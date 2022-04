Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Der Hockenheimring wird 90 Jahre alt. Am 29. Mai 1932 fand das erste Motorradrennen auf dem Hockenheimring statt, der damals noch kein "Ring" war, sondern ein Dreieckskurs ohne Motodrom und Tribünen. Seitdem hat die Rennstrecke einige Veränderungen, internationale Aufmerksamkeit und sportliche Höhepunkte erlebt. Aber auch dunkle Stunden.

Eine der dunkelsten war der tödliche Unfall des zweimaligen Formel 1-Weltmeisters Jim Clark im Jahr 1968 bei einem für ihn eher unbedeutenden Rennen der Formel 2. Der Brite, damals als bester Rennfahrer der Welt anerkannt, verunglückte auf der legendären langen Geraden, die tief hinein führt in den Hardtwald bis zur berüchtigten Ostkurve.

Schon 1930 hatte Ernst Christ die Idee, in Hockenheim eine Rennstrecke zu bauen. Er erhielt finanzielle Zuschüsse für sein Vorhaben aus Berlin. Am 23. Dezember 1930 billigte der Gemeinderat den Bau. Der Hockenheimring war quasi ein Weihnachtsgeschenk an die Hockenheimer Bürger. Wobei einige der Anwohner bis zum heutigen Tag wegen des Lärms bei großen Rennen auf dieses Geschenk gerne verzichtet hätten.

1938 dann das erste Autorennen. Der 16 Kilometer lange Dreieckskurs machte dem umgebauten Oval des Kurpfalzrings Platz. Damit war der Hochgeschwindigkeitskurs geboren. 1960 wurde eine neue Autobahntrasse genehmigt, die den Ring zerschnitt. Der südliche Teil der Strecke wurde abgetrennt und das Motodrom mit seinen Zuschauerrängen gebaut. Sowohl der spätere Weltmeister Jochen Rindt als auch Jim Clark hatten die Strecke als zu gefährlich kritisiert. 1970 gastierte erstmals die Formel 1 in Hockenheim, weil der Nürburgring noch gefährlicher war. 1977 kam die höchste Motorsportklasse mit Glanz und Glamour endgültig in die beschauliche Kurpfalz. Im Jahr zuvor war Niki Lauda mit Hilfe der Ärzte im Mannheimer Klinikum und in der auf Verbrennungen spezialisierten BG-Klinik in Ludwigshafen-Oggersheim nach seinem Feuerunfall am Nürburgring nur knapp dem Tode entronnen.

In Hockenheim fuhren sie danach alle und lieferten sich spannende Windschattenduelle: Andretti, Scheckter, Reutemann, Rosberg, Piquet, Senna, Mansell, Prost, Häkkinen. Und natürlich Schumi, der der Formel 1 in Deutschland und damit auch Hockenheim einen Riesenschub gab. Die Strecke wurde in einem Atemzug genannt mit den Rundkursen in Imola, Spa Francorchamps, Silverstone, Long Beach oder Monte Carlo. Der alte Hockenheimring war eine der Lieblingsstrecken von Lewis Hamilton. Und nicht nur von ihm. Die Strecke brachte es zu Legendenstatus am Nabel der Motorsportwelt. Erinnerungen an bessere Zeiten.

In den Jahren 2001 und 2002 bekam der Ring jedoch ein völlig neues Aussehen. Die Strecke wurde wieder auf den Bereich des Motodroms konzentriert, damit die Fans mehr von den Rennen hatten. Zuvor war es ja so gewesen, dass man die Boliden auf den weiten Strecken des Waldes gar nicht sah (und höchstens hörte). Der Hockenheimring wurde also verkürzt, die langen Waldgeraden wurden aufgeforstet und imposante Tribünen gebaut.

Dieser Umbau war sicher nötig für die Attraktivität des Kurses. Er war es aber auch, der die Hockenheimring GmbH als Betreiberin tief in die Roten Zahlen trieb. "Soll der Ring verkauft werden?", fragte die RNZ damals oder: "Wer zahlt die fehlenden Millionen?". Ein geheimnisvoller Investor wurde ausgemacht, den Namen des Rings wollte man gegen gutes Geld verkaufen und ihn umbenennen. Das Land wollte nicht helfen, und auch die regionalen Verbände und Kammern zeigten keine Begeisterung. Immer häufiger geriet der Hockenheimring an den Rand der Insolvenz, immer seltener gab es Gewinne, weil die Formel 1 mit ihren Antrittsgebühren nicht mehr zu finanzieren war. Und auch aufgrund sinkender Zuschauerzahlen.

Schumi als Zugpferd war abgetreten, die Euros saßen bei den Fans nicht mehr so locker, und so kam es wie es kommen musste. Die Formel 1 als Imageträger für den Ring ging verloren. Dann fand man eine Lösung. Der "Große Preis von Deutschland" sollte abwechselnd auf dem Nürburgring und dem Hockenheimring ausgefahren werden. Man teilte sich die Verluste gewissermaßen.

Erst langwierige Verhandlungen zwischen dem damaligen Oberbürgermeister Dieter Gummer und dem Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Georg Seiler, auf der einen Seite sowie dem damaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone auf der anderen, brachten einen Kompromiss. Der Impresario reduzierte die Antrittsgebühren für die Strecke, die zu mehr als 90 Prozent der Stadt Hockenheim gehörte, und rettete so für Hockenheim die Formel 1. Allerdings nicht auf Dauer. Seit 2016 fand in Hockenheim kein Formel 1-Rennen mehr statt. Die Strecke wird weiterhin für die "Deutsche Tourenwagen Masters DTM" oder andere Autorennen genutzt. Auch private. Das "Porsche Experience Center" nutzt die Strecke zu Gästefahrten ihrer Kunden. Die Emodrom GmbH widmet sich darüber hinaus dem Thema nachhaltige Mobilität.

Große Open Air-Konzerte von Andreas Gabalier über Ed Sheeran bis hin zu AC/DC und den Böhsen Onkelz stabilisierten die finanzielle Lage des Rings. Ob die Formel 1 allerdings jemals in die Kurpfalz zurückkehren wird, steht in den Sternen. Die zuständigen Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Jorn Teske und Jochen Nerpel, haben immer betont, dass es ein Comeback nur geben kann, wenn damit keine finanziellen Verluste verbunden sind.