Dossenheim/Rhein-Neckar. (sha/zg) Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. "Besonders Menschen in der Dritten Welt leiden unter der Bedrohung", sagt Helmut Merkel, Vorsitzender des Vereins "Hilfe zur Selbsthilfe" mit Sitz in Dossenheim. In dicht bevölkerten Slums könne sich das Virus explosionsartig ausbreiten. Auch seien die medizinischen Möglichkeiten ungenügend.

In den vergangenen Jahren sei für den Verein auch Indien immer mehr in den Fokus gerückt. "Es sind insbesondere die sechs Bundesstaaten in Nordostindien, die von uns besonders unterstützt werden", sagt Merkel. So habe der Verein im nördlichsten Bundesstaat Arunachal Pradesh bereits drei Schulen und mehrere Wohnheime für Schüler gebaut. "Aktuell wird in der Mittelpunktgemeinde Mintong nahe der dortigen Schule ein Heim für rund 100 Buben errichtet", erzählt der frühere Polizeibeamte.

Die gegenwärtige Situation in Indien sei insofern schwierig, als das im ganzen Land, auch in kaum bewohnten Gegenden, die gleichen strengen Einschränkungen herrschen würden. "Im wenig besiedelten Bundesland Arunachal Pradesh, im Grenzgebiet zwischen Tibet, Kaschmir und Burma, dürfen die Menschen genau so wenig auf die Straßen wie in den Metropolen Kalkutta und Bombay", erläutert der Dossenheimer.

Blick in das Innere einer Hütte der Ureinwohner vom Stamm der Wanchos. Die Menschen leben von der Landwirtschaft und dürfen derzeit nicht auf ihre Felder. Da sie daheim keine Vorräte haben, geraten sie in Not, weil sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen. Fotos: zg

Man habe sich in Indien bei Pater Felix, dem Sekretär von Bischof George Palliparampil, über Video erkundigt, wie die aktuelle Lage in der Diözese Miao sei. Denn in dieser Region sei der Verein stark engagiert, sagt Merkel. Die Antwort sei ernüchternd gewesen. "Wir haben im ganzen Land Arunachal Pradesh nur einen einzigen Corona-Fall. Bei uns sterben die Menschen nicht am Virus, sondern sie verhungern in ihren Hütten", habe Pater Felix mitgeteilt. Mit aller Strenge überwache die Polizei in der abgelegenen Gegend auch die einsamen Hütten der Ureinwohner und verbiete ihnen, auf die Straßen und Felder zu gehen. "Die meisten dieser Menschen leben aber von der Landwirtschaft und geraten so schnell in Not, weil sie daheim keine Vorräte haben", erläutert der Vereinsvorsitzende. Man habe auch durch andere Quellen erfahren, dass Menschen Hunger leiden oder mangels lebenswichtiger Medikamente sterben.

Dem Bischof und Pater Felix mache die bedrohliche Situation der Armen große Sorgen. Sie würden mit aller Kraft versuchen, möglichst viele Menschen zu retten, sagt Merkel. "Aber wir befürchten, dass viele der Ärmsten sterben werden." Inzwischen habe der Verein eine Hilfsaktion in Gang gesetzt, um die Menschen in der Gegend von Miao mit Lebensmitteln, vor allem Reis, zu versorgen. Die speziell zusammen gestellten Pakete würden unter der Leitung von Bischof George und über den Provinzial der Salesianer Don Boscos in der Stadt Dimapur verteilt.

"Beide Einrichtungen sind gut organisiert und ganz nahe bei den Armen, die die Hilfen so dringend benötigen", sagt Merkel. Er und seine Vorstandskollegen würden die Verantwortlichen kennen, und man sei durch laufende Kontakte stets bestens informiert. "Damit ist sichergestellt, dass die Unterstützung schnell die Zielgruppe erreicht und damit sehr effektiv ist." Bis jetzt habe man die Versorgung der Menschen mit 10.000 Euro unterstützt.

"In dieser Not müssen wir weiter den ärmsten Familien helfen", betont Merkel. Die Aktion müsse intensiviert werden, und man bitte daher die Bevölkerung um weitere Hilfe.

Info: Für Spenden steht die IBAN des Vereins DE 23 6729 0000 0085 4300 09 bei der Heidelberger Volksbank zur Verfügung. Weitere Informationen können über Telefon 06 221 / 86 66 17 bei der Geschäftsstelle des Vereins in Dossenheim eingeholt werden.