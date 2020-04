Kurze Zeit später bringt Michael Palumbo den Einkauf zu einer Seniorin in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Mareike Jansen (l.) und Kathrin Krämer haben für eine Seniorin und ein älteres Ehepaar eingekauft. In der Geschäftsstelle der Malteser packen sie die Tüten mit den Einkäufen in die Kisten für die Auslieferung. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Schwetzingen. Mareike Jansen sitzt in der Geschäftsstelle der Malteser-Ortsgruppe Schwetzingen und wartet darauf, eingewiesen zu werden. Sie wird heute zum ersten Mal ehrenamtlich für Menschen einkaufen gehen, die wegen der Corona-Pandemie das Haus nicht mehr verlassen können. Eigentlich studiert die 29-Jährige aus Schwetzingen Theologie an der Uni Mainz. Aber weil die Semesterferien verlängert wurden, verbringt sie ihre Zeit nun in der Heimat. "Und bevor ich nur zuhause rumsitze, kann ich auch für andere einkaufen gehen", sagt sie.

Deshalb engagiert sich die junge Frau ehrenamtlich beim kostenlosen Einkaufsdienst der Malteser für Risikogruppen und Senioren. "Ich habe auch schon für meine Schwester eingekauft, die in Heidelberg wohnt und in Quarantäne ist", berichtet Jansen. Für die nächsten beiden Wochen hat sie sich jeden Tag in die Liste der Einkaufshelfer eingetragen.

Auch Kathrin Krämer ist zum ersten Mal dabei. Die Gymnasiastin aus Plankstadt hat derzeit "eher wenig zu tun", wie sie erzählt. Eine Freundin hat sie auf die Aktion der Malteser aufmerksam gemacht. "Ich finde es eine schöne Idee, anderen zu helfen", sagt die 17-Jährige.

Insgesamt haben sich rund 30 Freiwillige für die Aktion gemeldet. Die Koordination der Einkaufsdienste übernimmt ein fünfköpfiges Team aus den Reihen der Malteser, die auch alle ehrenamtlich im Einsatz sind. An diesem Vormittag sitzen Niklas Ott (19) und Maja Meßmer (17) in der Zentrale und nehmen die Anrufe der Kunden entgegen. Vor der Corona-Krise waren der Auszubildende und die Schülerin bei den Maltesern in der Jugendarbeit tätig.

Nun ist die Geschäftsstelle ihr Homeoffice-Platz geworden, an dem sie Hausaufgaben erledigen und nebenbei Anrufe entgegennehmen. Der Einkaufsservice richtet sich an Menschen aus Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim. "Bei den meisten Anrufern handelt es sich um Senioren aus Schwetzingen", berichtet Meßmer. "Sie sind sehr dankbar und freuen sich, dass wir diesen Dienst anbieten." Die Hilfsaktion läuft seit dem 23. März. Insgesamt sind seitdem 28 Aufträge eingegangen. Mareike Jansen und Kathrin Krämer kaufen heute für eine Seniorin und ein älteres Ehepaar ein. Auf der Liste, die sie von Maja Meßmer bekommen haben, stehen unter anderem Bananen, Butter, Quark, Joghurt, Eier, Salat, Wurstwaren und Brot. Und natürlich Toilettenpapier. Damit sie beim Einkaufen wegen der geltenden Mengenbeschränkungen keine Probleme bekommen, haben die Malteser vorab mit den Filialleitern der örtlichen Supermärkte gesprochen. Ein Schild am Einkaufswagen weist zudem darauf hin, dass die Helfer nicht hamstern, sondern für andere einkaufen.

Als die beiden mit einer vollen Tüte zurückkommen, wartet Michael Palumbo bereits auf sie. Er übernimmt heute die Auslieferung. Der 27-Jährige aus Schwetzingen ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. Da der Schulbetrieb bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt ist, kann sich der Lehramts-Referendar seine Zeit frei einteilen. "Ich habe selbst Oma und Opa, für die wir einkaufen gehen", berichtet er. "Aber nicht jeder hat das Glück, seine Enkel vor Ort zu haben."

Die Seniorin, die Palumbo beliefert, wohnt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Da sie gesundheitliche Probleme hat, trägt er die Kiste mit Brot und Fleisch vom Metzger nach oben, stellt sie vor der Wohnungstür ab und tritt ein paar Schritte zurück. Das Geld für die Einkäufe können die Kunden entweder überweisen oder direkt bei der Übergabe bezahlen. Michael Palumbos Kundin zahlt gleich bar.

Die 60-jährige Schwetzingerin nutzt den Einkaufsservice ebenfalls zum ersten Mal. Aufgrund mehrerer Vorerkrankungen kann sie ihre Wohnung derzeit nicht verlassen. "Ich würde lieber draußen herumspringen und meine Einkäufe selbst erledigen", erzählt sie. "Stattdessen sitze ich im dritten Stock fest und fühle mich wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt." Den Einkaufsservice der Malteser will sie wieder nutzen. "Für alle, die darauf angewiesen sind, ist das eine tolle Aktion", betont die Seniorin. "Die Arbeit der Helfer finde ich sehr anerkennenswert."

Für Michael Palumbo ist diese Begegnung der Beweis dafür, dass er das Richtige tut. "Zu sehen, wie hilflos manche Menschen in dieser Krise sind, bestärkt mich, weiterzumachen", sagt er, bevor er wieder ins Auto steigt.