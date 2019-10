Von Volker Knopf

Karlsruhe. Zu einem aktuellen Thema lud das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe ein. Unter dem Slogan "Back to the Future - wie wird autonomes Fahren unser Leben verändern?" diskutierten Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft mit dem Publikum. Die Fächerstadt wurde von der ausrichtenden Heidelberger Akademie der Wissenschaften ganz gezielt für das Diskussionsforum gewählt, da hier seit 2018 das Testfeld Autonomes Fahren erprobt wird.

"Autonomes Fahren wird die Welt verändern. Aber was birgt es für Risiken?", fragte eingangs SWR-Moderator Markus Brock, der feststellte, dass die Thematik die Menschen sehr bewegt - das ZKM-Medientheater war komplett besetzt. Erhellend war bereits der Impulsvortrag von Karl-Heinz Striebich, dem Präsidenten der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.

"Künstliche Intelligenz (KI) als Baustein für Autonomes Fahren" war sein Thema. Er nannte vier Kernpunkte: die Vernetzung aller Verkehrsteilnehmer, die Automatisierung, Shared Mobility (beispielsweise eine App, mit der man das gewünschte Fahrzeug nach Bedarf bestellt) und die Elektrifizierung.

"Die Herausforderungen für das Mobilitätssystem der Zukunft sind immens", sagte er und fügte einen Punkt hinzu, der ihn irritierte. Nicht die jährlich 1,2 Millionen Verkehrstote weltweit, sondern die Klimakrise sei einziger Antreiber für den Wandel.

Digitalisierung und KI seien wesentliche Elemente neuer mobiler Konzepte. Konkret nannte Striebich dynamische Fahrspuren, intelligente Ampelschaltung, Sharing-Flotten oder intelligente Parkraumkonzepte. So resultierten 25 Prozent des Energieverbrauchs von Autos in Städten allein aus der Parkplatzsuche. Ethischen Fragen widmete sich Armin Grunwald, Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Er berichtete von einem Ethik-Dilemma. Wie solle das "autonome Fahrzeug" entscheiden, wen es in misslicher Lage überfahre - die Oma oder das spielende Kind. "Diese Problematik stellt sich so nicht, das Beispiel taugt nur zum Skandalisieren. Wollen Sie einen Bordcomputer vor Gericht stellen", fragte er rhetorisch. Wichtig sei es, dass keine Verantwortungslücken, unter anderem bei der Programmierung der entsprechenden Software, entstünden. Für die Zukunft sah er noch etliche Jahre Mischverkehr voraus: "In Polen fuhren und fahren noch lange Autos und Pferdekutschen nebeneinander."

Alexander Pischon, Geschäftsführer der Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK), sagte, er könne sich durchaus vorstellen, dass man in Zukunft Mini-Busse "on demand", also bei Bedarf ordern könne. Thematisiert wurde auch das Konzept von Oslo, das den Pkw-Verkehr in der City verbieten möchte und nur noch Shuttles zulässt. Professor Eric Sax (KIT) meinte, da Sicherheit das oberste Prinzip sei, werde sich der Verkehr künftig sehr viel langsamer durch die Stadt bewegen. Barbara Deml (KIT) betonte, dass viele Nutzer Sharing-Modelle möglicherweise gar nicht wollen. Das zeige schon die enorme Anzahl der Autos in Privatbesitz.

Moderator Brock warf ein, dass das Fahrzeug wohl eher Stehzeug heißen müsse, denn 23 Stunden am Tag sei das Vehikel durchschnittlich geparkt. Viele Themen wurden mit dem Publikum im ZKM diskutiert. Unter anderem, dass der ländliche Raum nicht vom Nahverkehr der Zukunft abgehängt werden dürfe.

Die Meinungen in der Diskussion gingen oft auseinander. Während ein Bürger vermutete, dass die E-Mobilität schnell Realität werde ("Mit den Smartphones ging es ja auch rasant voran"), sah ein anderer auch in zehn Jahren noch keine Elektrifizierung, sondern eher gemischten Verkehr von "fossilen" Fahrzeugen mit Verbrenner-Motoren neben Hybrid-Modellen und E-Mobilen.