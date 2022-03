Nach einem Aufruf an Ehrenamtliche ist das Team der Bahnhofsmission inzwischen 80 Helfende stark. In Teams warten sie an den Bahnsteigen auf die Züge, um Geflüchtete in Empfang nehmen zu können. Mal steigt niemand aus, mal sind es viele. Foto: vaf

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es ist kurz nach 11.30 Uhr, als der ICE aus Berlin im Mannheimer Hauptbahnhof einfährt. Es ist ein ruhiger Vormittag, am Bahnsteig ist nicht viel los. "Das gibt uns einen guten Überblick", erklärt Birgit Fischer. Die Leiterin der Bahnhofsmission und ein Mitarbeiter-Team sind gekommen, um Geflüchtete aus der Ukraine in Empfang zu nehmen.

Besonders in den Fernzügen aus Berlin reisen sie an. Allerdings ist nie klar, ob und wie viele von ihnen in Mannheim aussteigen. Damit hilfesuchende Menschen aus der Ukraine gleich erkennen, dass sie sich an die Männer und Frauen mit den blauen Jacken wenden können, haben sie auf Din-A4-Papier die ukrainische Flagge ausgedruckt. Doch diesmal steigen keine Geflüchteten aus. "Heute ist es sehr ruhig", erklärt Birgit Fischer. "Doch das kann sich mit jedem Zug ändern." Vor ein paar Tagen sei es genauso gewesen, und dann waren plötzlich 30 Menschen da, um die sich die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission kümmern mussten.

Menschen, die erschöpft sind und hungrig. Menschen, die ihre Habseligkeiten in Plastiktüten mit sich tragen. Menschen, die traumatisiert und orientierungslos sind. Als Putin vor fast fünf Wochen seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann, wusste Birgit Fischer: Die nächste Herausforderung ist zu stemmen. Aus der Corona-Quarantäne heraus organisierte sie gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) das Vorgehen. "Es war schnell klar, dass wir uns vorbereiten müssen und dass wir das nur gemeinsam schaffen." Das habe sich bei der Flüchtlingswelle 2015/2016 gezeigt.

Klar war auch, dass das mit dem aktuellen Mitarbeiterstamm der Bahnhofsmission nicht zu schaffen ist. Außer Fischer handelt es sich ausschließlich um Ehrenamtliche. Über die evangelische und katholische Kirche ließ sie einen Aufruf verbreiten. Die Resonanz war überwältigend. Jetzt koordiniert sie 80 Helferinnen und Helfer, die zwischen 6 und 21 Uhr in mehreren Teams am Hauptbahnhof unterwegs sind – normalerweise sind die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission nur bis 19 Uhr im Dienst.

Zu den Neulingen gehören Annika Krebs und Petra Anslinger. Als die beiden Frauen hörten, dass Freiwillige gesucht werden, meldeten sie sich sofort. Annika Krebs hat heute ihre erste Schicht. "Da ist es vielleicht ganz gut, dass nicht so viel los ist", sagt sie. "So habe ich Zeit, mich zurechtzufinden." Petra Anslinger ist zum zweiten Mal dabei. Sie hat sich schon eine Übersetzungsapp auf ihr Mobiltelefon geladen. "Die Sprache ist eine große Hürde", weiß sie. "Nicht jeder kann Deutsch oder Englisch, vor allem die Älteren." Es haben sich zwar auch Freiwillige gemeldet, die russisch oder ukrainisch sprechen, so Fischer. Aber nicht immer sei jemand vor Ort. "Wenn es nötig ist, können wir aber immer jemanden telefonisch erreichen."

Da keine Hilfesuchenden aus dem ICE gestiegen sind, kehrt Birgit Fischer in die Bahnhofsmission zurück. Die beiden Frauen schließen sich Martin Frankmann an. Er engagiert sich bereits seit eineinhalb Jahren bei der Bahnhofsmission. Er ist mit Julian Metz unterwegs, der 19-Jährige absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr. "Wir machen mal einen Rundgang", sagt Frankmann. Dabei hält er nicht nur nach Geflüchteten Ausschau, sondern generell nach Menschen, die Hilfe benötigen. Im Untergeschoss des Bahnhofs treffen die Ehrenamtlichen auf einen Mann, der orientierungslos umherblickt. "Brauchen Sie Hilfe?", fragt Julian Metz. Der Mann nickt, er sucht einen Drogeriemarkt. Metz weist den Weg.

