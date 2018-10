Von Jutta Trilsbach

Lobbach-Lobenfeld. Die evangelische Landeskirche in Baden hat das Fortbildungsprojekt "Das Profil stärken" für ihre 629 Kindertageseinrichtungen gestartet. Damit wolle man das Evangelische in den Kitas hervorheben, da sich in der Praxis oft die Frage stelle, worin es sich zeige, dass eine Kita evangelisch ist - wenn beispielsweise dort auch katholische Mitarbeiter tätig oder von 80 Kindern nur wenige evangelisch sind, begründet die badische Landeskirche ihr profilstärkendes Projekt.

Für die Kirchenbezirke Neckargemünd/Eberbach und Kraichgau wurde nun Sirkka Zimmermann als Referentin für die Fortbildungen von Schuldekan Manfred Hilkert aus Neckargemünd in der Klosterkirche vorgestellt. Schuldekan Gunnar Kuderer aus Sinsheim segnete sie für ihre neue Aufgabe.

Hilkert sagte, evangelisch zu sein, heiße auch, offen zu sein für andere Religionen und diese wertzuschätzen. Dafür sei es wichtig zu wissen, was den eigenen Glauben ausmache. Das landeskirchenweite Projekt habe zum Ziel, dass Eltern und Kinder erfahren, was eine evangelische Kita auszeichnet, so Hilkert vor der großen Gemeinde. Auch Schul- und Kindergartenleitungen, Pfarrer und Kirchenälteste wollten Zimmermanns Einführung nicht verpassen. Auch ihre Familie sowie Freunde hatten in der Klosterkirche Platz genommen.

Zimmermann ist Prädikantin und als Lehrkraft in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren tätig. In der Kinder- und Jugendarbeit arbeitet die verheiratete Mutter zweier Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren ehrenamtlich. In ihrer Predigt schaute Zimmermann zurück auf ihre eigene Zeit im Kindergarten, der für sie damals ein Ort des Glaubens war.

Der Glaube sei ein Schatz und jedes Kind sei es auch. Beide müssten zusammengebracht werden. Sie wisse, so Zimmermann, dass das in vielen Einrichtungen schon so sei. Und dass auch viele Pfarrer vor Ort sich dafür engagieren. Aber es gehe ihr um mehr. Nämlich um die Stärkung des evangelischen Glaubens in einer immer säkulareren Gesellschaft.

Sirkka Zimmermann wird in den kommenden Wochen insgesamt 36 evangelische Kindertageseinrichtungen im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach, im Kraichgau und im Kleinen Odenwald besuchen. Dabei wird sie den Erziehern nicht nur individuelle Fortbildungen anbieten, sondern sie auch in religionspädagogischen Fragen beraten. Die 49-Jährige freut sich auf Anregungen oder Fragen der Kita-Teams, denen sie zunächst die Bildungsangebote "Religion mit allen Sinnen" und "Erzählen - mal anders" vorstellen möchte.