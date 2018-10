Von Anna Manceron

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Bei einem Fährunglück auf dem Neckar sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rollte ein Auto bei der Überfahrt von Neckarhausen nach Ladenburg von der Fähre und versank im Fluss. Für den 86-Jährigen Fahrer und seine 76-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät: Sie konnten nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die beiden Senioren waren am frühen Abend mit ihrem Wagen in Neckarhausen auf die Fähre gefahren und standen dort ganz vorne an der Schranke. Nachdem das Boot abgelegt hatte, kassierte eine Fährfrau gegen 18.20 Uhr die beiden Pkw-Insassen ab. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa in der Mitte des Flusses. Nach dem Abkassieren rollte das Auto plötzlich nach vorne. Kurz bevor der Wagen die Schranke erreichte, hätten die Bremslichter aufleuchtet, berichtete ein Zeuge. Das Auto machte einen Satz nach vorne, drückte die Schranke der Fähre auf und fiel ins Wasser.

Das Auto mit den beiden Toten bargen die Einsatzkräfte mithilfe von Luftkissen.Alle Fotos: Kreutzer.

Ein Zeuge, der den Unfall vom Ufer aus beobachtet hatte, setzte sofort einen Notruf ab und löste damit den "Neckar-Alarmplan" aus. Dabei werden die Freiwilligen Feuerwehren aus Edingen-Neckarhausen, Ladenburg, Ilvesheim und Dossenheim alarmiert, zusammen mit der Berufsfeuerwehr - in diesem Fall aus Mannheim - und der Polizei sowie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Insgesamt waren mehr als 100 Rettungskräfte vor Ort, wie die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen mitteilte. Als die Wehrleute vier Minuten nach Absetzen des Notrufs an der Fähre eintrafen, war der Pkw bereits nicht mehr zu sehen. Laut Polizeibericht versank der Wagen sehr schnell im Wasser und blieb in einer Tiefe von etwa zwei Metern auf dem Dach liegen - mitsamt den beiden Insassen. "Die Strömung ist an dieser Stelle unter Wasser relativ stark", berichtete der örtliche Feuerwehr-Einsatzleiter, Marcus Heinze, am gestrigen Sonntag im Gespräch mit der RNZ. "Wenn das Wasser von außen gegen die Türen drückt, ist es fast unmöglich, sie von innen zu öffnen."

Die Taucher der Berufsfeuerwehr konnten die beiden Toten erst gegen 20.50 Uhr bergen. Der Wagen wurde mithilfe von Luftkissen an die Oberfläche gebracht. Die Schifffahrt auf dem Neckar zwischen Feudenheim und Schwabenheim war vorübergehend bis 21.40 Uhr eingestellt. Am Sonntag gab die Polizei dann gegen 10 Uhr auch den Fährbetrieb wieder frei. Koordiniert wurde der Einsatz vom Polizeipräsidium Göppingen, das seit 2014 alle Einsätze der Wasserschutzpolizei in ganz Baden-Württemberg leitet. Ebenfalls im Einsatz war ein Team aus vier Seelsorgern der Feuerwehr, die sich um die Angestellte des Fährbetriebs kümmerten.

Die Ermittlungen liegen nun in den Händen der Wasserschutzpolizei in Mannheim. Zur Ursache des Unfalls wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. "Unsere Beamten vernehmen noch Zeugen und vermessen das Gelände", erklärte eine Sprecherin gestern auf Nachfrage der RNZ.

Zunächst müsse geklärt werden, warum der Pkw mit laufendem Motor auf der Fähre stand. Das ist streng verboten, worauf auch Warnschilder an der Neckarfähre hinweisen. Eine weitere Frage, die die Polizei nun untersuchen muss: Warum blieb die Schranke nahezu unbeschädigt?

Dass die Gäste während der Überfahrt in ihrem Wagen blieben, sei auf der kleinen Fähre "so üblich", betonte die Tochter eines der Betreiber gestern auf Nachfrage der RNZ. Auch sie wollte zum Unfallhergang keine genaueren Angaben machen. "Aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer." Der Polizei zufolge stammte das Rentnerehepaar aus dem Raum Heidelberg.