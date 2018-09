Von Willi Berg

Heidelberg/Waibstadt. Das Heidelberger Landgericht hat einen Serieneinbrecher zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer befand den 32-Jährigen des schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen für schuldig. In seinem Schlusswort fiel der Angeklagte auf die Knie und bat um Vergebung. Ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landgerichts.

Der Rumäne war 2016 mit anderen Bandenmitgliedern in Wohnungen in Baden-Württemberg und Norddeutschland eingebrochen. In wechselnder Besetzungen hebelten die Täter Türen und Fenster auf. Der dadurch entstandene Schaden ist zum Teil höher als der Wert des Diebesguts. Zuletzt waren der Angeklagte und zwei gesondert verfolgte Männer am 25. Mai 2016 in zwei Einfamilienhäuser in Waibstadt eingestiegen. Und das am helllichten Tag.

Im Haus eines Mannes erbeuteten sie Schmuck und Uhren im Neuwert von über 3000 Euro sowie 675 Euro Bargeld. Bei einem Waibstadter Ehepaar stahlen sie Ringe für 300 Euro. Bei einem Einbruch in Neuenburg entstand ein Diebstahlsschaden von rund 10.000 Euro. Neben Schmuck und Silberbesteck stahlen die Täter auch das Hörgerät des Bewohners.

Vor den Taten Mut angetrunken

Durch das Aufhebeln der Haustür resultierte zudem ein Schaden von 3000 Euro. Auch in Norddeutschland war die Bande unterwegs, die offenbar neun Mitglieder zählte. Bei zwei Einbrüchen in Schleswig-Holstein wurden neben elektronischen Geräten auch fünf Flaschen Rum erbeutet. Das gestohlene Bargeld teilten die Männer unter sich auf. Wertsachen wurden in Rumänien verscherbelt. Vor den Einbrüchen trank der Angeklagte sich Mut an. "Um seine Hemmungen zu überwinden", wie sein Kieler Verteidiger Volker Berthold sagte.

Der Angeklagte hatte sich der Bande angeschlossen, um seine "Schulden" in Rumänien zu begleichen. Dort soll er einen Mann verletzt haben, der daraufhin eine hohe Entschädigung verlangt habe. "Er sah keinen Ausweg mehr", sagte der Verteidiger. Sein Mandant legte vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab und zeigte sich reumütig. "Ich bedaure sehr, was ich getan habe." Dabei belastete er sich schwer und nannte auch Mittäter. Das honorierte die Kammer mit einer "sehr milden" Strafe, wie der Vorsitzende Richter Jochen Herkle sagte.

Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis beantragte vier Jahre. Sie bezeichnete den Angeklagten als "reisenden Straftäter". Der Verteidiger hielt zweieinhalb Jahre für ausreichend. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte war vor einem halben Jahr aus Rumänien ausgeliefert worden, nachdem er dort eine Gefängnisstrafe wegen anderer Delikte verbüßt hatte. Nach der Haft in Deutschland will er dorthin zurückkehren. Und ein straffreies Leben führen, versicherte er. Die Ehefrau hat sich inzwischen von ihm getrennt. Einen Socken, den der Mann an einem Tatort verloren hat, wollte er auf Nachfrage des Vorsitzenden nicht zurückhaben.