Von Peter Wiest

Mannheim. Mut wird belohnt: Getreu dieser Maxime haben sich Rainer Kern und sein Team entschlossen, auch in diesem weitgehend durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr Enjoy Jazz durchzuführen. Vom 2. Oktober bis zum 14. November soll das mittlerweile anerkanntermaßen beste deutsche Jazz-Festival dann bereits zum 22. Mal stattfinden – wie gewohnt an diversen Locations innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar und wie immer schwerpunktmäßig in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Über 20 Veranstaltungen stehen bereits fest. Für diese beginnt am kommenden Montag der Kartenvorverkauf. Wie genau das Ganze dann über die Bühne gehen soll, was das Programm in diesem Jahr an Besonderheiten bietet – und wie ein eventuell in Anbetracht der Situation doch nötiger "Plan B" aussehen könnte, dazu äußert sich Rainer Kern im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Das Julia Kadel Trio spielt am 6. Oktober im Karlstor-Kino. Foto: Enjoy Jazz/Lisa Wassmann

Rainer, am kommenden Montag beginnt tatsächlich der Vorverkauf für das 22. Enjoy Jazz Festival. Bist Du sicher, dass es in Anbetracht der nach wie vor anhaltenden Corona-Krise tatsächlich stattfinden kann?

Ja. Auch wenn man zunächst konstatieren muss, dass die Unsicherheit der derzeitigen globalen Krise, der Kultur viel – zu viel – von ihrer Sicherheit und vermeintlichen Gesichertheit genommen hat. Zugleich hat das aber ihre Bedeutung verstärkt, auch wenn das von vielen politischen Entscheidern erst ganz allmählich erkannt wird. Unser Auftrag ist daher klar: Das Festival muss stattfinden. Und es wird stattfinden. Denn gerade in Krisenzeiten ist der kulturelle Dialog in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Physical Distance ja, social Distance nein.

Was hat für Dich und Euch diese Zuversicht genährt?

Zuversicht als Haltung und Konzept halte ich zunächst mal generell für sehr sinnvoll und gepaart mit Realitätssinn für eine gute Kombination. Wir wissen natürlich nicht, wie die Situation im Oktober und November sein und welche Auflagen es geben wird – das weiß niemand. Was ich aber weiß, ist, dass mein Team und ich in einem ziemlichen Kraftakt eine Festival-Edition 2020 zusammengestellt haben, mit der ich sehr zufrieden bin.

Für uns war von Anfang an klar, dass unser Festival nur durchführbar sein wird, wenn wir akzeptieren, dass die Auswirkungen der kritischen Situation Bestandteil der Planungen sein müssen. Deshalb haben wir sofort zwei Maßnahmen ergriffen: Wir haben in Kooperation mit dem Unesco Creative Cities Netzwerk die Video-Aktion "weRculture" ins Leben gerufen, in der Künstler aus der ganzen Welt dazu aufgerufen haben, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Und wir haben Elemente, die unsere programmatische Arbeit schon immer geprägt haben, kreativ zu stärken begonnen: Offenheit, Flexibilität und Improvisationsbereitschaft – Eigenschaften, die dem Jazz ja ohnehin und sehr zu Recht traditionell zugeschrieben werden.

Konkret heißt das: Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Einzelveranstaltung anders als in der gewohnten Form stattfinden wird – was durchaus spannend sein kann. Aber auf das Festival an sich, auf Wochen voller Musik, die bewegende und inspirierende Momente schafft, dürfen wir uns alle auch im Oktober und November 2020 wieder freuen.

Die Band "Dinosaur" spielen am 5. Oktober bei Enjoy Jazz. Foto: Enjoy Jazz/Emilie Holba

Müssen bei den einzelnen Konzerten die Zuschauerzahlen reduziert werden, sodass die Corona-Regeln eingehalten werden können?

Wir planen sehr verantwortungsvoll und defensiv, also maximal auf Basis der derzeit bestehenden Regeln. Daher sind die Kapazitäten sehr stark reduziert. Natürlich können sich die Regeln und Vorgaben bis zum Herbst immer wieder ändern. Deshalb haben wir entschieden, uns gezielt und strukturiert auf unterschiedliche Fälle vorzubereiten. Hierzu greifen wir auf ein innovatives Scenario Planning Tool der Harvard Business School zurück. Ich habe die Wissenschaftlerin, die es entwickelt hat, kennengelernt und war von ihrer Arbeit sofort beeindruckt und überzeugt. Bei allem, was wir tun, sind wir uns der Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher immer bewusst.

Habt Ihr einen "Plan B" für den Fall der Fälle, falls das Ganze doch reduziert werden oder gar ausfallen muss? Und wie würde dieser Plan B aussehen?

