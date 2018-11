Hockenheim will fair gehandelte Produkte etablieren. Groß war das Interesse an dem Info-Abend dazu. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Hockenheim. Die Resonanz war enorm. Über 50 Besucher kamen zum Informationsabend "Fairtrade-Town Hockenheim" in die Zehntscheune. Sie vermittelten den Initiatoren dieses Projekts rund um die städtische Agenda-Beauftragte, Elke Schollenberger, und den Geschäftsführer des Hockenheimer Marketingvereins, Tobias Nolting, einen Eindruck davon, dass die Bürger ihren Beitrag zu einer etwas besseren Gesellschaft leisten wollen. "Das Bewusstsein für gerechte Produktionsbedingungen und faire Handelsstrukturen, die den Menschen ein Leben in Würde ermöglichen, wächst", so Schollenberger.

Den Rahmen der Veranstaltungen beschrieb schon der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt vor über 30 Jahren: "Verantwortung erwächst aus dem Umstand, dass das eigene Leben das Leben anderer beeinflusst." Und das gerade in Zeiten der Globalisierung mit ihren ausgreifenden Handelsstrukturen. Ausgehend von diesem Gedanken, hat sich die Stadt vor wenigen Wochen auf den Weg gemacht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Dazu gehört ein Prozess, in dem fair gehandelte Produkte zunehmend Eingang in das öffentliche Leben der Rennstadt finden sollen. Handel, Gastronomie, Schulen und Ämter sollen dabei Fairtrade-Produkte anbieten.

Ein Vorhaben, das hier auf weit geöffnete Türen stieß. Gerade weil die Welt über Handelswege immer enger vernetzt sei, so erklärte Eva Cuiman in einem Kurzreferat zu Fairtrade, müsse das Konzept des fairen Wirtschaftens über Nationen- und Kontinentgrenzen hinaus ausgeweitet werden. Ausbeuterische Handelsbeziehungen zu Lasten der wenig entwickelten Länder würden im Endeffekt mit wachsenden Fluchtbewegungen quittiert. Faire Handelsbeziehungen schafften dagegen Perspektiven für die Menschen vor Ort. In der modernen Welt hängt alles mit allem zusammen, und das Denken in kurzfristigen Vorteilen brächte langfristige Nachteile mit sich.

Eine Sicht, die Yvette Weber von der Pestalozzi- Schule uneingeschränkt teilte: "Wir tragen Verantwortung dafür, dass Menschen auch anderswo von ihrer Arbeit gut leben können." Auch Frank Bohrmann von der Bar "et cetera" folgte diesem Gedanken. Aber zugleich müsse das natürlich bezahlt werden. Mit "Geiz ist geil" und anderen Sprüchen rund um das Billige käme man nicht weit. Derzeit seien Spar- und Gewinnseite mit der Verlustseite nicht im Gleichgewicht.

Den Menschen müsse klar werden, dass Einsparungen nicht immer Effizienzgewinnen zu verdanken sind, sondern auch zu Lasten anderer Menschen gehen. Genau hierfür müsse die Gesellschaft, so Sebastian Minderhod vom Deutschen Roten Kreuz, sensibilisiert werden.

Rainer Weiglein, Chef der Stadthalle, sah in dem Projekt einen Weg, auf sich aufmerksam zu machen. Fairtrade-Town zu sein, habe auf das Image positive Auswirkungen. Eine Annahme, die das Mitglied der Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Town Initiative in Walldorf, bestätigte: "Es macht einen Unterschied."

Einen Unterschied, der in Hockenheim offensichtlich angegangen wird. Schollenberger und Nolting waren sich nach der Veranstaltung jedenfalls sehr sicher, dass sich Hockenheim bald Fairtrade-Town nennen darf.