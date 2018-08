Von Rolf Sperber

Frankweiler. Die Deutsche Weinstraße wird am kommenden Sonntag, 26. August, auf einer Länge von rund 80 Kilometern zum Radweg. Und von 10 bis 18 Uhr zum größten eintägigen Weinfest Deutschlands. Denn die Pfalzweinwerbung sowie Landkreise und Gemeinden entlang der ältesten, an diesem Tag für den motorisierten Verkehr gesperrten Wein-Touristikroute der Welt laden zum "Erlebnistag Deutsche Weinstraße" ein.

Zum ersten Mal wird dieser in einem der kleinsten Weindörfer der Pfalz eröffnet: Frankweiler, das zur Verbandsgemeinde Landau-Land gehört, hat eine Fläche von gerade mal sieben Quadratkilometern und nur 860 Einwohner, gilt aber als eines der aufstrebenden "Rieslingdörfer" der Pfalz nach Deidesheim, Wachenheim und Forst, wo der "König der Weißweinreben" schon seit dem 19. Jahrhundert die dominierende Rebsorte ist.

"König Riesling" heißt in diesem Jahr denn auch das Motto des Erlebnistages - eine Reverenz an die wichtigste Weißweinrebe der Pfalz mit einer Anbaufläche von 5900 Hektar, der größten der Welt: "Der Riesling mit seinem breiten Aromenspektrum und seiner enormen Vielfalt ist ein Paradebeispiel für die Qualität und den Nuancenreichtum des Pfälzer Weins," sagte Boris Kranz, der Vorsitzende der Pfalzweinwerbung, bei der Vorstellung des Programms. Er wird am Sonntag um 10 Uhr zusammen mit Weinbauminister Volker Wissing (FDP), der Pfalzweinwönigin Inga Storck und anderen Prominenten den Startschuss für den 33. Erlebnistag geben - nur wenige Meter von einer im Jahr 1852 gepflanzten Weißdornhecke mit dem "Ritterstein Nr. 183" entfernt.

Die Hecke erinnert an den "guten König Dagobert": Dieser wurde der Legende nach im Jahr 626 von Bauern aus Frankweiler in einer solchen Hecke versteckt, als man ihn verfolgte. Zum Dank schenkte er ihnen Weiderechte im Wald - und sie ihm einen Gedenkstein an der Straße hinunter nach Siebeldingen.

Zwischen Bockenheim und Schweigen ist am Sonntag wieder allerhand los - angefangen von weinkulinarischen Angeboten aller Art, über Spiel und Spaß, Hubschrauberflüge und kostenlose Bähnchenfahrten zwischen Kirchheim und Bockenheim bis hin zu einem Zehn-Kilometer-Lauf ab 9.45 Uhr am Nordende der Weinstraße. In Gleiszellen ist auch noch "Muskateller-Taufe". Und es gibt etwas zu gewinnen bei zahlreichen Wettbewerben.

Rund 200.000 Besucher werden beim Erlebnistag erwartet. Wer sich mit einem von fünf "Königen" in auffälligen Gewändern fotografiert und die Selfies per E-Mail an erlebnistag@Pfalz.de einschickt, kann ebenso etwas gewinnen wie die Teilnehmer am Dichterwettstreit in Edenkoben.

Die Bahn macht am Sonntag ebenfalls mobil und schickt ab 9.47 Uhr von Ludwigshafen aus einen Sonderzug über Neustadt nach Landau. Alle anderen Verbindungen in der Pfalz werden an diesem Tag erheblich verstärkt - auch das Fahrrad kann man in allen Zügen mitnehmen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat ebenfalls zusätzliche Verbindungen auf der Stadtbahnlinie 4 zwischen Mannheim und Bad Dürkheim angekündigt.

Info: Informationen zum Programm des "Erlebnistags Deutsche Weinstraße" und zu Bahnverbindungen im Internet unter www.pfalz.de, www.vrn.de und www.rnv-online.de