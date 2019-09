Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Im Prozess gegen eine 54-jährige Schwetzingerin, die ihren Mann (55) erschlagen haben soll, hat die Strafkammer des Landgerichts Mannheim weitere Zeugen gehört. Eine Kriminalbeamtin, die einen Teil der Ermittlungen gegen die Angeklagte geführt hatte, berichtete von Vernehmungen im Umfeld des Ehepaars. Dabei seien auch Daten von einem Vorfall drei Tage vor der Bluttat am 3. Oktober vergangenen Jahres gesichtet worden.

Die 54-Jährige soll damals ihren Mann mit einem Besenstil, einer Krücke und einer Flasche attackiert haben. Daraufhin habe dieser sie beim Polizeirevier Schwetzingen wegen Körperverletzung angezeigt. Die Frau habe mit einer Gegenanzeige reagiert und behauptet, von ihrem Gatten bedroht worden zu sein. Bei der Wohnungsdurchsuchung sei auch ein Beil gefunden worden, erklärte die Polizistin.

Zu welchem Zeitpunkt die Angeklagte das Beil gekauft hat, um damit die Freundin ihres Ehemanns zu bedrohen, habe man nicht genau feststellen können, sagte die Kriminalbeamtin. Die Ermittler hätten aber recherchiert, dass die Angeklagte schon vor zwölf Jahren eine Freundin des 55-Jährigen gestalkt haben soll. Eine Bekannte der Angeklagten erzählte von einer Begegnung auf dem Friedhof einige Wochen vor der Tat. Die 54-Jährige sei ganz blass gewesen und habe stark gezittert, sodass sie den Notarzt habe rufen müssen. Danach sei sie einige Tage im Krankenhaus gewesen.

Sie hätte nie gedacht, dass es Probleme zwischen den Eheleuten gegeben haben könnte, meinte die Rentnerin. Die Angeklagte habe ihr von ihrer Trauer um den verstorbenen Sohn erzählt und gesagt: "Ich habe nicht so einen Mann wie du, ich muss ganz alleine kämpfen."

Ein früherer Arbeitskollege der 54-Jährigen erinnerte sich an eine Begegnung im Sommer letzten Jahres. Er habe gesehen, dass die Frau Hämatome an beiden Armen hatte. "Das hat mein Mann gemacht", soll sie damals gesagt haben. Er habe aber nicht gefragt, wodurch die blauen Flecken zustande gekommen seien, so der 59-Jährige. Über Privates habe man ohnehin nicht viel geredet, auch über das Verhältnis des Ehepaars habe er nie etwas mitbekommen.

Gut eine Stunde lang hörte das Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz anschließend Audiodateien ab, die die Angeklagte mit ihrem Handy in russischer Sprache aufgenommen hatte. Die Dateien waren für die Strafkammer in schriftlicher Form übersetzt worden und zeugen von der zerrütteten Beziehung des Paares. Die Angeklagte und ihr Ehemann, die 1983 in Weißrussland geheiratet hatten und ab 1994 in Schwetzingen lebten, lieferten sich oft lange und heftige Wortgefechte.

Unter anderem gibt die Angeklagte an, dass der Ehemann ihr vorwerfe, "mit dem Tod des Sohnes zu spekulieren". "Geh doch zu deiner Geliebten, warum verlässt du mich nicht, lass uns die Wohnung verkaufen", war an einer Stelle der Aufzeichnungen zu hören.

Regelmäßig ging es bei den Streitereien ums Geld. "Du könntest deinen Schlampen nicht mehr sagen, dass du reich bist", sagt die Angeklagte ein anderes Mal: "Deine Geliebten warten nur darauf, dich wie eine Weihnachtsgans ausnehmen zu können."

Der Ehemann spart ebenfalls nicht mit Vorwürfen. Seine Frau habe "in allen Geschäften nur geklaut", ist er einmal zu vernehmen. Sein Bruder könne sie nicht ausstehen. Er habe keine Freunde, an seiner Arbeitsstelle sitze er in der Pause immer alleine und "frisst wie ein Schakal", hat die Angeklagte auf einer der mit Schimpfwörtern gespickten Audiodateien festgehalten. Der Prozess wird am 24. September, 10 Uhr, fortgesetzt.