runde ist beendet, die nächste steht schon wieder ins Haus. Ambitionierte Hobbyfotografen können sich schon mal Gedanken machen, denn die Themen für den "Blende"-Wettbewerb 2018 stehen bereits fest. Thema 1: "Lost Places" "Lost Places - Verlassene Orte" ist ein Thema, das unter Fotobegeisterten absolut angesagt ist. In den Fokus genommen können verfallene Wohnhäuser, verlassenen Krankenhäuser, alte Industrieanlagen. Denkbar sind Fotos in der Totalen, aber auch Detailaufnahmen, die den Verfall zeigen. Doch das Thema kann durch die Einbeziehung stillgelegter Gärten oder Friedhöfe auch fotografisch weiter gefasst interpretiert werden. Thema 2: "Welt der kleinen Dinge" Sich den kleinen Objekten des Lebens fotografisch zu nähern, bringt Details hervor, die wir selbst mit wachsamem Auge nicht wahrnehmen würden. Gerade die Natur hat Beeindruckendes zu bieten, was wir uns erst mithilfe der Fotografie erschließen können. Denken wir nur an das Facettenauge der Insekten oder an ihre Flügel, den Aufbau einer Blüte bis hin zum Spinnennetz. Aber auch alltägliche Objekte - ein Reißverschluss, eine Schraube - können durch die Nahaufnahme interessant werden. Jugendthema: "Das bewegt mich" Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - das Jugendthema 2018 "Das bewegt mich" lässt kreativen Raum für einerseits dynamische Bildgestaltungen oder Sportfotografie. Mehr noch aber kann und darf Lebenswirklichkeit, Alltag und auch Kritik an der Gesellschaft im Bild zum Ausdruck kommen. Info: Teilnehme-Modalitäten und Einsendeschluss werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Früher lichtete Peter Ziegler gerne Jazz-Musiker bei Konzerten in der Region ab. Heute treibt er sich auf Body-Painting-Festivals mit seiner Kamera herum, oder streift bei der Fasnet durch das nächtliche Basel auf der Suche nach kontrastreichen Motiven. Auch eine Foto-Reportage über eine Hausschlachtung ist beeindruckend.

Als Vorbilder nennt Ziegler den Großmeister Peter Lindbergh, dessen Ästhetik er "einfach phänomenal" findet. Und seit etwa 20 Jahren engagiert er sich im Sandhäuser Fotoklub "Auslöser 83". Alle 14 Tage, immer dienstags, trifft er sich in der Grundschule mit anderen Fotoverrückten aus der Region. Dann wird über die Kunst diskutiert, mal werden aktuelle Bilder der Klubmitglieder gezeigt oder man geht gemeinsam auf Foto-Exkursionen. "Wir sind kein Wettbewerbsverein", sagt Ziegler, aber über seinen aktuellen Sieg freue er sich natürlich. Und bei der nächsten "Blende" sei er natürlich wieder dabei, verspricht er. Im "Auslöser"-Klub würden die gestellten Themen des Wettbewerbs regelmäßig diskutiert, erzählt Ziegler. Insofern gibt es schon wieder Gesprächsstoff, denn die Aufgaben für die "Blende 2018" (siehe "Hintergrund") sind bereits gestellt.

Info: Wer sich aktuelle Fotos von Peter Ziegler anschauen möchte: Im Breitspiel 11 in Heidelberg stellt er gerade aus. Außerdem: http://peterziegler.net