Mannheim. (oka) Bei der Sterneküche geht es um feinste Aromen, um den bestmöglichen Geschmack. Aber es geht auch ums Auge. Jeder Teller ist ein kleines Kunstwerk. Das wissen die Besucher des "Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo" und haben hohe Erwartungen an das Menü.

Das kreiert seit 18 Jahren Deutschlands höchst prämierter Sternekoch Harald Wohlfahrt. Der wiederum muss bei der Zusammenstellung seiner essbaren Kunstwerke darauf achten, dass es sich um erlesene Speisen handelt, die doch nicht zu extravagant sind und die man in großer Masse zubereiten kann.

Wohlfahrts Faible für die asiatische Küche findet sich ebenso in der Menüauswahl wieder wie bodenständige Zutaten der deutschen Küche. Zum 20. Jubiläum des Palazzo in Mannheim lag die Latte dann noch ein kleines bisschen höher als sonst. Und so wartet der Sternekoch mit einer Premiere auf: Den Zwischengang gibt es in flüssiger Form.

Doch zunächst serviert das Team des Mannheimer Sternerestaurants Opus V die Vorspeise. Bei seinem ehemaligen Zögling Tristan Brandt - mittlerweile selbst besternt - präsentiert Wohlfahrt das Menü für die Saison 2019.

Anisgebeizter Lachs auf marinierten Belugalinsen mit Romanaspitzen und Mango-Papaya-Chutney wird serviert. Würzig-knackig und frisch-fruchtig, ein Spiel von Aromen und Farben.

Doch der Star des Menüs ist der Zwischengang: Spieß von Garnele und Jakobsmuschel an einer leichten Curry Velouté mit Cocobohnen steht auf der Menükarte. Dahinter verbirgt sich eine köstliche cremig-asiatische Suppe. In Mannheim gab es das noch nie, wohl aber schon bei anderen Dinnershows, bei denen Wohlfahrt für das Menü verantwortlich ist. Zum Jubiläum sei es also höchste Zeit, das einmal auszuprobieren.

Beim Hauptgericht wird es winterlich-klassisch mit Barbarieente auf Rahmwirsing, eingelegten Backpflaumen und Kartoffelsoufflé mit glasierten Maronen an Portweinsauce. Mit Argusaugen überwacht der Sternekoch, wie seine Kreation in der Küche des Opus V angerichtet werden. Das Gericht verfügt über viele Einzelkomponenten - da darf nichts vergessen werden.

Doch das Küchenteam ist eingespielt und überaus routiniert. In Windeseile werden die Kunstwerke auf die Teller gezaubert. Nach diesem eher schweren Hauptgang folgt ein leichtes Dessert mit Panna Cotta an exotischem Fruchtsalat mit Himbeerbiskuit und Mangosorbet.

Erstmals gibt es eine vegane Menü-Alternative. So wird beispielsweise beim Zwischengang nicht nur der Spieß von Garnele und Jakobsmuschel weggelassen, sondern die Curry Velouté mit Sojasahne gebunden. Sie muss in zwei Varianten gekocht werden.

Auch die Panna Cotta, die bei der vegetarischen Variante durchgegangen wäre, bekommt eine Alternative mit Soja. "Die vegane Ernährung ist immer verbreiteter", erklärte Harald Wohlfahrt. "Deshalb wollen wir auch ein veganes Menü anbieten."

Info: Die Palazzo-Saison beginnt am 24. Oktober. Tickets gibt es ab 69 Euro unter der 01805/609030 oder unter www.palazzo-mannheim.de. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits um 18 Uhr. Montags sowie am 24. Dezember und am 1. Januar ist spielfrei.