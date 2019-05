Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "Es ist schwierig, herauszufinden, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann", sagt Madeleine Schwarz. Aus Lübeck ist sie nach Ludwigshafen gezogen. Nach einigem Suchen hat sie wie in der Hansestadt auch hier ehrenamtliche Arbeit gefunden. Schwarz hilft für die Diakonie alten Menschen beim Einkaufen oder nimmt sich Zeit für Gespräche mit ihnen.

Mittlerweile studiert sie im zweiten Semester Soziale Arbeit an der Hochschule Ludwigshafen. Auch im Asta, der studentischen Selbstverwaltung, ist sie engagiert. Den Tag des Ehrenamts hat sie zusammen mit Maximilian Leistenschneider und drei weiteren ASTA-Mitgliedern im Campus der Hochschule organisiert, um Studierenden zu zeigen, wo es Möglichkeiten gibt, sich einzubringen.

Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule der Gesellschaft, aber auch persönlich könne man dadurch viel gewinnen, betont die Studentin. Den Kranführerschein, Staplerschein oder den Lkw-Führerschein machen, schweißen, sprengen, mit der Hydraulikschere Autos aufschneiden lernen. Das alles ist beim Technischen Hilfswerk, THW, möglich. Benjamin Leibig aus Bad Kreuznach ist technikbegeistert. Der 25-Jährige studiert Politikwissenschaften in Mainz.

Beim THW absolviert er ein Praktikum, das Bestandteil des Studiums ist. Leibig interessiert sich besonders für sicherheitspolitische Themen. "Katastrophen, von Menschen oder der Natur verursacht, wird es immer geben", erklärt er. Bei Überschwemmungen, Waldbränden, Erdrutschen und Autounfällen kann man mit einer fundierten technischen Ausbildung beim THW Menschen in Not zur Seite stehen.

"Als Physiotherapeutin habe ich schwer kranke Menschen behandelt - und sie dann alleine gelassen", bedauert Elisabeth Winkler aus Lambsheim. Jetzt begleitet sie sterbende Menschen für den Frankenthaler Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst. "Mit Kranken, die nicht mehr therapierbar sind, gehe ich spazieren oder in die Stadt", erzählt sie. "Oder ich bleibe bei den Kranken zu Hause, damit die Angehörigen in Ruhe weggehen können. Mit der Pflege haben wir Ehrenamtlichen nichts zu tun. Reden und Zuhören ist wichtiger Teil der Arbeit", erklärt Winkler.

"Ich hatte früher panische Angst vor Hunden", erinnert sich Gerd Mauz vom Mensch und Tier, Verein der tiergestützten Therapie. Zusammen mit seiner Frau Denise bildet er in Maxdorf Therapie-Begleithunde-Teams aus. "Als Kind bin ich von einem Hund gebissen worden, der eine Kieferfehlbildung hatte. Der konnte nicht mehr loslassen", erzählt er. Von Hunden hielt er sich lange fern.

Als Mauz in Paris einer Deutschen Dogge auf den Schwanz trat, ohne dass sie ihn angriff, setzte bei ihm ein Umdenken ein. Doch mit dem ersten Hund, einem Briard, war es nicht einfach. "Ich hatte Angst vor ihm und er deswegen auch vor mir", berichtet er. Mauz fing an, sich mit dem Thema Hundeerziehung zu beschäftigen. Mittlerweile haben seine Frau und er drei Hunde und können anderen Menschen eine Freude machen.

"Lernt, lernt, Kinder! Das kann euch keiner nehmen," erinnert sich Barbara Kulick an die Worte ihrer Mutter, die bei ihrer Flucht aus Ostpreußen alles verloren hatte. Bildung war für sie der Schlüssel, den Verlust von Heimat, Identität, Status und Besitz zu überwinden. Diese Erkenntnis möchte die Tochter in der Arbeit mit Geflüchteten im "Café Asyl" in Ludwigshafen-Mundenheim und dem Ludwigshafener Verein "Respekt: Menschen!" weitergeben.

"Meine Kinder und Enkel sollen eine lebenswerte Zukunft haben": Das ist die Motivation für Diethelm Messinger, sich im Verkehrs-Club Deutschland (VCD) zu engagieren. "Ich will Fakten und Daten nutzen, um die Menschen zu überzeugen, die Umweltbelastung zu reduzieren", erklärt der Statistiker und Mathematiker aus Ludwigshafen-Süd. Menschen, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, brauchen mehr Platz im öffentlichen Raum, ist er überzeugt.