Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Stuttgart. Mit der Bahn morgens von Heidelberg nach Stuttgart fahren und abends wieder zurück: Das ist kein Zuckerschlecken, davon können viele genervte Pendler heute schon ein Lied singen. Abgesehen von Verspätungen sind die Fernverkehrszüge häufig überfüllt. Von Ende Juli bis zum Fahrplanwechsel im Dezember kommt es für die Pendler noch dicker. Die Bahn investiert in Baden-Württemberg für insgesamt 570 Millionen Euro ihr Schienennetz und modernisiert Bahnhöfe.

In der Region sind unter anderem Gleisarbeiten zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Mannheim-Friedrichsfeld Süd (Ende Juli bis September) sowie zwischen Heidelberg-Kirchheim und dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf (September bis November) geplant. Schon im vergangenen Jahr hat sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein (Wahlkreis Sinsheim) bei der Bahn erkundigt, welche Bahnstrecken gesperrt und welche Verbindungen gestrichen werden. Aber auch die Pendler selbst sind aktiv geworden und tauschen sich auf der Internetseite www.rhein-neckar-stuttgart-pendler.jimdo aus.

Die Informationspolitik der Bahn lässt allerdings zu wünschen übrig, wie auch die RNZ festgestellt hat. Drei konkrete Anfragen dieser Zeitung zu den Gleisarbeiten und deren Auswirkungen ließ die Pressestelle in Stuttgart unbeantwortet. Zumindest ein bisschen was erfahren hat Katzenstein von Sven Hantel, dem Generalbevollmächtigten des Verkehrskonzerns für Baden-Württemberg. Besonders betroffen sind demnach Bahnkunden, die von Wiesloch/Walldorf nach Stuttgart fahren.

"Leider müssen einige Fernverkehrszüge aufgrund der Baumaßnahmen ab dem 27. Juli von und nach Mannheim und ab dem 19. September von/nach Weinheim/Frankfurt bis Dezember umgeleitet werden und können deshalb vorübergehend nicht in Wiesloch/Walldorf halten", schrieb Hantel dem Parlamentarier. Zugleich räumte er eine "deutlich eingeschränkte Streckenkapazität" ein.

Folgende Züge nach Stuttgart halten vorübergehend nicht in Wiesloch/Walldorf: IC 2419 (Abfahrt 6.25 Uhr) und IC 1991 (7.04). Und in der entgegensetzten Richtung: IC 2316 (Abfahrt in Stuttgart: 18.09 Uhr) und IC 2210 (19.18 Uhr). Hantel nennt Alternativverbindungen, die aus seiner Sicht zeitnah wie zumutbar sind und über Bruchsal verlaufen.

Doch damit sind die Pendler nicht zufrieden. Auf ihrer Internetseite stellen sie für die Bauphase die folgenden drei Forderungen:

> Erhalt der eingleisigen Verbindung zwischen Heidelberg und Wiesloch/Walldorf. Falls das nicht möglich ist, ein zusätzlicher Halt der umgeleiteten Züge in Hockenheim.

> Nutzung der ICE-Verbindungen ab Mannheim mit IC/EC-Fahrkarten ohne Aufschlag.

> Kostenerstattung für Dauerkarteninhaber von 30 Prozent des Fahrpreises.

Bislang hat sich die Bahn noch nicht zu den Forderungen geäußert, die von Katzenstein unterstützt werden.