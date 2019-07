Bruchsal. (pol/mare) Die Leiche des 80-jährigen Piloten des in Bruchsal am Samstag abgestürzten Kleinflugzeuges wurde inzwischen obduziert. Ein Herzinfarkt war nicht die Ursache, teilen Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Erklärung mit. Doch eine andere akute gesundheitliche Beeinträchtigungen könne zum Absturz geführt haben.

Das Flugzeug war am Samstag gegen die Fassade eines Baumarkts gestürzt. Zeugenvernehmungen ergaben derweil, dass der 80-Jährige ein sehr erfahrener Pilot war und zudem technisch versiert gewesen sein soll.

Demnach wurde das Kleinflugzeug von ihm sehr gewissenhaft gewartet und gepflegt und vor jedem Flug fand eine intensive Überprüfung des technischen Zustands der Maschine statt.