Zurück im Büro, gönnen sich alle eine Tasse Kaffee, während Julian Metz am Computer checkt, wann der nächste ICE aus Berlin einläuft. Derweil macht sich Birgit Fischer auf, um in den Schutzräumen für die Geflüchteten nach dem Rechten zu sehen. "Die DB hat sie eingerichtet", erklärt sie. In den beiden Räumen können Geflüchtete, die nicht in Mannheim bleiben wollen, die Zeit überbrücken. "Denn die meisten Menschen, die hier aussteigen, wollen weiter nach Paris", weiß Fischer. In den Aufenthaltsräumen können sie auch übernachten, falls kein Zug mehr fährt. Momentan sind die Räume jedoch verwaist. "Es haben ein paar Leute übernachtet, die sind aber heute morgen schon weiter gefahren."

Auf den Feldbetten, die das Deutsche Rote Kreuz aufgestellt hat, liegen fein säuberlich gefaltete Decken. Es gibt eine Spielecke für die Kinder, Toiletten und einen abgetrennten Wickelbereich. Es gibt Kaffee, kalte Getränke, Obst, Snacks, Hygieneartikel und sogar Tiernahrung. "Wir haben viele Spenden bekommen, auch von den Händlern im Bahnhof", erklärt Tobias Kaufmann. Der Leiter des Bahnhofsservice schaut ebenfalls mehrmals am Tag vorbei. "Warme Mahlzeiten können wir leider nicht anbieten, aber wir haben genug Verpflegung." Wichtig sei, dass die Menschen einen Rückzugsort hätten, der 24 Stunden erreichbar ist.

Wenn die Freiwilligen der Bahnhofsmission nicht mehr im Dienst sind, dann übernimmt die DB Sicherheit. "Deren Präsenz haben wir verstärkt", so Kaufmann. Und auch die Bundespolizei sei natürlich vor Ort. Wichtig sei vor allem der Schutz der Frauen und Kinder, betont Birgit Fischer. "Es ist zwar unvorstellbar, aber es gibt Menschen, die versuchen, aus dem Leid Profit zu schlagen. Wir haben immer ein Auge darauf, ob Fremde die Geflüchteten ansprechen, notfalls würden wir dazwischen gehen, aber das ist bis jetzt im Hauptbahnhof noch nicht passiert."

Mittlerweile ist es wieder Zeit, an den Bahnsteig zu gehen. Der nächste ICE aus Berlin rollt ein. Annika Krebs und Petra Anslinger werden jetzt von Marleen Helmert unterstützt. Zunächst scheint es so, als seien wieder keine Geflüchteten ausgestiegen. Doch dann wird Helmert von Julian Metz kontaktiert. In der Unterführung ist ein ukrainisches Pärchen, das den Weg zur Jugendherberge sucht. Die Frauen bieten sich an, das zu übernehmen, auch weil Krebs und Anslinger noch nicht dort waren. "Das gehört nämlich zu unseren Aufgaben", erklärt Petra Anslinger. "Wir begleiten die Leute, die in Mannheim bleiben möchten, zur Erstanlaufstelle."

Dankbar nehmen der Mann und die Frau das Angebot an. Die Verständigung läuft über die Übersetzungsapp auf Marleen Helmerts Handy. So stellt sich heraus: Die beiden haben Bekannte in Schifferstadt, wollen aber zunächst in Mannheim bleiben. Durch die Bahnhofsunterführung geht es in Richtung Rheinufer. An der Jugendherberge herrscht reger Betrieb. Die Sonne scheint, ein paar Kinder spielen im Hof, Frauen stehen an den Registrierstation Schlange. Marleen Helmert macht sich auf die Suche nach einem Übersetzer. Der ist schnell gefunden und nimmt die Ukrainer in Empfang.

Die drei Frauen verabschieden sich von ihren Schützlingen. Denen ist die Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben. "Spasiba, thank you", sagt der Mann. Das Händeschütteln fällt wegen Corona aus. Die Frauen machen sich auf den Rückweg, um pünktlich für den nächsten ICE am Gleis zu stehen. Es könnte wieder niemand aussteigen. Es könnten aber auch 50 Personen sein. Sicher ist das nicht. Aber sicher ist: Die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission werden jedem Einzelnen helfen.