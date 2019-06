Ein "Fehlverhalten" räumte Ex-Bürgermeister Harald Buschmann bei der Vergabe eines Auftrags für den Wiesenmarkt an eine Agentur ein. Archivfoto: Stadt Erbach

Von Alexander Albrecht

Erbach. Knapp 18 Jahre stand Harald Buschmann an der Verwaltungsspitze in Erbach im Odenwaldkreis - bis der CDU-Mann im März 2018 bei der Bürgermeisterwahl eine krachende Niederlage einstecken musste und sein Amt an den unabhängigen Konkurrenten Peter Traub verlor. Möglicherweise könnte er heute noch auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen. Mitten im Wahlkampf nahm damals die Staatsanwaltschaft Darmstadt Ermittlungen gegen ihn wegen Untreue, Vorteilsnahme und Betrugs auf. Die Vorwürfe haben sich als haltlos erwiesen, die Anklagebehörde stellte jetzt zwei Verfahren ein - mehr als ein Jahr nach der Wahl.

Die Ermittlungen waren nach vier anonymen Strafanzeigen und eines von Buschmann als "Selbstanzeige" bezeichneten Schreibens an den Landrat des hessischen Kreises ins Rollen gekommen. Darin räumte der Bürgermeister ein "Fehlverhalten" bei der Vergabe eines Marketingauftrages beim Erbacher Wiesenmarkt 2017 ein. Die mit der Aufgabe betraute Agentur hatte in der Vergangenheit die Wahlkämpfe Buschmanns organisiert. Der Bürgermeister gestand, dass der Auftrag noch vor dem Volksfest Ende Juli mündlich ergangen sei. Die schriftliche Bestätigung erfolgte Mitte September - allerdings unter dem Datum der mündlichen Zusage. Kritiker werten dies als Urkundenfälschung; Buschmann konterte, er habe nichts zu verbergen, in Erbach sei immer alles korrekt gewesen.

Dies bestätigt nun die Staatsanwaltschaft. Es habe keinen finanziellen Schaden zum Nachteil der Stadt gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Auch wenn die Vergabe rechtswidrig gewesen sei, so liege keine strafbare Handlung im Sinne der "Haushaltsuntreue" vor. In diesem Fall hätte das Honorar für die Werbeagentur weit über den marktüblichen Konditionen liegen müssen. Dafür gebe es nach den umfangreichen Ermittlungen ebenso keine Anhaltspunkte wie für den Vorwurf der Vorteilsnahme.

Harald Buschmann. Foto: pdh

Zwei Monate nach der Abwahl wandte sich auch der Kreisausschuss des Odenwaldkreises an die Staatsanwaltschaft. Hier ging es um eine von Buschmann Ende Dezember 2012 beantragte Förderung beim Landkreis in Höhe von 360.000 Euro für 40 Krippenplätze in Erbach. Diese sollten im "Haus der Energie" entstehen, einer früheren Industriehalle einer Brauerei. Eigentümer der Immobilie war aber die Energiegenossenschaft Odenwald.

Unklar blieb, ob die Stadt oder die Genossenschaft für die Handwerkerleistungen aufkommen muss. Schließlich flossen die Fördermittel und wurden bis Juni 2015 für den Ausbau der Krippenplätze abgerufen. Drei Jahre später forderte das Regierungspräsidium die Zuschüsse zurück, denn tatsächlich sei nicht die Kommune, sondern die Genossenschaft der Auftraggeber gewesen.

Das von Buschmann initiierte "Investorenmodell" sei unzulässig. Doch auch dieses hält die Staatsanwaltschaft nicht für strafbar. Die Behörde sieht keine Belege dafür, dass der Bürgermeister den Kreis bei der Auftragsvergabe aktiv oder passiv getäuscht hat. Zudem scheide Untreue aus, da die Krippenplätze aufgrund öffentlicher Verpflichtungen "schnellstens" und auch ohne Fördermittel hätten gebaut werden müssen.

In einem Pressegespräch warf Buschmann, mittlerweile Geschäftsstellenleiter der Kreishandhandwerkerschaft Odenwald, seinen Kritikern eine "beispiellose Verfolgungsjagd mit falschen Tatsachenbehauptungen und Anschuldigungen" vor. Eine "hasserfüllte Stimmung" und "ekelerregender Belastungseifer" hätten wesentlichen Einfluss darauf gehabt, dass er die Bürgermeisterwahl verlor.

Buschmanns Anwalt Ingo-Endrick Lankau hielt dem Odenwaldkreis vor, er habe hinsichtlich der Krippenplätze in großem Umfang einen Subventionsbetrug aufgebaut, obwohl er hätte wissen müssen, dass niemand getäuscht worden sei. Ein Sprecher des Odenwaldkreises teilte der RNZ auf Anfrage mit, dass die Rückforderung von Fördermitteln für den Kita-Bau Gegenstand eines Verfahrens beim Verwaltungsgericht Darmstadt sei. Vor dessen Ende wolle man sich nicht näher äußern. Es existiere beim Odenwaldkreis jedoch eine Geschäftsordnung, nach der das Rechtsamt bei Rückforderungen und möglichen Unregelmäßigkeiten die Staatsanwaltschaft informieren muss. Dies habe man getan, so der Sprecher, allerdings ohne Personen oder konkrete Straftatbestände zu nennen.

Ende 2017 war der frühere Odenwälder Landrat Dietrich Kübler vom Amtsgericht Michelstadt wegen Untreue zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und 25.000 Euro Geldauflage verurteilt worden. Hier ging es um die Vergabe eines Auftrags für das Standortmarketing - an jene Werbeagentur, mit der auch Buschmann zusammenarbeitet.

Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Kübler Berufung gegen das Urteil einlegten, wird der Fall vor dem Landgericht Darmstadt neu aufgerollt. "Ein Termin steht aber noch nicht fest", sagte ein Sprecher der RNZ.