Von Volker Widdrat

Mannheim/Schwetzingen. Eine 54-jährige Schwetzingerin soll am frühen Morgen des 3. Oktober 2018 ihren ein Jahr älteren Mann mit einem knapp zwei Kilogramm schweren Glasstövchen getötet haben. Jetzt ist der Prozess gegen die Angeklagte vor dem Landgericht Mannheim fortgesetzt worden, die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag vor.

Wie in der Hauptverhandlung bekannt wurde, soll die 54-Jährige ihren Mann bereits zwei Tage vor dessen Tod in der gemeinsamen Wohnung in Schwetzingen mit einem Besenstiel und einer Krücke mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Am dritten Prozesstag befragte das Schwurgericht eine Amtsrichterin, die nach der Vernehmung der Angeklagten Haftbefehl erlassen hatte.

Die Frau habe von einem "bösen fremden Mann" gesprochen. Plötzlich habe sie in dem Fremden das Gesicht ihres Gatten gesehen. Der 55-Jährige sei auf der Couch gesessen und habe plötzlich nach einem Messer gegriffen und ihren Pyjama zerfetzt, führte die Angeklagte aus. Die Schwetzingerin habe bei der Vernehmung wie ein Häufchen Elend gewirkt, berichtete die Amtsrichterin.

Eine "nichtmenschliche Stimme" hätte ihr gesagt, sie werde diese Nacht nicht überleben. Während der Zeugenaussagen saß die 54-Jährige zusammengesunken neben ihren Verteidigern Steffen Lindberg und Jörg Becker und wippte die ganze Zeit mit dem Oberkörper vor und zurück. Ein 60-jähriger Bekannter des Opfers beschrieb das zerrüttete Verhältnis zwischen den beiden Übersiedlern aus Weißrussland, die 1983 geheiratet hatten und 1994 nach Schwetzingen gezogen waren. Der 55-Jährige habe in der Kur eine andere Frau kennengelernt und sich scheiden lassen wollen. Ab und zu habe er, der Bekannte, bei ihm übernachtet - weil der Mann Angst gehabt haben soll, von seiner Frau wieder drangsaliert zu werden.

Die Angeklagte selbst habe er in zehn Jahren nur zweimal gesehen. Schon beim ersten Aufeinandertreffen habe er gedacht, "was das doch für eine Furie ist". Am Tag vor seinem Tod habe sein Kumpel ihn angerufen und gefragt, ob er bei ihm übernachten könne, sich dann aber nicht mehr gemeldet. "Er hat sich immer nur verteidigt, geschlagen hat er nie", beteuerte der Bekannte im Zeugenstand. Er habe auch keinen Alkohol getrunken und sei ein ruhiger, freundlicher Typ gewesen, der "alles für seine Frau gemacht hat", so der 60-Jährige. Die Angeklagte dagegen sei "sehr aggressiv gewesen", behauptete der Zeuge.

Ausführlich schilderte die 59-jährige Kurbekanntschaft des Opfers deren Verhältnis. Bei gemeinsamen Spaziergängen seien sie sich nähergekommen. Der 55-Jährige habe ihr seine Lebensgeschichte erzählt. "Ich hoffe, dass du unterwegs verreckst", soll die Angeklagte ihrem Mann vor der Kur gewünscht haben. Der 55-Jährige habe mit ihr, der Kurliebe, zusammenleben wollen. Einmal sei die Angeklagte vor ihrer Wohnung aufgetaucht, habe laut im Treppenhaus geschrien und sie als Hure beleidigt. Als das spätere Opfer sie zur Rede stellen wollte, sei es gestürzt und habe sich den Finger gebrochen. "Er hatte Angst vor ihr, bei den Streitereien ging es immer um Geld. Sie hat alles nach ihm geworfen, was sie in die Finger kriegen konnte", sagte die 59-Jährige. Am 1. Oktober vergangenen Jahres habe er sie angerufen und erzählt, dass er von seiner Frau mit einem Besenstil und einer Krücke geschlagen worden sei. Deshalb wolle er bei der Polizei Anzeige erstatten.

Die Tochter der 59-Jährigen beschrieb den Geliebten ihrer Mutter als "offenen, humorvollen Menschen", der sich mit der ganzen Familie gut verstanden habe. Sie habe für ihn und ihre Mutter Besichtigungstermine für Wohnungen vereinbart, erklärte die 35-Jährige. Er habe stets von einem "sehr schwierigen Verhältnis" zu seiner Frau gesprochen. Die Angeklagte habe ihn bei einem Anruf "komplett schlecht gemacht". Am Vormittag des 3. Oktober habe er sich trotz einer gemeinsamen Einladung zu einer Taufe nicht gemeldet, sein Handy sei ausgeschaltet gewesen. Am Nachmittag habe man dann von seinem Tod erfahren.