Ich würde das nicht Plan B nennen. Plan B bedeutet für mich: Wenn das Schwimmbad geschlossen ist, gehe ich einfach Fahrradfahren. Aber natürlich denken und planen wir in unterschiedlichen Alternativen. So kann es zum Beispiel zu Veranstaltungen kommen, in deren Rahmen sich Künstler bereiterklären, zwei Konzerte an einem Abend zu spielen, wenn die geringe Kapazität ansonsten zu viele Besucher vom Konzerterlebnis ausschließen würde. Auch Streamings sind in Einzelfällen denkbar, als begleitendes oder exklusives Ereignis. Hierzu arbeiten wir aktuell an Formaten, die über das reine Abfilmen eines Konzerts hinausgehen. Über allem steht die Erkenntnis: Wir müssen bereit sein, Unsicherheiten auszuhalten. Aber aus diesen Unsicherheiten wird, davon bin ich überzeugt, auch Neues entstehen, von dem man irgendwann rückblickend sagen wird, es hatte seinen Ursprung im schwierigen Jahr 2020.

Auf dem Programmzettel mit der ersten Tranche von Festivalveranstaltungen stehen über 20 Events. Wie viele Konzerte werden es denn voraussichtlich dieses Mal insgesamt sein?

Aus den bekannten Gründen wird die Programmierung bis weit in den August hinein ein Work in Progress bleiben. Aber ich denke, wir werden uns innerhalb unserer üblichen Schwankungsbreite bewegen, die zwischen 60 und 70 Veranstaltungen liegt.

Unter den Künstlern sind Musiker aus Ländern wie Norwegen, den USA, Großbritannien oder auch aus Afrika. Werden diese bis zum Festival überhaupt einreisen dürfen?

Ich weiß es nicht. Niemand weiß das aktuell. Aber die Chance besteht natürlich bis zum Herbst. Und mit dieser Unsicherheit müssen wir – wie gesagt – umgehen.

Sokratis Sinopoulos spielt am 27. Oktober in der Friedenskirche Heidelberg. Foto: Enjoy Jazz/Sevi Tsoni

Der Blick auf das bisherige Programm zeigt einmal mehr zahlreiche große und bekannte Namen, aber auch relativ unbekannte Künstler. Ist es nach wie vor die Mischung, die den Reiz von Enjoy Jazz ausmacht?

Ja, ich denke schon, neben anderen Aspekten. Wir haben internationale Künstler neben Lokalmatador, arrivierte Stars neben Newcomern, den Jazz in seiner enormen Bandbreite sowie vom Jazz inspirierte, andere Genres. Dieser Blick über den Teller- oder Bühnenrand ist mir sehr wichtig, zeigt er doch wie verbindend die Musik an sich ist – über nationale Grenzen und über Genregrenzen hinweg.

Was sind für Dich persönlich die bisherigen Höhepunkte des Programms?

Für mich hat tatsächlich jeder Programmpunkt nahezu dieselbe Bedeutung. Aber da Du vermutlich nicht lockerlassen wirst: Ein sehr besonderes Format präsentieren wir zur diesjährigen Eröffnung des Festivals im BASF-Feierabendhaus, wenn die großartige Anoushka Shankar von ihr komponierte Musik live zu einem alten indischen Stummfilm spielt.

Wird es auch in diesem Jahr wieder einen Artist in Residence geben?

Ich führe seit einiger Zeit sehr konkrete Gespräche mit der für mich idealen nächsten Besetzung dieser Position. Die Planungen waren weit fortgeschritten. Es besteht noch Hoffnung, aber aufgrund der globalen Situation leider keine Gewissheit. Daher möchte ich hier keinen Namen nennen. Diese Person wird aber ganz sicher Artist in Residence bei Enjoy Jazz werden. Spätestens 2021.

Enjoy Jazz ist und bleibt ein Festival in der und für die Metropolregion Rhein-Neckar. Wird es auch in der neuen Saison wieder die eine oder andere neue Spielstätte geben? Und nach welchen Kriterien werden die Spielstätten ausgesucht?

Wir haben sicher die meisten Kooperationspartner quer durch die Region und verschließen uns niemandem gegenüber, ob großes Opernhaus oder kleine Initiative. Neue Spielorte – das gilt aber auch für die alten – wähle ich danach aus, ob die Musik zu diesem Ort passt. Manches Projekt passt gut in einen Kirchenraum, ein anderes in einen Club oder in eine industrielle Umgebung. Deshalb haben wir jedes Jahr zwischen 25 und 30 unterschiedliche Spielstätten. Auch dieses Jahr kommen wieder neue dazu. Eine davon kann ich auch schon nennen: Es ist der "Freischwimmer", ein denkmalgeschütztes Gebäude der TWL (Technische Werke Ludwigshafen), das nun von Jozua Knol verantwortet wird.

Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen: Was würde passieren, wenn das Festival abgesagt werden müsste? Und würden die Karten-Käufer ihr Geld zurückerstattet bekommen?

Dasselbe, was in solchen Fällen schon immer passiert ist: Wenn eine Veranstaltung nicht stattfindet, werden die Karten zurückgenommen und das Geld zurückerstattet oder die Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Aber von Teufeln halte ich mich natürlich am liebsten fern …

Info: Enjoy Jazz Festival vom 2. Oktober bis zum 14. November. Tickets ab kommenden Montag bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie unter www.enjoyjazz.de.