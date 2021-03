Feuerwehrkommandant Marco Krupp (von links), Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer und Bürgermeister Ralf Göck bringen am Feuerwehrhaus in Brühl einen QR-Code für die neue Corona-App an. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Brühl. Sobald Geschäfte, Restaurants, Cafés, Fitnessstudios und Co wieder öffnen dürfen, ist auch die Nachverfolgung der Kontakte unerlässlich. In der Gastronomie etwa muss jeder Gast seinen Namen samt Telefonnummer hinterlassen, damit ihn das Gesundheitsamt im Fall einer nachgewiesenen Corona-Infektion kontaktieren kann. In den meisten Lokalen und Betrieben werden diese Daten immer noch mit Zettel und Stift erfasst. Für die Verantwortlichen bedeutet das jede Menge Zusatzarbeit und einen Haufen Papierkram.

In Brühl hatte man davon die Nase voll. Ab sofort bietet die Gemeinde ihren Bürgern und Gewerbetreibenden kostenlos eine App zur elektronischen Nachverfolgung von Kontakten an. Statt seine Daten auf einen Zettel zu schreiben, kann der Gast dann beim Betreten des Geschäfts oder Restaurants mit dem Smartphone an der Eingangstür einen QR-Code scannen und so seine Daten hinterlassen. "Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das einfacher geht und die Zettelwirtschaft zumindest eingeschränkt wird", erklärt Bürgermeister Ralf Göck, der sich für die Einführung der Kontakt-App mit dem Namen "Doo war ich drin!" stark gemacht hat.

Heutzutage habe fast jeder ein Handy dabei, so der Rathauschef. Die App erleichtere die Erfassung der Daten – sowohl für den Kunden als auch für die Geschäftsinhaber. Und so funktioniert die elektronische Kontaktnachverfolgung: Die Daten werden gesammelt und in einer Cloud gespeichert, auf die nur die Betreiberfirma der App zugreifen kann. Sollte es einen Corona-Fall in einem Geschäft oder Café gegeben haben, leitet die Firma die entsprechenden Kontaktdaten auf Anfrage an das Gesundheitsamt weiter. Die Gemeinde Brühl fungiert dabei als Vermittler. "Wir selbst haben aber keinen Zugriff auf die Daten", betont Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer. Nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist von vier Wochen werden die Daten automatisch gelöscht. "Die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung ist dabei gewährleistet", versichert Ungerer.

Laut der Kommune wurde die App von der P3 Group, einer Firma für Unternehmensberatung und Softwareentwicklung, exklusiv für Brühler Gaststätten, Dienstleister und Veranstalter sowie deren Gäste und Kunden entwickelt. Auch wenn der verlängerte Lockdown bis zum 28. März das Projekt derzeit noch ausbremst: Die Gemeinde will gut vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht. Neben der Gastronomie können auch Geschäfte, Friseure, Fitnessstudios, Apotheken oder Arztpraxen die App nutzen. Gleiches gilt für Veranstaltungen.

Die Idee für "Doo war ich drin!" stammt von der P3 Group. Sie kam auf die Brühler Verwaltung zu und stellte das Projekt vor – mit Erfolg. Auch die Gemeinden Lampertheim, Eppelheim und Nußloch hätten sich für die App entschieden, berichtet Ungerer. Wer die Anwendung auf seinem Smartphone installiert hat, kann sie dort ebenso verwenden wie in Brühl. Für die Nutzung der App zahle die Kommune kein Geld, erklärt der Amtsleiter.

Bei dem Projekt können übrigens nicht nur private Betriebe und Bürger mitmachen. "Auch alle öffentlichen Gebäude in Brühl bekommen einen QR-Code", erzählt Ungerer. Dazu gehören unter anderem das Rathaus, das Feuerwehrhaus, die Schulen und Kindergärten, die Festhalle und die Villa Meixner sowie Sporthallen und die Bücherei. Nun setzt die Gemeinde auf die freiwillige Teilnahme der Bürger und Betriebe. "Je mehr mitmachen, desto besser", betont Jochen Ungerer. Er selbst hat "Doo war ich drin!" schon auf seinem Smartphone installiert.

Dass die Bundesregierung bald eine ähnliche App flächendeckend zur Verfügung stellen will, stört ihn wenig. "Wer sagt, dass die neue App der Kanzlerin etwas ist?", entgegnet der Ordnungsamtsleiter gelassen. Man müsse erst einmal abwarten, wann die neue App komme und wie ihre Handhabung sei. "Nicht nur für die Kunden, auch für die Geschäfte und Einrichtungen sollte es eine einfache, kostengünstige Lösung geben. Und da liegen wir mit unserer App ganz weit vorne", erklärt Ungerer überzeugt.

Info: Die Brühler App "Doo war ich drin!" ist ab sofort für Apple- und Android-Geräte kostenlos verfügbar. Den QR-Code für die Erfassung von Kundendaten können Betriebe unter folgendem Link erstellen: https://qrcode.p3-corona-app.com/