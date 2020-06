Von Sabine Hebbelmann

Gaiberg/Rhein-Neckar. Der Physiker Maximilian Haider aus Gaiberg hat den mit einer Million US-Dollar dotierten Kavli-Preis für Nanowissenschaften der Norwegischen Akademie der Wissenschaften erhalten. Er teilt sich den Preis mit seinem früheren Diplom- und Doktorvater und heutigen Kollegen Harald Rose, sowie mit Knut Urban und dem amerikanischen Entwickler Ondrej Krivanek.

Haider stammt aus Österreich, ist Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und leitete das Heidelberger Unternehmen CEOS Corrected Electron Optical Systems über viele Jahre, das er mitgegründet hat. In Gaiberg ist er als Gemeinderat für die Grüne Liste aktiv.

Der Kavli-Preis würdigt die Arbeit der vier Wissenschaftler an der Entwicklung der Elektronenmikroskopie, die es heute erlaubt, Materialien mit atomarer Auflösung abzubilden und zu untersuchen. Ziel der Forschung war, die bekannten Bildfehler elektronenoptischer Linsen zu korrigieren. Dazu schlug Rose ein theoretisches Konzept vor, und Haider gelang schließlich die technische Umsetzung. Die Korrektur der Bildfehler ermöglichen dabei neuartige Elektronenoptiken, die aus sogenannten magnetischen Multipolen bestehen. Diese justieren das System so, dass der Strahl elektrisch beschleunigter Elektronen exakt an der richtigen Stelle gebündelt wird.

Blick auf den Korrektor für Elektronenmikroskope.

Das Ergebnis ist eine stark verbesserte Bildauflösung. Allerdings ist der Bildfehler beim Elektronenmikroskop sehr viel schwerer auszugleichen als bei einer Brille oder einem Lichtmikroskop. An der Umsetzung haben sich verschiedene Forscher jahrzehntelang die Zähne ausgebissen.

Mit Elektronenmikroskopen lassen sich neuartige Materialien für bessere Datenspeicher und Prozessoren, die Eigenschaften von Höchstleistungswerkstoffen für Brennstoffzellen, Batterien oder Solarzellen, aber auch die Funktion biologischer Makromoleküle mit atomarer Auflösung untersuchen. Damit sind Elektronenmikroskope Schlüsselinstrumente der modernen Materialforschung sowie der darauf aufbauenden Nano- und Mikrotechnologie.

Weltweit sind heute 900 Mikroskope in Universitäten und Forschungslaboren mit Korrektoren der Firma CEOS auf der Basis der neuen bahnbrechenden Elektronenoptik im Einsatz.

"In jahrelanger Arbeit haben Haider, Rose und Urban die Auflösung in der Elektronenmikroskopie über die theoretische Grenze geführt und so ein wichtiges Werkzeug für die Materialwissenschaft wesentlich verbessert", sagt Professor Holger Hanselka, Präsident des KIT.

Ihm liege "das Kleine und Feine", sagt der heute 70-Jährige, der als Zehnjähriger in der Uhrmacherwerkstatt seines Vaters mechanische Uhrwerke auseinander und wieder zusammengebaut hatte. Haider hat weder Abitur noch je ein Gymnasium besucht. Der akademische Weg war ihm nicht vorbestimmt. Großvater und Vater waren Uhrmachermeister in Oberösterreich, der Bruder übernahm den Laden, und er sollte als Ergänzung Optiker werden.

Als sich herausstellte, dass das seine Sache nicht war, absolvierte Haider die Berufsbegabtenprüfung in Österreich, die in Deutschland anerkannt wurde, und studierte Physik in Kiel und Darmstadt. Der Kavli-Preis gehört zu den höchstdotierten Wissenschaftsehrungen der Welt. Er wird alle zwei Jahre von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften, dem norwegischen Forschungsministerium und der Kavli-Stiftung vergeben. Normalerweise wird die Auszeichnung im Herbst von Norwegens Kronprinz Haakon in Oslo überreicht. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werde die diesjährige Verleihung jedoch verschoben und mit der für 2022 geplanten Zeremonie zusammengelegt, teilte die Kavli-Stiftung mit.

Maximilian Haider, Harald Rose und Knut Urban erhielten bereits zahlreiche Preise für ihre Forschungsarbeiten.