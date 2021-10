Jürgen Tschöpl macht sich in der evangelischen Kirche in Edingen wieder ans Werk. Er ist ehrenamtlicher Hüter der Kirchturmuhr. Foto: Schäfer

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Wer hat an der Uhr gedreht?" In der Nacht von heutigem Samstag auf morgigen Sonntag werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Um 3 Uhr dreht sich der Zeiger um eine Stunde zurück und wird damit auf die eigentliche mitteleuropäische Zeit gestellt. Das geschieht vielfach "ganz automatisch". Mitunter muss aber auch von Hand nachgeholfen werden. Das gilt zum Beispiel für die Turmuhr am Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde Edingen. Der Zeitmesser ist nahezu 70 Jahre alt und bedarf besonderer Fürsorge. Kirchengemeinderat Jürgen Tschöpl ist der ehrenamtliche Hüter der Turmuhr.

Die Uhr mit ihren vier Zifferblättern wurde im Oktober 1952 im Kirchturm der evangelischen Kirchengemeinde eingebaut. Ihre 77 Jahre alte Vorgängerin war nicht mehr reparabel und musste ersetzt werden. An den Anschaffungskosten hatte sich die politische Gemeinde Edingen zu einem Drittel beteiligt. "Dank des Zuschusses konnte die Kirchturmuhr samt der damit verbundenen Zeigerwerke, Zifferblätter und Zeiger neu angeschafft werden", heißt es dazu in einer Chronik.

"Genaugenommen funktioniert diese mechanische Uhr wie eine überdimensionale Standuhr mit Pendel, Seilzügen und Gewichten", erläutert Jürgen Tschöpl und ergänzt: "Die Uhr hat ein Gehwerk sowie Viertel- und Vollschlagwerk. Das Gesamtgewicht des Uhrwerks beträgt circa 560 Kilogramm, das Pendel wiegt 25 Kilogramm, die Uhrschlaghämmer zwölf Kilogramm (Stundenschlag) und je acht Kilogramm (Viertelstundenschlag). Die Turmuhr ist nämlich nicht nur Zeitmesser und Zier, sie sagt den Menschen auch, was die Stunde geschlagen hat. Allerdings ist das Geläut nur von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends zu hören. Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft, damit die Nachtruhe gewahrt bleibt.

"Früher diente die Uhr vorrangig als Zeitmesser für die arbeitende Bevölkerung, der Bauer auf dem Feld wusste, wann die Mittagessenszeit oder der Feierabend naht", konstatiert der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Bernd Kreissig, und fügt an: "Im Zeitalter von Handys hat dieser Zweck natürlich längst ausgedient, geblieben ist die Erkenntnis, dass die Zeit von Gott geschenkt ist, was sich gerade auch im Stundenschlag ausdrückt." Damit der Zeitmesser auch zeitgenau geht, musste Jürgen Tschöpl in seiner Anfangszeit als Turmuhr-Hüter öfter korrigierend eingreifen. "Beispielsweise schrumpft das Pendel im Winter, Metall und Holz ziehen sich zusammen, wodurch die Uhr schneller läuft", erläuterte er.

Seit diesem Frühjahr sei allerdings zusätzlich ein Taktgeber eingebaut worden, der für Sekundengenauigkeit im Pendelbetrieb sorge. Auch wenn die Wetterfühligkeit der Uhr jetzt automatisch geregelt wird, gibt es für den Uhren-Wächter weiterhin einiges zu tun. Mindestens einmal im Monat klettert er die steilen Stiegen den Turm hinauf, ob im Oberstübchen des 1792 erbauten Gotteshauses auch alles seinen zeitgenauen Gang geht. Immer wieder müssen kleine Gesteinsbrocken auf dem Uhrwerk entfernt werden, die den Mechanismus schon mehrmals komplett blockiert haben. "Unser Glockenturm ist sanierungsbedürftig, daher wird aktuell auch nur mit zwei der vier Glocken geläutet, damit die Statik des Turms nicht zu stark beansprucht wird", informiert Tschöpl.

Damit das Uhrwerk läuft wie geschmiert müssen auch immer mal wieder Räder und Lager geölt werden. Die Uhrzeit wird vom Uhrwerk im Innern über eine Welle auf die vier Zifferblätter des Kirchturms zentral übertragen. "Bis heute ist es aufgrund der besseren Ablesbarkeit gängig, auf analogen Uhren ein Zwölf-Stunden-Zifferblatt zu verwenden", konstatierte Tschöpl.

Und was macht er nun Samstagnacht? "Zur Umstellung von Sommer- auf Winterzeit halte ich einfach eine Stunde das Pendel an, gehe in der Zwischenzeit kurz nach Hause und werfe nach 60 Minuten den Pendelbetrieb wieder an. "Und wissen Sie was? Ich mache das, wenn es draußen dunkel geworden ist, nachts um 2 Uhr stand ich noch nie in der Turmuhrstube", verrät Jürgen Tschöpl schmunzelnd.