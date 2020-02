Der Mathaisemarkt in Schriesheim stehe nicht zur Diskussion, hieß es am Freitag aus dem zuständigen Ordnungsamt. Foto: Kreutzer

Von Stefan Hagen, Nikolas Beck und Frederick Mersi

Rhein-Neckar. Auch nachdem das Landesgesundheitsamt einen Coronavirus-Fall im Rhein-Neckar-Kreis bestätigt hat, waren bis Freitagabend keine Absagen von Großveranstaltungen in der Region geplant. Die betonte Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Anfrage. Man habe zusammen mit der Stadt Heidelberg verschiedene Szenarien durchgespielt. Demnach werde von nun an jede Großveranstaltung einzeln bewertet.

Bei dem Infizierten handelt es sich laut Hartmann um einen Mann, der am vergangenen Mittwoch aus dem Skiurlaub in der Wolkenstein-Region in Südtirol nach Deutschland zurückgekehrt ist. Nach gesicherten RNZ-Informationen stammt der Mann aus Oftersheim. Laut "Schwetzinger Zeitung" soll er mit einer Reisegruppe aus Brühl und Umgebung in Italien gewesen sein. Auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte Brühls Bürgermeister Ralf Göck diese Information.

Der Erkrankte befindet sich mittlerweile im Universitätsklinikum Heidelberg. Er wird isoliert von den anderen Patienten behandelt. Die weiteren Kontaktpersonen – darunter seine Ehefrau – seien laut Silke Hartmann mittlerweile ermittelt. Sie würden regelmäßig vom Gesundheitsamt kontaktiert und bei möglichen Symptomen auch getestet.

Obwohl noch keine Absagen geplant sind, hat die derzeitige Lage dennoch Auswirkungen auf Veranstaltungen. So müssen sich die Organisatoren der Mathaisemarkt-Boxmatinee in Schriesheim wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Deutschland am Sonntag, 8. März, eine neue Mannschaft suchen, die im Festzelt gegen eine Auswahl aus Baden-Württemberg antritt.

"Das irische Team hat am Freitagvormittag definitiv abgesagt", sagte Organisator Werner Kranz am Freitag auf RNZ-Nachfrage. "Wir waren dieses Jahr mit der Organisation so früh dran, jetzt können wir das alles wieder in die Tonne kloppen." Dem Vernehmen nach sei die Entscheidung vom irischen Gesundheitsministerium gefällt worden, eine entsprechende Tendenz habe sich schon am Donnerstagabend abgezeichnet. Die Absage folgte am Freitagvormittag – eine knappe Stunde, bevor die erste Infektion im Rhein-Neckar-Kreis bestätigt wurde. Kranz steht nun in Kontakt mit verschiedenen Boxverbänden, um doch noch hochklassige Kämpfe zu ermöglichen. "Wir ziehen das jetzt durch", sagte er am Freitag. Auch eine Absage des Mathaisemarkts stand zu diesem Zeitpunkt laut Achim Weitz, Leiter des Schriesheimer Ordnungsamts, nicht zur Diskussion.

Die Debatte ist zudem in der Fußballbundesliga angekommen. So hat die TSG Hoffenheim die aktuelle Lage auf dem Schirm. "Das Rote Kreuz ist sehr gut vorbereitet, wir sind alle sensibilisiert", sagte TSG-Pressesprecher Holger Kliem und verwies auf die routinemäßige, obligatorische Sicherheitsbesprechung am Donnerstagvormittag.

Kein Stadionbesucher müsse in Panik verfallen, wenn er gewisse Hygiene-Spielregeln beachtet. Kliems pragmatische Empfehlung, die Ärzte und Gesundheitsämter ebenfalls längst kommuniziert haben: "Hände waschen und in die Armbeuge niesen, dann ist schon viel geholfen."

"Nach derzeitigem Stand liegen uns keine Hinweise vor, dass die Begegnungen der DFB-Spielklassen am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können", sagte Domenico Marinese, Pressesprecher des SV Waldhof Mannheim. Sollte sich an dieser Lage etwas ändern, würden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen entscheiden. Seine Aussage gelte für den Moment – je nach Entwicklung und Lageeinschätzung der Gesundheitsbehörden könne es selbstverständlich einen veränderten Sachstand geben, betonte Marinese.

In Baden-Württemberg wurde am Freitagnachmittag ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Landkreis Heilbronn bekannt. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der sich bis zum 21. Februar in Mailand aufgehalten hat und zwei Tage später mit respiratorischer Symptomatik erkrankte. Der Abstrich erfolgte am Donnerstag und wurde in einem niedergelassenen Labor positiv getestet. Die stationäre Aufnahme des Patienten ist veranlasst.

Bei einem Patienten, der am Freitagmorgen am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken aufgenommenen wurde, steht wohl erst am Samstagmittag fest, ob er infiziert ist. Aufgrund seiner Grippesymptome wird der Patient weiterhin auf der Isolierstation des Krankenhauses behandelt.

Derweil hat der Rhein-Neckar-Kreis mitgeteilt, dass das Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus nun bis in den späten Abend hinein besetzt ist.

Info: Ab sofort erreichen die Bürger des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 montags bis sonntags von 7.30 bis 21 Uhr die Experten des Gesundheitsamtes.