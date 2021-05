Von Tim Müller

Heidelberg. Heike Witzemann (50) ist Schulsozialarbeiterin in Lauffen am Neckar und Vorstandsmitglied des Netzwerks Sozialarbeit Baden-Württemberg.

Frau Witzemann, über ein Jahr Home-Schooling, Wechselunterricht und ungewollte Ferien für Deutschlands Schülerinnen und Schüler. Was beschäftigt Sie und Ihre Kollegen als Schulsozialarbeiter vor diesem Hintergrund besonders?

Am meisten treibt uns natürlich die Frage um, wie wir die Schülerinnen und Schüler trotz Lockdown oder Wechselunterricht weiterhin erreichen. Heute – im dritten Lockdown – funktioniert die Kommunikation zwischen Schülern und Kollegen sehr gut, das war im zweiten Shutdown noch ganz anders. Was Schulsozialarbeiter allerdings auch umtreibt, ist die Frage, wie wir den Schülern helfen können bei der Rückkehr in den Schulalltag nach den Corona-Einschränkungen.

Heike Witzemann. Foto: privat

Wie kann man sich Ihren Beruf, der vor allem auf persönlichem Kontakt beruht, in der Pandemie vorstellen?

Die Angebote, die wir den Schülern machen, sind ganz unterschiedlich. Von digitalen Sprechstunden per schulinterner Lernplattform für ganze Klassen, über Hausbesuche bei einzelnen Schülern, bis hin zum gemeinsamen Spaziergang – meine Kollegen und ich versuchen, es den Kindern und Jugendlichen unter den gegebenen Umständen möglichst einfach zu machen, mit uns in Kontakt zu treten.

Da ist einiges an Kreativität gefragt. Gibt es einen regen Austausch zwischen den Schulsozialarbeitern?

Ja, allerdings. Wir haben gleich in den Osterferien 2020 einen Dialog mit über 120 Schulsozialarbeitern aus Baden-Württemberg gestartet. Dieser mündete letztlich in eine Ideen- und Konzeptsammlung für pandemiegerechte Schulsozialarbeit. Unsere Ergebnisse haben sogar bundesweit Beachtung gefunden.

Laut aktueller Studien nehmen psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie zu. Wie macht sich das in Ihrem Beruf bemerkbar?

Nach meinen Erfahrungen und denen meiner Kollegen kommen Kinder und Jugendliche, die vor der Pandemie keine Probleme hatten, auch gut durch die Corona-Krise – trotz des Home-Schooling und der Kontaktarmut. Allerdings bemerke ich persönlich, dass es den Schülerinnen und Schüler, die schon vor der Pandemie Probleme hatten, nun oft noch schlechter geht. Das Spektrum reicht hier von Angststörungen bis Selbstmordgedanken. Das sind aber meine persönlichen Erfahrungen. Insgesamt ist es sehr schwierig, die Lage zu beurteilen. Vor allem mit der quälenden Frage im Hinterkopf: Wie viel kommt durch den Lockdown nicht bei mir an?

Experten warnen, dass gerade Schüler aus einkommensschwachen Familien unter der Ausnahmesituation in den Bildungseinrichtungen leiden …

Ja, viele Kollegen berichten davon. Gerade die emotionale und soziale Entwicklung leidet unter dem häufigen Ausfall von Fächern wie Kunst, Musik, Sport und den fehlenden sozialen Kontakten. Kinder aus wirtschaftlich besser ausgestatteten Familien erzählen oft vom Toben im Garten oder gemeinsamem Familien-Sport am Nachmittag – sie sind also trotz Corona-Beschränkungen emotional und sozial ausgelastet. Kinder aus Familien mit wenig Geld haben dagegen meist keinen Garten zum Toben. Gerade diese Woche erzählte mir eine Sechstklässlerin aus solcher einer Familie, dass sie den ganzen Tag nur vor dem PC und Smartphone sitzt.

Also fehlt die Schule als sozialer Treffpunkt?

Ja. Allerdings auch als Schutzraum, der dazu dient, rauszukommen. Manche Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen haben nicht mal einen eigenen Schreibtisch – geschweige denn ein eigenes Zimmer. Damit fehlt ihnen nicht nur die Grundlage für eine ungestörte und produktive Teilnahme am Online-Unterricht, sondern auch ein Rückzugsort. Durch das ständige Daheimsein sind sie zudem stärker mit den Ängsten und Sorgen ihrer Eltern konfrontiert und machen sich diese zu eigen.

Droht also tatsächlich eine verlorene Corona-Generation?

Ich glaube nicht. Denken Sie doch an die Kriegsgeneration, die teilweise vier, fünf Jahre keinen ordentlichen Schulunterricht hatte, oder die jungen Menschen im Osten während der Wende, die mit großen Veränderungen umgehen mussten. Die meisten von ihnen haben es trotz allem geschafft. Allerdings wird es natürlich auch Verlierer der Corona-Krise geben – das muss man zugeben. Ich denke aber nicht, dass es eine ganze Generation sein wird. Als Verband sind wir natürlich gefragt mit der Politik gemeinsame Lösungen für diese Kinder zu erarbeiten. Viele Kinder und Jugendliche werden auch an den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, wachsen.