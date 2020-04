Rhein-Neckar.(web/krs/cba/hil) Nach der Einreisebewilligung von Erntehelfern aus Osteuropa sind die ersten Saisonarbeitskräfte auch auf Höfen in der Region angekommen. Doch die Situation für die Landwirte bleibt schwierig. Zudem liegen der RNZ weitere Informationen über die teils chaotischen Zustände auf rumänischen Flughäfen bei der Abreise nach Deutschland vor.

Die Einreiseerlaubnis für Erntehelfer machte unter anderem im rumänischen Siebenbürgen und im Nachbarland Moldawien rasch die Runde. Örtlichen Medien zufolge kam es noch vor Ostern zu einem regelrechten Ansturm auf die Flughäfen in Cluj im Norden Rumäniens und in Iasi im Osten des Landes. Allein in Cluj harrten um die 2000 Menschen auf einem kleinen Parkplatz vor dem Flughafengelände aus, weil die Behörden sich zunächst weigerten, ein halbes Dutzend Chartermaschinen abzufertigen.

Aber auch die Masse der Wartenden war nicht im Sinne der Corona-Regelungen, die in Rumänien sogar schärfer sind als in Deutschland: Dort darf sich zum Beispiel niemand mehr als zehn Gehminuten von seiner Wohnung entfernt aufhalten, wenn er keinen besonderen Grund dafür hat. Es drohen umgerechnet 1200 Euro Bußgeld.

In Iasi sollen rund 350 Menschen vom Flughafen per Bus zurücktransportiert worden sein. Nachdem höhere Stellen interveniert hatten, konnten die Chartermaschinen letztlich doch noch starten und Erntehelfer nach Süddeutschland bringen. Unter diesen Umständen kamen am Dienstag vergangener Woche auf dem Ladenburger Hegehof 36 Erntehelfer aus Rumänien an.

"Das ist alles wahnsinnig kompliziert", erzählt Landwirt Dieter Hege. "Unsere Leute sind in Düsseldorf gelandet." Auch die Landezeit habe sich mehrmals verschoben, sodass die Saisonarbeiter statt am Morgen erst um 18 Uhr den Flughafen verlassen konnten. Für kommende Woche hat Hege mit 100 Erntehelfern gerechnet. Von denen hätten aber schon 30 abgesagt. "Viele sind verängstigt, von unserer Stammmannschaft kommt nur in Drittel", erklärt der Landwirt. Daraus ergebe sich ein weiteres Problem. "Wir kennen die Leute nicht, die kommen", meint Hege. "Wir sind sicher, dass wir einige wieder zurückschicken müssen." Denn nicht alle seien so "leistungsfähig und leistungswillig", wie es nötig sei.

Aber nicht nur die Anreise gestalte sich organisatorisch schwierig. "Normalerweise kommen wir über die Kontakte unserer Stammmannschaft und über Vermittler an unsere Arbeiter", erzählt Hege. Diese Vermittler sind meist Busfahrer, die auch durch die Fahrt der Arbeitskräfte etwas verdienen. "Wenn jetzt alle mit dem Flugzeug kommen, verdienen sie ja nicht mehr an der Vermittlung, also vermitteln sie nicht", sagt der Landwirt. Dadurch sei es schwierig, überhaupt an Leute zu kommen. Deswegen überlege die Branche, wie man Anreize für die Vermittler schaffen könnte.

"Das kann aber nicht nur Geld sein", so Hege. Die Arbeitskräfte, die vergangene Woche ankamen, müssen 14 Tage von anderen Arbeitern isoliert sein. Arbeiten dürfen sie zwar, aber nur in der Gruppe, in der sie angereist sind. Hege hat beschlossen, erst eine Woche abzuwarten. Jetzt erst können die Ankömmlinge letzter Woche – getrennt von den davor Angereisten – anfangen zu arbeiten. Und wie sieht es mit der Unterbringung aus? "Auch hier gibt es getrennte Unterkünfte und nur die halbe Belegung", meint Hege lediglich.

Nur ein Drittel der benötigten Anzahl an Arbeitskräften ist derzeit im Spargelgut Wasserschloss Helmstadt im Einsatz: Helfer aus Polen und Rumänien, 35 Mann. Landwirt Heiko Junker arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, die Mitarbeiter aus der Ukraine ebenfalls mit viel Aufwand auf seine Felder zu lotsen. Doch da hapert es noch. Nicht an den Papieren, sondern an den Flügen. Denn die Fluggesellschaften starten erst, wenn die Maschinen voll besetzt sind.

Junker hat mehrere Vermittlungsfirmen bemüht: "Aus Rumänien wird ständig geflogen, aus der Ukraine offenbar nicht." Nach den kalten Tagen Anfang dieser Woche ist nun eine kleine Verschnaufpause angesagt, dann jedoch soll die Temperatur wieder klettern und der Spargel wachsen. Junker ist daher dringend auf seine Leute aus der Ukraine angewiesen. Der Landwirt holt seine Erntehelfer vom Flughafen mit Kleinbussen ab, mit an Bord ausreichend Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel. Gegen Ende kommender Woche soll auch das Spargelfeld zum Selbststechen bereit sein für die Kunden. Die Kasse steht schon im Zelt, die Beschilderung ist montiert.

Derweil freut sich nicht nur Landwirt Peter Köllner in Sandhausen voller Dankbarkeit über die vielen freiwilligen Helfer, die ihm und seiner Frau Sabrina die Spargelernte retten. Auch Köllners Hirschberger Kollege Hermann Reisig kann auf Freiwillige setzen, darunter Freunde vom örtlichen TV Germania Großsachsen. In der Drittligamannschaft des Vereins spielt Reisigs Sohn Simon. Auch Bekannte der Landwirtsfamilie und einige Bürger aus dem Ort packen mit an. Reisig weiß es zu schätzen: "Das ist ein Knochenjob, den nicht jeder kann und auch ausüben will." Seine beiden rumänischen Erntehelfer, die sich auf dem Hof schon auskennen, wollen. Sie kamen jetzt auch mit dem Flieger.